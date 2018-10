Legenda tuo bluesin tälle vuosituhannelle

Bluesin ja juurimusiikin legenda Eero Raittinen saapuu Kangasala-taloon Knucklebone Oscarin luotsaaman bändin kera perjantaina 19.10.2018 klo 19.

Komean uran luonut 72-vuotias laulaja lyöttäytyi yhteen vuonna -72 syntyneen kitarahirmun kanssa.

Hiljaiseloa levytysrintamalla pitkään viettänyt Suomi-bluesin legenda Raittinen elää uutta kukoistuskautta ja onkin julkaissut lyhyen ajan sisällä kaksi albumia, lähes kymmenen vuoden levytystauon jälkeen. Juuri kiertueen alla on jälleen julkaistu uusia kappaleita.

Moderni ”Witch Queen of New Orleans” -sinkku on herrojen tutuksi tekemää lazer bluesia. Toinen uusi kappale on Raittisen ja Oscarin tulkinta vanhasta ”Going Down” -kappaleesta.

"Niin parasta kuin blues onkin, sen saundit ja ilmaisu polkee paikallaan. Päätimme tuulettaa hommaa kunnolla ja tehdä jotain villiä ja erilaista. Darth Vader valomiekkoineen olisi kateellinen tästä jyskytyksestä", Oscar kertoo.

Uusien modernien kappaleiden lisäksi yhtyeeltä kuullaan perinteisempääkin materiaalia.

Kangasala-talon keikka on osa “Bad Ass Blues” -konserttisalikiertuetta. Luvassa on Knucklebone Oscarin sanojen mukaan: ”Tinkimätöntä bluesia ja pakaroita kuumottavaa rokkenroll -rouhetta. Tough blues with a big bad ass factor!”

Bändissä soittavat: Eero Raittinen −laulu, Knucklebone Oscar − kitara, Risto "Hillside" Kumpulainen − piano, Janne Mathlin − rummut.

Eero Raittinen & Knucklebone Blues Band Kangasala-talossa pe 19.10. klo 19. Liput Kangasala-talolta 24/22 €, Lippu.fi 26,50/24,50 € + toimitusmaksu