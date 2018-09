“Lemming - The Little Giant Of The North” voitti Vaasa Wildlife Festivalin luontoelokuvakilpailun

Kansainvälinen tuomaristo on valinnut Vaasa Wildlife Festivalin voittajaksi unkarilaisen Zoltan Törökin elokuvan “Lemming - The Little Giant Of The North”. Sopulista kertova elokuva voitti myös luonnontieteellisten elokuvien sarjan. Kaikki voittajaelokuvat esitetään ilmaiseksi yleisölle sunnuntaina 30.9. klo 12-20 Vaasan pääkirjaston Draama-salissa.

“Lemming - The Little Giant Of The North”, Zoltan Török

Yhdeksättä kertaa järjestetyn Vaasa Wildlife Festivalin elokuvakilpailuun ilmoitettiin tänä vuonna 854 elokuvaa 88 maasta. Loppukilpailuun selviytyi 62 elokuvaa 27 maasta. Parhaat elokuvat saivat palkintonsa lauantai-iltana 29.9. Kulttuuritalo Fannyssa. Kilpailusarjojen voittajat: Luonnontieteelliset elokuvat: Zoltan Török (Unkari): Lemming - The Little Giant Of The North Ympäristönsuojelusta kertovat elokuvat: Reza Mohammadpour (Iran): White Fortune Pohjoismaiset elokuvat: Asgeir Helgestad (Norja): Queen without Land Lyhytelokuvat: Eleanor Hamilton (UK): Life on the Machair Vedenalaiset elokuvat: Ulf Marquard (Saksa): Lionfish - New Pirates of the Caribbean Tieteelliset elokuvat: Jan Hošek, Marián Polák ja Petr Kubica (Tšekki): The World according to Termites Erikoispalkinnot: Energia-aiheiset elokuvat: Panos Raptis (UK): The secret life of materials Ilmastonmuutoksesta kertovat elokuvat: Frank Oly (Australia): Grassroots Animaatiot: Numan Ayaz (Turkki): Blue tomorrow Tuomariston erikoispalkinto: Oliver Goetzl (Saksa): White wolves – Ghosts of the Arctic Tuomaristo arvioi elokuvat mm. tarinan, autenttisuuden, kuvan ja äänen käsittelyn, tekstityksen ja juonnon sekä kasvatuksellisten ja viihdearvojen perusteella. Lisää tietoa festivaalista: www.wildlife.vaasa.fi

