Lehtipiste Oy mukaan kuluttajien pakettitoimituksiin yhdessä Matkahuollon kanssa - 300 pakettiautomaattia kuluttajien käyttöön lokakuussa

Kuluttamisen muutos ja verkkokaupan jatkuva kasvu haastavat alan toimijoita uusiin avauksiin. Tuoreen pakettipalveluita koskevan kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset jakaantuvat kahteen selkeään ryhmään. Vastaajista 39 prosenttia haluaa henkilökohtaista palvelua noutopisteillä ja saman suuruinen 39 prosentin joukko itsepalvelua pakettiautomaatilla.

Lehtipiste ja Matkahuolto avaavat yhteistyössä 300 pakettiautomaattia lokakuuhun 2018 mennessä. Tavoitteena on palvella sekä itsepalvelua että henkilökohtaista palvelua arvostavia kuluttajaryhmiä yhtä laajasti ja sen vuoksi uusi pakettiautomaattien verkosto tulee sijoittumaan mahdollisimman lähelle kuluttajien arkea.

Lehtipiste on nyt myös Pakettipiste

”Lehtipiste on nyt myös Pakettipiste, kertoo Lehtipiste Oy:n toimitusjohtaja Janne Mansukoski.” Lukutuotteiden irtonumerojakelu on ollut meidän toimintamme kivijalka reilut 100 vuotta ja on sitä vahvasti jatkossakin. Tämä uusi investointi on merkittävä Lehtipisteen tulevaisuuden kannalta ja samalla avaus kasvaville markkinoille laajan kuljetusverkostomme tukemana. Matkahuollosta saamme vahvan ja osaavan kotimaisen yhteistyökumppanin tähän mielenkiintoiseen kasvuhankkeeseen”.

”Syksy tuo mukanaan isoja verkkokaupan sesonkeja kuten Black Fridayn ja joulupakettien lähetykset. Haluamme tarjota kuluttajille entistä enemmän helppoja ja nopeita vaihtoehtoja jo ensi syksynä”, Lehtipiste Oy:n myyntijohtaja Juha Teinilä toteaa.

Matkahuollon palveluverkosto monipuolistuu

Matkahuollolla on jo tällä hetkellä Suomen laajin henkilökohtaiseen palveluun perustuva palvelupisteverkosto, johon kuuluu lähes 1300 toimipaikkaa, mm. Matkahuolto-asiamiehiä, K-Marketeja, R-kioskeja ja S-ryhmän myymälöitä. Uudet pakettiautomaatit täydentävät ja monipuolistavat Matkahuollon pakettipalvelun palvelupisteiden verkostoa.

Tehdyn tutkimuksen mukaan suomalaiset arvostavat pakettiautomaateissa ennen kaikkea helppoutta (57 %), niiden läheisyyttä (46 %) ja itselle sopivia aukioloaikoja (50 %). Matkahuollon keräämän asiakaspalautteen perusteella suomalaiset haluavat sitoa pakettien noudot ja lähetykset saumattomaksi osaksi omaa aikataulua ja vaihtuvia arjen tilanteita.

”Toimitimme viime vuonna 13 miljoonaa pakettia ja pakettiliiketoimintamme palvelun laajentaminen pakettiautomaatteihin on meille luonnollinen seuraava askel. Kuluttajakäyttäytymisen muutokset ja asiakaskokemus määrittelevät palveluidemme kehitystä tällä hetkellä enemmän kuin koskaan ja kuuntelemme tarkalla korvalla asiakaskuntaamme”, Matkahuollon liiketoimintapäällikkö Erkki Vehman kertoo.

Matkahuolto on nopeiden toimitusten edelläkävijä

Kuluttajakäytöksen muutos kohti entistä nopeammin ja helpommin saatavilla olevia palveluita koskettaa eritysesti verkkokauppaa ja sen kuljetuspalveluita. Maailmalta Suomeen rantautuu vauhdilla myös ympäri vuorokauden saatavilla olevien palveluiden trendi. Matkahuollon asiakastutkimuksen mukaan viimeisen neljän vuoden kuluessa saman päivän kuljetusta odottavien asiakkaiden määrä on kasvanut 100 prosenttia.

85-vuotiaan Matkahuollon historiassa saman päivän kuljetukset ovat olleet aina suuressa roolissa, sillä paketit kulkevat pääsääntöisesti matkustajien kanssa samoilla päivittäisillä bussireiteillä. Esimerkiksi Matkahuollon pikapakettilähetykset ovat perillä parhaimmillaan jo muutamissa tunneissa.

Yhteistyössä on mahdollisuus yhdistää Lehtipisteen varhainen aamujakelu bussirahdin perinteisen tarkkaan vuoroliikenteeseen. Samalla verkkokauppatoimitusten toimitusketju nopeutuu useilla tunneilla ja jopa työpäivillä kotimaan jakelun osalta.

Lehtipisteen ja Matkahuollon uusi yhteistyö luo hyvän pohjan automaattiverkoston laajentamiseen tulevaisuudessa. Automaattien laitetoimittaja on tanskalainen Swipbox International, joka on merkittävä pohjoismainen automaattien valmistaja.

Tiivistelmä kyselytutkimuksesta nousseista vastauksista

Pakettipalveluita koskeva kyselytutkimus toteutettiin toukokuussa ja siihen vastasi 1004 iältään 18–64-vuotiasta suomalaista ympäri maan.

Kuluttajat arvostavat pakettiautomaattien helppoutta (57 %), aukioloaikoja (50 %), läheisyyttä (46 %) ja sitä, ettei tarvitse jonottaa (49 %).

Nuoret aikuiset ovat valmiita maksamaan saman päivän toimituksista enemmän. 42 prosenttia 18–29-vuotiaista ja vastaavasti 18 prosenttia yli 60-vuotiaista olisi valmis maksamaan lisää.

Verkkokauppa hallitsee kuluttajien tilauksia. 78 prosenttia vastaajista kertoi vastaanottavansa lähetyksiä verkkokaupoista, 8 prosenttia vertaiskauppiailta ja 7 prosenttia läheisiltään.

Vastaajista nuoret aikuiset käyttävät automaatteja mieluiten pakettien vastaanottoon. 18–29-vuotiaista vastaajista 47 prosenttia valitsee vastaanottotavaksi mieluiten automaatin. Ikäryhmistä yli 60-vuotiaiden vastaajien joukossa on vähiten automaatin mieluisimmaksi vastaanottotavaksi valitsevia, 16 prosenttia.

