”Lemming - The Little Giant Of The North” vann Vaasa Wildlife Festivalens naturfilmstävling

Den internationella juryn har valt ungraren Zoltan Töröks film ”Lemming – The Little Giant Of The North” till vinnare av Vaasa Wildlife Festival. Filmen som handlar om lämmeln vann även serien för naturvetenskapliga filmer. Alla vinnande filmer visas gratis för allmänheten söndag 30.9 kl. 12–20 i Vasa huvudbiblioteks Dramasal.

“Lemming - The Little Giant Of The North”, Zoltan Török

Till Vaasa Wildlife Festivalens filmtävling som ordnades för nionde gången anmäldes i år 854 filmer från 88 länder. Till final kom 62 filmer från 27 länder. De bästa filmerna premierades på lördag kväll 29.9 i Kulturhuset Fanny. Vinnarna i tävlingsserierna: Naturvetenskapliga filmer: Zoltan Török (Ungern): Lemming - The Little Giant Of The North Filmer som handlar om miljövård: Reza Mohammadpour (Iran): White Fortune Nordiska filmer: Asgeir Helgestad (Norge): Queen without Land Kortfilmer: Eleanor Hamilton (UK): Life on the Machair Undervattensfilmer: Ulf Marquard (Tyskland)Lionfish - New Pirates of the Caribbean Vetenskapliga filmer: Jan Hošek, Marián Polák och Petr Kubica (Tjeckien):The World according to Termites Specialpriser: Filmer med energi som tema: Panos Raptis (UK): The secret life of materials Filmer som handlar om klimatförändringen: Frank Oly (Australien):Grassroots Animationer: Numan Ayaz (Turkiet): Blue tomorrow Juryns specialpris: Oliver Goetzl (Tyskland): White wolves – Ghosts of the Arctic Juryn bedömer filmerna utifrån bl.a. handlingen, autenticiteten, bild- och ljudbehandlingen, textningen och berättandet samt pedagogiska värden och underhållningsvärden. Mer information om festivalen: www.wildlife.vaasa.fi

