Lenita Airiston omaelämäkerrallinen tietokirja Noitanaisen ilosanoma kajauttaa positiivisen taisteluhuudon suomalaisille naisille

"Puolustaudu! Taistele! Voita!" Näin noitanaiseksikin kutsuttu Lenita Airisto neuvoo suomalaisia naisia yli kahdeksan vuosikymmenen elämänkokemuksensa perusteella.

Noitanaisen ilosanoma -kirjassaan Airisto kertoo oman elämänsä taisteluista ja voitoista. Ne toimivat esimerkkinä naisille, jotka tavoittelevat tasavertaista elämää omassa ympäristössään ilman irvailua, vähättelyä, mitätöintiä ja valheita. Airisto kertoo myös niistä naisista Suomesta ja ulkomailta, jotka ovat inspiroineet häntä hänen elämänsä aikana.

Kirjassa tiivistyy Lenita Airiston elämänkokemus siitä, millaista on toimia naisena yhteiskunnan eri aloilla ja hänen viestinsä niille naisille, jotka vielä etsivät paikkaansa maailmassa. Muutos on raivattava rohkeasti itse.

”Noitanaisen ilosanoman iso kuva on naisten nousu kohti tasa-arvoa. Tämä kehitys on antanut elämälleni tarkoituksen ja minulle naisena merkityksen", summaa Airisto.

Yli 70 vuoden kokemus mediasta ja liike-elämästä

Lenita Airisto (s. 1937) on tietokirjailija ja luennoitsija, joka kolmenkymmenen vuoden aikana on julkaissut tietokirjoja ja luennoinut sekä Suomessa että ulkomailla. Noitanaisen ilosanoma on hänen kymmenes tietokirjansa.

Diplomiekonomin koulutuksen saanut Airisto aloitti työuransa 1950-luvun lopulla tv-journalistina ja toimi ajankohtaisohjelmissa eri tv-kanavilla 1990-luvun alkuun asti. 1970-luvulta alkaen hänen oma tuotantoyhtiönsä tuotti, suunnitteli ja toteutti vientiin suunnattuja promootioita sekä yksittäisille yrityksille että Suomen vientiteollisuudelle.

Hänen tuotantoyhtiönsä merkittävimmät kampanjat Suomi luo ja vie ja Success Story Finland korostivat Suomen poliittista julkikuvaa, Suomen suvereniteettia ja itsemääräämisoikeutta. Kampanjat kasvoivat maailmankiertueiksi, jotka kiersivät kymmenen vuoden ajan Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa.