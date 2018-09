Lempäälän jäähalli on nyt Kiekkobussi Areena

Jääkiekon Mestiksessä pelaavan Lempäälän Kisan kotihalli on saanut uuden nimen. Lempäälän jäähalli Oy ja Kiekkobussi Oy ovat allekirjoittaneet neljän vuoden yhteistyösopimuksen, jonka myötä LeKin kotikaukalon ja harjoitushallin sisältävän jäähallin uudeksi nimeksi tulee Kiekkobussi Areena.

- Yhteistyö Kiekkobussin ja jäähallin välillä ei ole vain ja ainoastaan näkyvyyttä, vaan kyseessä on aidosti molemminpuolinen aktiivinen kumppanuus, joka tulee tulevaisuudessa näkymään muun muassa yhteismarkkinointina ja tapahtumina, iloitsee Kiekkobussi Areenan toimitusjohtaja Sami Pursiainen. Myöskään Kiekkobussin mahdollinen lisämyymälänä Lempäälän hallissa ei ole poissuljettu.

Kiekkobussi Areenaa kehitetään koko ajan eteenpäin niin olosuhteiden kuin toiminnan suhteen. Tänä kesänä valmistui uusi päätykatsomo, jossa on anniskeluoikeudet. Lisäksi hallin valaistus uusittiin ja sinne hankittiin LED-taulu mainospinnaksi. Jatkossa yhteistyö tuo halliin erilaisia turnauksia ja nostaa kaukaloiden käyttöastetta.

Myös rullakiekko saapuu Kiekkobussi Areenaan isosti kesäaikaan. Rullakiekon SM-liigaa pelaava Pahalampi muuttaa Lempäälään ja pelaa kaikki kotiottelunsa Kiekkobussi Areenassa.

Kiekkobussi on käytettyjen ja uusien jääkiekkovarusteiden sekä jääkiekkoon tai muuhun urheiluun liittyvien tarvikkeiden ja fanituotteiden erikoisliike. Tampereen Kalevassa Prisman naapurissa sijaitseva Kiekkobussin myymälä on Suomen suurin jääkiekon erikoismyymälä, jossa on jopa yli 4000 myyntituotetta lähes 700 neliömetrin tiloissa. Verkkokauppa osoitteessa www.kiekkobussi.com palvelee ympäri vuorokauden maailmanlaajuisesti ja muodostaa merkittävän osan yrityksen liikevaihdosta.

- Kiekkobussin suosio perustuu varusteiden kierrätykseen ja edulliseen hintatasoon, sanoo Kiekkobussin toimitusjohtaja Jussi Puuska.