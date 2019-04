Lehdistökutsu. Snellman-konserni laajentaa ravintola-alalle. Tervetuloa Mr. Panini & Co. -ravintolan kutsuvierastilaisuuteen 25.4.

Mr. Panini & Co. on uusi ravintolakonsepti, jonka taustalla on Snellman-konserniin kuuluva yritys Mr. Panini. Fast casual -ravintola Mr. Panini & Co. jatkaa Suomen suosituimman paninin tarinaa tuomalla tuoreista täytteistä paikan päällä valmistetut lämpimän rapeat paninit omaan ravintolaansa. Paninit saavat seurakseen myös muuta nopeaa tarjottavaa. Ruokalistan täydentävät asiakkaiden valitsemista lisukkeista koottavat tuoreet salaatit ja keitot.

Oy Snellman Ab toimii elintarvikealalla ja sen toiminta koostuu kahdesta toimialasta: Lihanjalostus ja Valmisruoka. Konsernilla on toimintaa Suomessa ja Ruotsissa. Suurimmat toimipaikat Suomessa ovat Pietarsaaressa ja Keravalla. Konsernin liikevaihto vuonna 2018 on noin 300 M€ ja henkilöstö koostuu lähes 1500 ammattilaisesta.