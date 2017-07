Lempäälään on rakenteilla uusi Attendo-palvelukoti mielenterveyskuntoutujille

4.7.2017 08:19 | Attendo

Lempäälän Viskurintiellä on aloitettu uuden mielenterveyskuntoutujille suunnitellun palvelukodin rakennustyöt kesäkuun alussa. Moderni kiinteistö valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä. Palvelukotiin tulee 16 tehostetun palveluasumisen asukaspaikkaa sekä 9 tukiasuntoa.



Palvelukoti on päihteetön ja henkilökunta on asukkaiden saatavilla ympärivuorokautisesti. Attendon mielenterveyskuntoutujien palveluissa jokaiselle kuntoutujalle räätälöidään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma.



- Tavoitteena on luoda arjen taitoja tukeva sekä elämäntaitoja edistävä turvallinen ympäristö, joka tukee kuntoutujan toipumista, sanoo aluejohtaja Satu Louejoki.



Attendo lisää Viskurintielle rakennettavan palvelukodin kautta mielenterveyskuntoutujien palveluja Lempäälässä. Attendolla on ennestään paikkakunnalla Pilvilinnan palvelukoti, jonka toiminta jatkuu toistaiseksi ennallaan. Uuteen palvelukotiin asukkaat tulevat Lempäälästä ja Tampereen ympäryskunnista, sillä Attendolla on puitesopimus Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n kanssa, joka on Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven omistama julkisia hankintapalveluja omistajilleen tuottava osakeyhtiö.



Viskurintien palvelukodin urakoi Mediset Hoivarakentajat Oy ja rakennuttajana toimii Qtio.