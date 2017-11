Leikki nousee korkeuksiin – Lappset esittelee uuden arkkitehtonisen Cubic-malliston

Lappset Group Oy on rovaniemeläinen perheomisteinen yritys, joka on yksi maailman johtavia leikki- ja liikuntapaikkavälineiden valmistajia sekä teemapuistojen toimittajia. Tuotemallistoon kuuluu lisäksi laaja valikoima puisto- ja kadunkalusteita. Lappsetin PlayCare -palveluliiketoiminta huolehtii kaikkien valmistajien tuotteiden asennuksista, kuntotarkastuksista ja huolloista, varaosista sekä leikki- ja liikunta-alueiden alustojen puhdistuksista. Lappsetin konserniin kuuluu tytäryhtiöt kuudessa eri maassa. Jakelijaverkosto ulottuu yli 50 maahan. Vuonna 2016 konsernin liikevaihto oli noin 46,7 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on noin 340 henkilöä seitsemässä eri maassa. Tuotantolaitoksia Lappsetilla on kolmessa maassa: Suomessa Rovaniemellä, Ruotsissa Enköpingissä ja Virossa Tallinnassa.