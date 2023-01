Lenovo esittelee CES 2023 -tapahtumassa monipuolisia uutuuslaitteita ja -ratkaisuja sekä kuluttajille että yrityskäyttöön

Lenovo™ esitteli tänään CES® 2023 -tapahtumassa uudet laitteet ja ratkaisut, jotka tarjoavat uutta muotoilua ja uusia tekoälyn käyttömahdollisuuksia sekä entistä räätälöidympiä teknologiakokemuksia.

Uudet tuote- ja ratkaisulanseeraukset havainnollistavat myös Lenovon sitoutuneisuutta saavuttaa nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä Science Based Target -aloitteiden mukaisesti. Lenovo tukee vahvasti kiertotaloutta lisäämällä kierrätysmateriaalien käyttöä tuotteissaan ja pakkauksissaan sekä tekemällä yhteistyötä alan kumppaneiden kanssa energiatehokkuuden parantamiseksi.

Premium-kuluttajalaitteet korostavat innovaatiota

Uusi, huippuluokan Yoga Book 9i:ssä on tyyliä ja suorituskykyä. Yoga AIO 9i määrittelee uudelleen sen, miltä all-in-one-pöytätietokone näyttää. Uusi Yoga Slim 6i (14", 8), joka tulee Yhdysvalloissa myyntiin nimellä Lenovo Slim 7, on kevyt ja houkutteleva kannettava, joka mahdollistaa vaivattoman työskentelyn sekä kotona että reissussa.

Lenovo esitteli myös päivitetyt versiot Yoga 9i (14", 8)- ja Yoga Slim 7i Carbon (13", 8) -malleista. Molemmissa on jopa 13. sukupolven Intel Core -prosessorit. Myös Yoga 6 (13", 8) -kannettava on suorituskykyinen ja päivitetty seuraavan sukupolven AMD Ryzen™ -prosessoreilla mobiilikäyttöön ja sen akunkestoa on kehitetty, joten se on erinomainen kone etätyöskentelyyn.

Ominaisuuksiltaan monipuolinen Lenovo Tab Extreme ja Lenovo Smart Paper -digitaalinen muistilehtiö sopivat kotiin ja opiskelijalle. Lenovo Tab Extreme on Lenovon suurin ja tehokkain tabletti, jossa on kaksinivelinen näppäimistömuotoilu2; jalustan pääsaranaan on suunniteltu ainutlaatuinen, suojaava säilytyslokero mukana tulevalle Lenovo Precision Pen 3 -kynälle.

Lenovon Project Chronos (virallinen nimi julkistetaan myöhemmin) on uutta teknolgiaa, joka tallentaa käyttäjän liikkeet. Sen avulla he voivat olla vuorovaikutuksessa ja suorittaa toimintoja 3D-virtuaalimaailmoissa ilman silmälaseja tai muita puettavia laitteita, mikä tekee virtuaalisesta kanssakäymisestä helpompaa kuin koskaan aiemmin.

Yrityskäyttöön suunnattua uutta teknologiaa



Lenovo julkisti ThinkBook Plus -sarjan uuden mallin, joka jatkaa vahvaa muotoiluperintöä. Laitteessa on pyöräytettävä näyttö, jossa toisella puolella on OLED-paneeli ja toisella e-Ink-näyttö. Lenovo esitteli myös uusimman ThinkBook 16p Gen 4 -kannettavansa, jossa on magneettisen liittimen sisältävä Lenovo Magic Bay -lisävarustemoduuli. Se mahdollistaa helpon laajentamisen valinnaisesti mukana tulevilla Lenovo Magic Bay 4K Webcam-, Lenovo Magic Bay LTE- tai Lenovo Magic Bay Light -lisävarusteilla.

Lenovo esitteli myös uuden ThinkBook 13x Gen 2 Wireless Dock -telakan, jossa yhdistyvät useat langattomat teknologiat ja joka luo käytännössä kaapelittoman telakointi- ja latausratkaisun. ThinkCentre neo 50q on tilaa säästävä työpöytäkone, joka on suunniteltu erityisesti pk-yritysasiakkaille.





Tyylikäs ja älykkäämpi pelaamisen ekosysteemi

Vuoden 2023 Lenovo Legion -mallisto asettaa pc-pelaamiselle uudet standardit. Merkittävänä uutuutena on Lenovo LA AI -siru, maailman ensimmäinen pelikannettavan tietokoneen oma tekoälypiiri3, joka on asennettu Lenovo Legion Pro 7- ja 7i- sekä Lenovo Legion Pro 5- ja 5i-kannettaviin. Lenovo LA AI -sirun Lenovo AI Engine+ käyttää koneoppimisalgoritmia järjestelmän suorituskyvyn optimaaliseen virittämiseen.

Uuden sukupolven Lenovo Legion -pöytäkoneet ovat äärimmäisen tehon ja suorituskyvyn huipulla: Lenovo Legion Tower 7i (34L, 8) ja Lenovo Legion Tower 5i (26L, 8) on varustettu jopa 13. sukupolven Intel® Core™ -prosessoreilla ja uusimmilla NVIDIA® GeForce RTX™ -näytönohjaimilla, kun taas Lenovo Legion Tower 5:ssä (26L, 8) on AMD® Ryzen™ -prosessorit ja AMD Radeon™- tai uusimmat NVIDIA GeForce RTX -näytönohjaimet. Valikoiman täydentävät 27-tuumaiset Lenovo Legion Y27f-30 FHD- ja Lenovo Legion Y27qf-30 QHD -näytöt, jotka on suunniteltu vastaamaan niin pelaajien kuin sisällöntuottajienkin vaatimuksia.





ThinkPad X1, ThinkPhone, ThinkVision ja Lenovo Go

Lenovon uusissa ThinkPad X1 -kannettavissa on käytetty kierrätysmateriaaleja1. Lenovo Commercial Vantage -ohjelmisto puolestaan tuo uusia työkaluja energiatehokkuuden parantamiseen, ja Lenovo View -sovellus parantaa videokuvan laatua. Uusimman ThinkVision-monitoreiden valikoiman kärjessä ovat erittäin kirkkaat ThinkVision P27pz-30- ja P32pz-30-mini-led-näytöt, joita seuraavat ThinkVisionin uudet hybridityöskentelyyn rakennetut T-sarjan VOIP-monitorit, joissa on integroitu Microsoft Teams -toiminto, viiden megapikselin kamerat, kaksoismikrofonit ja kaiuttimet. Lenovo esitteli myös uusimmat ammattikäyttöön tarkoitetut 4K ThinkVision P-sarjan näytöt ja kotikäyttöön tarkoitetut uudet edulliset Lenovo L-sarjan näytöt. Tehokasta hybridi-ekosysteemiä täydentävät uudet lisävarusteet, kuten ainutlaatuinen Lenovo Go Desk Station, Lenovo Go 4K Pro Webcam ja Lenovo Professional Wireless.

Lenovo ThinkPhone by Motorola on kehitetty samalla laadulla ja luotettavuudella, joka on läsnä kaikissa Lenovo Think -merkkisissä laitteissa. Think 2 Think -toiminnon ansiosta käyttäjät voivat nauttia saumattomasta laiteintegraatiosta ThinkPhonen ja ThinkPadin välillä. ThinkPhone on varustettu Snapdragon 8+ Gen 1 -mobiilialustalla, 6,6 tuuman FHD+-näytöllä ja 68 W:n TurboPower-yleislatauksella, jolla voi ladata sekä puhelimen että tietokoneen.

Suorituskykyä, monipuolisuutta ja mukavuutta tarjoavat kuluttajalaitteet



Viisi uutta suorituskykyistä ja kannettavaa IdeaPad-kannettavaa (IdeaPad Pro 5i, IdeaPad Pro 5 Gen 8, IdeaPad Slim 5i, IdeaPad Slim 5 ja IdeaPad Flex 3i Chromebook), tyylikäs ja kompakti IdeaCentre Mini -pöytäkone, yhdeksäntuumainen Lenovo Tab M9 ja monipuolinen Lenovo 500 USB Type-C Universal Dock -telakka on suunniteltu täyttämään nykypäivän kuluttajan on-the-go-tarpeet. Olipa kyse sitten työskentelystä, opiskelusta, luovasta työstä tai vaikkapa vain käytöstä tien päällä, nämä uutuudet tarjoavat helppoutta, monipuolisuutta ja mukavuutta.

Tukipalvelut ja ohjelmistot

Lenovo tarjoaa myös erilaisia laitteiden tuki- ja suojauspalveluja, jotka auttavat pitämään tuotteet huippukunnossa ja turvallisempina, mukaan lukien pilvipohjainen tietoturvaohjelmisto Lenovo Smart Lock4. Jotta esiteltyjen kannettavien tietokoneiden tukeminen olisi entistä helpompaa, Lenovo Premium Care Plus3 yhdistää monet sen palveluista yhdeksi ratkaisuksi. Tämä kattava palvelu sisältää kehittyneen laitteisto- ja ohjelmistotuen, vahingonkorvaussuojan, pidennetyn akkutakuun, Lenovo Migration Assistantin ja Lenovo Smart Performancen, itsediagnostisen järjestelmän kunnon tarkistuksen, joka löytyy Lenovo Vantagesta.

Lenovo jatkaa ThinkPadin 30-vuotisjuhlaa CES 2023 -tapahtumassa

Lenovo jatkaa ThinkPadin 30-vuotisjuhlallisuuksia ja tuo virtuaalisen Think On Theaterin CES-messuille. Think On Theaterissa esitellään sisältöä Next 30 -projektista Alice Aedyltä, Marcus Johnilta ja Bjarke Ingelsiltä.

Lisätietoja kaikista Lenovon uusista tuotejulkistuksista löydät osoitteesta https://news.lenovo.com/press-kits/ces-2023/

