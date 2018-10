Leif Segerstam konsertoi Vaasassa ja Seinäjoella tyttärensä Pia Segerstamin kanssa

Legendaarinen kapellimestari Leif Segerstam saapuu Vaasaan yli 30 vuoden jälkeen johtamaan Vaasan ja Seinäjoen kaupunginorkestereita sinfoniakonsertissa. Konserteissa kantaesitetään hänen sinfoniansa nro 319, joka on omistettu tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion Aaro-pojalle. Myös presidenttipari osallistuu torstain 1.11. konserttiin osana heidän Vaasan-vierailuaan.

Segerstam – Ihmisihme esitetään keskiviikkona 31.10. klo 19 Seinäjokisalissa ja torstaina 1.11. klo 19 Vaasan kaupungintalolla. Leif Segerstam on rakentanut huikean ohjelmiston, joka koostuu hänen oman sinfoniansa kantaesityksen lisäksi Brahmsin monumentaalisesta neljännestä sinfoniasta sekä Benjamin Brittenin värikkäästä Sinfoniasta sellolle ja orkesterille. Teoksen solistina taituroi Leif Segerstamin tytär, maailmalla menestynyt sellisti Pia Segerstam.

Segerstamin sinfonia on lisänimeltään Ihmisihme, ja on omistettu tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion Aaro-pojalle. Myös presidenttipari osallistuu torstain 1.11. konserttiin osana heidän Vaasan-vierailuaan. Ajatus sinfoniasta sai alkunsa jo viime vuoden lopulla, kun Segerstam kuuli kansaa riemastuttaneesta ilouutisesta. Nimi sinfonialle olikin valmiina jo ennen kuin hän oli valinnut siihen sävelet, kuten hän omaa säveltämistään kutsuu. Sinfonia on sävelletty Segerstamille ominaiseen vapaapulsatiiviseen tyyliin, joka tarkoittaa ilman kapellimestaria soitettavaa teosta, jonka rytmi ja esitystapa riippuvat soittajien tekemistä valinnoista. Täten teos muuttaa muotoaan jokaisella esityskerralla. Maestro itse aikoo soittaa flyygeliä lavalla, jolla nähdään myös kattava lyömäsoitinten valikoima, kuten gongeja, Mahler-vasara ja ukkospelti.

Leif Segerstam (s.1944), kapellimestari, säveltäjä, viulisti ja pianisti, on yksi Skandinavian monipuolisimmista säveltaiteilijoista. Segerstam vierailee säännöllisesti johtamassa sinfoniaorkestereita ympäri maailmaa ja hän on toiminut ylikapellimestarina useissa orkestereissa mm. Itävallassa, Saksassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Segerstam on saavuttanut laajaa kansainvälistä mainetta lukuisilla levytyksillään eri orkesterien kanssa. Hänen mittava sävellystuotantonsa sisältää muun muassa yli 300 sinfoniaa. Turun filharmonisen orkesterin ylikapellimestarina Leif Segerstam on toiminut vuodesta 2012.

Pia Segerstam opiskeli sellonsoittoa Espoon Musiikkiopistossa ja Sibelius-Akatemiassa Seppo Laamasen ja Arto Noraksen johdolla. Tämän jälkeen hän jatkoi opintojaan Pariisin konservatoriossa Michel Straussin ja Philippe Mullerin johdolla, saaden ensimmäisen palkinnon diplomin sekä sellonsoitosta että kamarimusiikista. Solistina hän on esiintynyt orkesterien kanssa, kuten MDR sinfoniaorkesteri, Norjan ja Suomen Radion sinfoniaorkesterit, Lillen ja Montpellier'n kansalliset orkesterit, Prahan radion sinfoniaorkesteri ja Münchenin radion sinfoniaorkesteri.

Lisätietoja

Tiedotus- ja markkinointikoordinaattori Joonas Lantto, joonas.lantto@vaasa.fi, puh. 0400 860 745