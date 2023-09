Legendaarisen Savoy-teatterin ravintolatoiminnot Sunborn Eventsille

Savoy-teatterin tapahtumatarjoilujen ja cateringin lisäksi Sunborn Events ottaa vastuulleen teatterin yhteydessä toimivan 200-paikkaisen ravintolan sekä Eteläesplanadilla sijaitsevan liiketilan, johon avataan syksyn aikana uusi, tyylikäs 80-paikkainen viini- ja samppanjabaari. Viinibaarista on myös kulku teatterin tiloihin.

– Olemme todella innoissamme, että Sunborn Events Oy jatkaa toimintaansa Helsingissä ja vieläpä upealla sijainnilla Esplanadin kupeessa. Uuden ravintolakokonaisuuden on tarkoitus palvella aamuvarhaisesta iltamyöhään. Viini- ja samppanjabaarin aukeaa jo aamulla kahvilana, jolloin lähialueella työskentelevät voivat hakea meiltä aamun palavereihinsa pienpaahtimon kahvia ja vastapaistetun croissantin. Teatterin ravintolassa tarjoillaan arkisin lounasta ja esitysiltoina show & dinner -illallisia. Illan voi päättää lasillisella ja tapaksilla viini- ja samppanjabaarin puolella. Lisäksi tulemme tarjoamaan kiinteistössä ja lähistöllä toimiville yrityksille catering- ja kokoustarjoilupalveluja, kertoo Sunborn Events Oy:n toimitusjohtaja Riikka Kuusniemi.

Uudet tilat remontoidaan kahdessa vaiheessa. Osassa tiloja on jo käynnistynyt kunnostustyöt, joiden on määrä valmistua marraskuun alkuun mennessä. Marraskuussa myös lounas- ja show & dinner -toiminta pääsevät alkamaan ja viini- ja samppanjabaari avataan.

Monipuolinen osaaja monipuoliseen taloon

Sunborn Events on ollut jo yli vuosikymmenen ajan yksi merkittävimmistä ravintola-, tapahtuma- ja cateringtoimijoista Varsinais-Suomessa, ja se on laajentanut toimintaansa koko ajan. Yritys on hoitanut menestyksekkäästi ravintola- ja cateringpalveluja muun muassa Turun Logomossa, Turun linnassa ja Helsingin Kulttuuritalolla sekä monissa valtakunnallisesti tunnetuissa tapahtumissa kuten Paavo Nurmi Games, Tall Ship Races ja viimeisimpänä Pori Jazzissa heinäkuussa 2023.

Savoy-teatteri sijaitsee aivan Esplanadin puiston kupeessa Helsingin Kaartinkaupungissa. Rakennuksen omistaa A. Ahlström Oy. 750-paikkainen Savoy-teatteri tunnetaan kansainvälisenä ja monipuolisena tapahtumasalina, jonka tapahtumissa vieraili ennen koronavuosia 120 000 kävijää vuosittain ja lounailla jopa 500 kävijää päivittäin.

– A. Ahlström Osakeyhtiön vuonna 1937 rakennuttama Teollisuuspalatsi eli Eteläesplanadi 14 on Ahlströmin sukuyhtiöille merkityksellinen kiinteistö. Etsimme pitkään kunnianhimoista kumppania talon keskeiseen liiketilaan, ja olemme erityisen tyytyväisiä siitä, että kiinteistö on nyt täyteen vuokrattu. On hienoa, että Sunbornin liiketoimintakonsepti tuo Eteläesplanadi 14 -kiinteistöön elämää aamusta iltaan, kommentoi A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Peter Ahlström.

Savoy-teatteria operoi Helsingin kaupunki, jonka kanssa tullaan tekemään tiivistä yhteistyötä.

– Odotamme innolla uuden ravintolayhteistyön käynnistymistä. Uskomme sen tuottavan entistä parempia, asiakaslähtöisiä palveluja sekä syventävän Savoy-teatterin ja ravintolan asiakkaillemme tuottamaa kokonaiselämystä, sanoo Savoy-teatterin johtaja Antti Manninen

Huippuunsa hiottu asiakaskokemus

Savoy-teatterissa uudesta ruokatuotteesta vastaavat Sunborn Eventsin keittiötoimenpäällikkö Kristian Karnell sekä keittiöpäällikkö Antti Isoniemelä. Sunborn Eventsin kehitysjohtaja Juha Leinonen toimii projektinvetäjänä käynnistysvaiheessa.

– Sunborn Events lähtee todella innostuneena luomaan jälleen jotain uutta ja erilaista legendaarisen Savoy-teatterin kumppanina. Rima on asetettu korkealle, sillä ympärillämme ovat nyt Helsingin parhaimmat ravintolat. Asiakaskokemus tullaan hiomaan huippuunsa. Yhteistyö on alkanut todella nopealla aikataululla ja ensimmäiset tapahtuma- ja catering-tilaukset on jo tehty. Savoy-teatterin ravintoloiden henkilökunnasta on parhaillaan käynnissä myös rekrytoinnit, Leinonen täsmentää.

