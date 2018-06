LEHDISTÖKUTSU: Innovaatioseteli-hankkeen päätöstilaisuus 13.6.2018

Tampereen kaupunkiseutu on ottanut ensimmäisenä Suomessa käyttöön digitaalisen innovaatiosetelijärjestelmän. Sen avulla on kokeiltu käytännössä uudenlaista rahoitusinstrumenttia ja digitaalista asiointijärjestelmää yritysyhteistyössä. Innovaatiosetelillä start up-, mikro- ja pk-yritykset ovat voineet ostaa tarvitsemiaan asiantuntijapalveluita liiketoimintansa kehittämiseksi. Setelillä on madallettu yritysten kynnystä innovaatio- ja kasvupalvelujen hyödyntämiseksi. Tervetuloa kuulemaan innovaatiosetelin toimintamallin toteutuksesta, kokemuksista, tuloksista, vaikuttavuudesta ja mahdollisuuksista!

Tampereen kaupunkiseudun innovaatioseteli

Aika: keskiviikkona 13.6. klo 8.30-13.00

Paikka: Tampereen Komediateatteri, Lapintie 3 a, 33100 Tampere Ohjelma:

08.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

09.00 Esitykset

- rahoittajan puheenvuoro (Petri Räsänen, Pirkanmaan Liitto)

- innovaatiosetelin tausta ja toteutus (Niina Immonen, Business Tampere)

- innovaatiosetelin vaikuttavuusselvityksen tulokset (Valtteri Härmälä, 4Front Oy)

- juridinen yhteenveto setelin toimintamallista (Jan Ljungman, KPMG Oy Ab)

12.00 Lounas

13.00 Tilaisuus päättyy Ilmoittaudu tilaisuuteen: https://tapahtumatyrityksille.fi/tapahtumat/innovaatioseteli-hankkeen-paatostilaisuus Tervetuloa!

Yhteyshenkilöt

