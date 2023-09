Lehdistökutsu: Gunzi Holmströmin taideteos Sieni julkistetaan Hanasaaren taidepuistossa

Nordisk-baltisk konferens om säkerheten i Östersjöområdet 17.8.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Välkommen med på den första Nordic Security Dialogue-konferensen på Hanaholmen den 24 augusti 2023. Bakom arrangemanget står Elisabeth Rehn - Bank of Ideas och Hanaholmen i samarbete med bland annat The Ulkopolitist. Under seminariet offentliggörs också en färsk studie om säkerhetsarkitekturen i regionen.