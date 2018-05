Lehdistökutsu: nuoret tulevat asiantuntijat esittävät ideoita ja ratkaisuehdotuksia ajankohtaisiin ympäristöongelmiin

Tervetuloa Hanasaareen keskiviikkona kuuntelemaan, kun tulevaisuuden nuoret asiantuntijat esittävät uusia ideoita ja ratkaisuja ajankohtaisiin ympäristöongelmiin. Miten Pohjola ja Viro voisivat tehdä yhteistyötä Itämeren ympäristöasioiden suhteen?

Esittelyt ovat Det Nya Norden -verkostossa syntyneen yhteistyön lopputulos. Kyseessä on koulutusohjelma, joka on tarkoitettu nuorille, tuleville asiantuntijoille julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta Pohjolasta. Koska Viro viettää tänä vuonna 100-vuotisjuhlaansa, vuoden ohjelma on suunnattu myös virolaisille nuorille.

Teemana ovat ympäristöasiat, joissa keskitytään Itämereen, teknologiaan ja pohjoisiin napamaihin. Osallistujia oli yhteensä 18 siten, että jokaisesta maasta oli mukana kolme osallistujaa. Heidät jaettiin työryhmiin, jotka syventyivät sen jälkeen kukin omaan teemaansa.

Esittelyt pidetään englanniksi, ja tapahtuman avauspuheenvuoron pitää entinen kansanedustaja Christina Gestrin. Gestrin on vastikään kirjoittanut Pohjoismaiden neuvostolle raportin Itämeren alueen ympäristöyhteistyöstä.

Tehtävänantajina ja yhteistyökumppaneina toimivat John Nurmisen Säätiö, Greenpeace ja Wärtsilä.

Aika: 30.5.2018, klo: 14.00–16.00

Paikka: Hanasaaren kulttuurikeskus, Hanasaarenranta 5, Espoo

Ohjelma:

14.00 – Keynote speaker: Environmental Co-operation in the Baltic Sea Region, Christina Gestrin

14.40 – Green to Scale-project, Janne Peljo, The Finnish Innovation Fund Sitra

15.00 – Presentations in front of an expert audience

Lisätietoa viestintäjohtaja Håkan Forsgårdilta, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. 040 767 7373.

Tervetuloa!