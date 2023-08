Lehtipiste Oy ostaa Hanart Oy:n koko osakekannan

Lehtipiste Oy on koko Suomen kattava valikoimanhallinta- ja jakeluyhtiö, jonka valikoimaan kuuluvat koti- ja ulkomaisten lehtien irtonumerot, kirjat, keräilytuotteet sekä monet muut tuotteet. Lehtipisteen kuljetus- ja jakelukanava kattaa lähes 4200 myyntipistettä sekä lisäksi satoja asiakkaiden kohteita päivittäin ympäri maan. Lehtipiste toimii myös Pakettipiste-nimellä tarjoten verkkokaupan logistiikkamarkkinoille valtakunnallisen kuluttajien pakettiautomaattiverkoston. Pakettipiste on keskittynyt muun muassa verkkokauppojen, aikataulukriittisten autoteollisuuden ja terveydenhuollon kuljetuksiin. Lehtipiste-konserniin kuuluvat kortti- ja lahjatavara-alan toimijat Suomen Korttipiste Oy ja Putinki Oy. Lehtipiste-konsernin liikevaihto oli vuonna 2022 noin 94,3 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 200 työntekijää tytäryhtiöt mukaan lukien. Lehtipiste Oy on osa Tradeka-Yhtiöt Oy:tä.

Hanart Oy on tukkuliike, joka tuo maahan tunnettuja ja laadukkaita merkkituotteita taiteen tekemiseen, askarteluun ja sisustamiseen. Tuotevalikoimasta löytyy yhteensä noin 9000 tuotetta, joiden jälleenmyyjiä on ympäri Suomen. Yhtiön toiminnot sijaitsevat Järvenpäässä. Hanartin liikevaihto vuonna 2022 oli 5,2 miljoona euroa.