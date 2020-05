Legendaarinen metalliyhtye Kiuas täyttää tasavuosia ja julkaisee livetaltiointien sarjan

Lehdistötiedote 19.5.2020. Kiukaan perustamisesta tulee täyteen tasan 20 vuotta toukokuussa 2020. Tasavuosien kunniaksi yhtye julkaisee tiedettävästi viimeisen konserttinsa livetaltioinnin. Keikka äänitettiin ja kuvattiin syksyllä 2013 loppuunmyydyllä Helsingin Nosturilla. Kiukaan jäähyväiskeikka sisältää lähes kolme tuntia materiaalia ja 22 liveversiota yhtyeen kaikkien studioalbumien kappaleista. Kaikki Kiukaassa vaikuttaneet jäsenet nähdään lavalla ja settilistasta löytyy myös muutama erittäin harvinainen veto.

Livetaltionnista ei tehdä kaupallista julkaisua vaan Kiuas julkaisee konsertista yhden kappaleen kerrallaan 2-3 viikon välein Kiukaan YouTube-kanavalle ilmaiseksi vapaasti kaikille striimattavaksi. Keikan avauskappale "Of Ancient Wounds" julkaistaan Vakkajuhlien päivänä 25.5.2020.

"Päätimme vihdoin puristella tämän projektin kasaan ja mielestäni Kiukaan hieno livemeininki, materiaalin leveys ja keikan erityisyys välittyy tämän tallenteen kautta. Nyt poikkeuksellisena koronakeväänä on mukava laittaa livemateriaalia jakoon kaikille kotisohvilta fiilisteltäväksi. Iso kiitos kaikille, jotka olivat mukana rakentamassa juuri edesmenneen Nosturin spektaakkelia ja lisäksi erityiskiitos kaikille teille, jotka ovat olleet mukana Kiukaan hienossa tarinassa tavalla tai toisella" sanoo yksi Kiukaan perustajajäsenistä ja julkaisun tuottaja Markku Näreneva.

"Haluaisin mitä suurimmalla nöyryydellä ja vaatimattomuudella todeta, että kyseessä on kuitenkin kenties eeppisin rock/metalli-spektaakkeli heti sen jälkeen kun aikoinaan Väinämöinen soitti kanneltaan niin kauniisti että liikuttui kyyneliin omasta soitostaan - kuten tunnetusti Kalevalassa (faktatietona) asia kerrotaan. Samoin tässä Nosturin jäähyväiskeikassa on pinnassa suurten tunteiden kirjo, (kirjaimellisesti) tulta ja tappuraa, ja hienkatkuista livesoittoa kaikkine inhimillisine rosoineen", toteaa Mikko Salovaara.

Livetaltionnin miksauksesta ja masteroinnista vastaa Mikko Herranen, livemiksauksesta ja äänittämisestä Tapio Pennanen ja kuvamateriaalin editoinnista Toni Salminen.

Settilista:

Of Ancient Wounds, julkaisu 25.5.2020

The Decaying Doctrine, julkaisu 15.6.2020

Winter in June, julkaisu 29.6.2020

Of Winds of Death We Ride, julkaisu 13.7.2020

Of Love, Lust and Human Nature, julkaisu 27.7.2020

And the Northstar Cried

Reformation (Wrath of the Old Gods)

Kiuas War Anthem

Bleeding Strings (featuring Mr Crab)

Through the Ice Age

Aftermath

The New Dark Age

After the Storm

Summer’s End

Wanderer’s Lamentation

Black Winged Goddess

The Visionary

To Excel and Ascend

Of Sacrifice, Loss and Reward

Warrior Soul

The Spirit of Ukko

Across the Snows

Discografia:

Winter in June (EP) 2004 (Rage of Achilles Records)

The Spirit of Ukko 2005 (Universal)

Reformation 2006 (Universal)

The New Dark Age 2008 (Universal)

Lustdriven 2010 (Universal)





