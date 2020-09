Lehdistökutsu: Virtuaalinen lehdistötilaisuus maanantaina 7. syyskuuta

Covid-19 on muuttanut koko maailmaa. Pandemian seurauksena muun muassa matkustamme vähemmän ja käytämme vähemmän energiaa, jolloin myös kasvihuonekaasuja vapautuu vähemmän.

Miten tämä kaikki vaikuttaa käyttäytymiseemme tulevina vuosina, miten energiantarve kehittyy ja mitä mahdollisuuksia ja riskejä tästä aiheutuu? Entäpä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet?



DNV GL (aiemmin Veritas) esittelee 9. syyskuuta vuotuisen energiaennusteensa vuoteen 2050 asti. Yritys esittelee kattavaa tutkimustyötään Energy Transition Outlook -katsauksessaan – Oslosta käsin. Kurkistus liki 600 sivun katsaukseen paljastaa, että:



- Vuonna 2020 käytämme 8 prosenttia vähemmän energiaa kuin vuotta aikaisemmin

- Energian kokonaiskysyntä pienenee

- Norja on näyttänyt mallia, ja nyt muu maailma seuraa – vuonna 2032 puolet myytävistä autoista on sähköautoja

- Kaasu on suurin energiamuoto myös vuonna 2050, kun taas öljynkäyttö vähenee

- Puhtaan energian tarjonta kasvaa merkittävästi

- Tuulivoima, mukaan lukien merituuli energianlähteenä, lisääntyy merkittävästi

- Kasvihuonepäästöt eivät enää koskaan ylitä vuoden 2019 lukemia

- Maapallo lämpenee silti paljon enemmän kuin 1,5 astetta



Kutsumme lehdistön edustajat virtuaaliseen tiedotustilaisuuteen, joka järjestetään sekä norjaksi että englanniksi:



NORJAKSI: Maanantaina, 7. syyskuuta klo 14.00-15.00 EEST

Ilmoittaudu tilaisuuteen oheisen linkin kautta:

https://attendee.gotowebinar.com/register/7172826141249281808

ENGLANNIKSI: Maanantaina, 7. syyskuuta klo 16.00-17.00 EEST

Ilmoittaudu tilaisuuteen oheisen linkin kautta:

https://attendee.gotowebinar.com/register/6961038211507022608

DNV GL:n konsernijohtaja Remi Eriksen sekä yhtiön energiamuutoksen tutkimusjohtaja Sverre Alvik esittelevät katsauksen tärkeimpiä havaintoja ja vastaavat kysymyksiin.



Embargo: Uutiset lehdistötilaisuuden pohjalta saa julkaista aikaisintaan tiistaina 8. syyskuuta klo 20:00



Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin

Anders Lindgren