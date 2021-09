Legendaarinen Viinikan ABC uudistuu – Hesburger liikenneaseman keulakuvaksi

Viinikan ABC on päivittäin noin 20 000 autoilijan matkan varrella. Se sijaitsee paikalla, johon on helppoa poiketa tekemään viimeinen silaus ennen automatkan alkamista tai määränpäähän saapumista.

– Viinikan ABC:n riittämätön kapasiteetti ollut meille haaste. Emme ole pystyneet vastaamaan asiakas- ja pesupotentiaaliin riittävän hyvin, kertoo Pirkanmaan Osuuskaupan toimialajohtaja Mikko Hautasaari.

Uros Live -elämysareenalla ja muualla Tampereella järjestettävät tapahtumat vetävät jatkossa alueelle vieläkin enemmän ihmisiä, ja Viinikan ABC:n uudistuksella vastataan myös tähän kasvavaan tarpeeseen.

Maanrakennustyöt uutta pesuhallia varten on jo aloitettu maisemointityöluvalla. Rakennus valmistuu lokakuussa ja palvelee nykyisen kahden hallin sijaan kolmella pesuhallilla. Liikenneaseman ravintolapuoli suljetaan 26.9. remontin ajaksi, ja ennen vuoden vaihdetta nykyisen kiinteistön tiloissa avataan uudistunut Viinikka Deli, Hesburger ja Hesburger drive-in. Lisäksi saatavilla on suositun Arnolds-konseptin tuotteita.

– Muutamia vuosia sitten tekemässämme remontissa pitäydyimme liikaa perinteisessä liikenneasemakonseptissa, josta aika on mennyt ohi. Rima on noussut, ja laadukas pikaruoka on se, jolle on tällaisella liikepaikalla kysyntää, Mikko tietää.

Suunnitelmissa on tarjota Hesburgerin palveluja Viinikassa ympäri vuorokauden ja rakentaa liikenneasemalle paitsi lisää asiakaspaikkoja myös drive-in-kaista, josta ruoan saa otettua mukaan.

– Pirkanmaan Osuuskaupan investoinnit ovat näkyneet ja näkyvät asiakkaille lähivuosina voimakkaasti marketkaupassa, mutta kehitämme sen rinnalla ABC-, matkailu- ja ravitsemiskauppaa. Tällä rintamalla tullaan näkemään pian muitakin muutoksia, Mikko päättää.

Lisätietoja:

Pirkanmaan Osuuskauppa, toimialajohtaja Mikko Hautasaari, puh. 010 767 0080, mikko.hautasaari@sok.fi