LEHDISTÖKUTSU: Maailman ensimmäinen autonominen ja päästötön katujen puhdistuskone lanseerataan Helsingissä Oodissa ja kansalaistorilla tiistaina 29. syyskuuta

Katupölyn kimppuun suomalaisopein Amerikassa – KasvuOpen–menestyjä laajentaa Yhdysvaltoihin 27.4.2018 08:52:09 EEST | Tiedote

Kuopiolainen katujen kunnossapidon kehitysyhtiö Snowek Oy on solminut merkittävät jakelusopimukset amerikkalaisyhtiöiden Beauregard Equipment, Inc, ja Monroe Tractor & Implement, Inc., kanssa. Sopimusten myötä yhtiö avaa yhteensä 16 myynti- ja palvelupistettä New Yorkista pohjoiseen. Jakeluyhteistyö on jo vauhdikkaasti konkretisoitunut kasvavaksi liiketoiminnaksi, sillä Snowek on huhtikuussa voittanut Yhdysvalloissa ensimmäiset julkissektorin kilpailutukset ja aloittanut konetoimitukset. Yhtiön lippulaivana Amerikan valloituksessa ovat vedettömään puhdistusprosessiin perustuvat Trombia-katujenpuhdistuslaitteet.