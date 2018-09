LEHDISTÖKUTSU: Kansainvälinen mikrokomponentti- ja kuluttajaelektroniikkajätti julkistaa uuden Tampereen toimistonsa 17.9.

LEHDISTÖKUTSU: Innovaatioseteli-hankkeen päätöstilaisuus 13.6.2018 8.6.2018 12:52 | Kutsu

Tampereen kaupunkiseutu on ottanut ensimmäisenä Suomessa käyttöön digitaalisen innovaatiosetelijärjestelmän. Sen avulla on kokeiltu käytännössä uudenlaista rahoitusinstrumenttia ja digitaalista asiointijärjestelmää yritysyhteistyössä. Innovaatiosetelillä start up-, mikro- ja pk-yritykset ovat voineet ostaa tarvitsemiaan asiantuntijapalveluita liiketoimintansa kehittämiseksi. Setelillä on madallettu yritysten kynnystä innovaatio- ja kasvupalvelujen hyödyntämiseksi. Tervetuloa kuulemaan innovaatiosetelin toimintamallin toteutuksesta, kokemuksista, tuloksista, vaikuttavuudesta ja mahdollisuuksista!