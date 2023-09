Lehdistökutsu: Lehdistömatka Euroopan toiseksi suurimmille teollisuusmessuille

Skandinavias største industrimesse HI Tech & Industry Scandinavia samler industrien i Danmark i oktober 11.8.2023 06:30:00 EEST | pressemelding

HI Tech & Industry Scandinavia som er en av Europas ledende industrimesser, organiseres av MCH A/S i Herning, Danmark, den 3.–5. oktober. Under messen presenteres det så vel tematiske konferanseopplegg som innovative løsninger og produktnyheter i fem inspirerende bransjer – automasjon og robotikk, maskin-, sveise- og produksjonsutstyr, internlogistikk, underleverandører samt matteknologi – for beslutningstakere og ledelse. HI-messen med sin 60-årige historie er den nest største av ledende industrimesser, bare forbigått av Hannovermessen.