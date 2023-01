Lekatechin sähkövasarateknologia osoittautunut toimivaksi pilottikäytössä

Lekatech Oy on vuonna 2018 perustettu yritys ja sähköteknologian pioneeri. Toimialana kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus. Lekatech on kehittänyt sähköisen iskuvasarateknologian joka on ainut laatuaan maailmalla. Yritys on kasvusuuntainen ja useiden Eurooppalaisten rahoitusinstrumenttien, kansainvälisten OEM:n sekä loppukäyttäjien tunnustama. Lekatechin kotipaikka on Iitti.