Leif GW Persson vierailee Vaasassa ja Pietarsaaressa

Kirjailija ja kriminologi Leif GW Persson vierailee Vasa Arbiksella ja Pietarsaaren Arbiksella 9.-10.4.2019. Persson on mukana kriminologian maailmaa käsittelevässä tilaisuudessa.

Persson on kriminologian professori poliisikorkeakoulussa Tukholmassa ja on toiminut rikostutkijana Tukholman yliopistossa. Hän on myös pidetty kirjailija, joka on kirjoittanut useita yhteiskuntakriittisiä dekkareita. Moni tuntee Perssonin myös SVT:n Veckans Brott – sekä TV3:n Efterlyst-ohjelman asiantuntijana.

Yhteistyönä Pietarsaaren Arbiksen kanssa

Vaasan ja Pietarsaaren opistot järjestävät nyt ensimmäistä kertaa tapahtuman yhteistyönä.

Vaasassa tilaisuus pidetään Vasa Övningskolan liikuntasalissa (Kirkkopuistikko 11-13) ja Pietarsaaressa Runebergin salissa. Molempiin tilaisuuksiin voi jo ilmoittautua osoitteissa www.vasa.fi/arbis ja arbis.jakobstad.fi, ilmoittautua voi myös puhelimitse. Tilaisuudet ovat maksullisia, ja ne juontaa toimittaja Moa Mattfolk (Svenska Yle Nyheter).