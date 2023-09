Lenovo esittelee uuden Legion Go -käsikonsolin ja lisävarusteet

Lenovo julkaisi tänään Lenovo Legion Gon, Lenovon ensimmäisen pelaamiseen tarkoitetun Windows-käsikonsolin. Lenovo Legion Go on suunniteltu pelaajille, jotka vaativat pelilaitteiltaan huipputason tekniikkaa ja visuaalisuutta. Uusien micro-OLED-varusteltujen Lenovo Legion -lasien ja uusien Lenovo Legion E510 7.1 RGB -in-ear-pelikuulokkeiden ohella Lenovo Legion Go on merkittävä laajennus Legion -ekosysteemiin, joka koostuu pelilaitteista, näytöistä, lisävarusteista, ohjelmistoista ja palveluista.

Uusi Lenovo Legion Go tuo Windows-tietokoneen pelitehon käsikonsolikokoon AMD Ryzen™ Z1 -sarjan suorittimilla ja 8,8 tuuman Lenovo PureSight -pelinäytöllä

tuo Windows-tietokoneen pelitehon käsikonsolikokoon AMD Ryzen™ Z1 -sarjan suorittimilla ja 8,8 tuuman Lenovo PureSight -pelinäytöllä Uudet Lenovo Legion -lasit hyödyntävät micro-OLED-tekniikkaa tarjoten suuren näytön katselukokemuksen taskukokoisena

hyödyntävät micro-OLED-tekniikkaa tarjoten suuren näytön katselukokemuksen taskukokoisena Mukaansatempaavan pelikokemuksen takaamiseksi uusissa Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear -kuulokkeissa on korkean resoluution 7.1-tilaääni monitoimiohjaimella.

"Olemme ylpeitä siitä, että Lenovo Legionista on tullut pelaajien suosima tuotemerkki kaikkialla maailmassa. Näemme, että pelaajat ovat monipuolinen ryhmä, ja Lenovo Legion pyrkii tarjoamaan kaikille pelaajille sopivia ratkaisuja", sanoo Lenovon varatoimitusjohtaja ja Intelligent Devices Groupin kuluttajaliiketoimintasegmentin toimitusjohtaja Jun Ouyang. "Tätä silmällä pitäen aloimme suunnitella yli kaksi vuotta sitten Lenovo Legion Go -mallia. Lenovo Legion Go:n esittelyn myötä Lenovo Legion -ekosysteemi laajenee laitteella, jolla pelaajat voivat kirjaimellisesti pelata tien päällä."

Katso täältä Lenovo Legion Go "It's Go Time!" -video.

Lenovo Legion Go: pc-pelaamisen tehoa kämmenkoossa

Lenovo Legion Go sisältää AMD Ryzen Z1 Extreme -suorittimen AMD RNDA™ -grafiikalla ja älykkäällä virranhallintatekniikalla. Siinä on Windows 11 -käyttöjärjestelmä ja tehokas yhdistelmä konsoleita mukailevaa grafiikkasuorituskykyä, joka herättää pelit eloon 8,8-tuumaisella QHD+ 16:10 Lenovo PureSight -pelinäytöllä. 500 nitsin kirkkauteen kykenevä ja 97 %:n DCI-P3-väriavaruuden omaava näyttö on myös säädettävissä pelityylin ja -tilanteen mukaan, ja näyttö tukee resoluutioita 1600p:stä 800p:hen sekä 144 Hz:n ja 60 Hz:n virkistystaajuuksia. Kymmenkohtainen kosketusnäyttö mahdollistaa luonnollisen ja intuitiivisen ohjauksen, olipa kyse sitten vierittämisestä, napauttamisesta tai pyyhkäisystä. Legion Go sisältää 16 Gt LPDDR5X (7500 MHz) RAM-muistia sekä 1 Tt PCIe Gen4 SSD-levyn ja micro-SD-korttipaikan, joka tukee jopa 2 Tt:n lisätallennustilaa.1

Lenovo Legion Go:n 49,2 Wh:n akun ansiosta pelisessiot voivat kestää pidempään ilman lataustarvetta. Lenovo Legion Go tukee myös Super Rapid Charge2 -toimintoa, minkä ansiosta akku latautuu 70 %:iin vain puolessa tunnissa. Verkkovirtaan kytkettynä Lenovo Legion Go sisältää virran ohitustilan, joka suojaa akkua hajoamiselta ja poistaa samalla latauksen aikana normaalisti syntyvää lämpöä. Lenovo Legionin Coldfront-lämpöteknologiaa on hyödynnetty myös Lenovo Legion Gossa. Siinä on nestekidepolymeerinen 79-lapainen tuuletin, joka pitää laitteen viileänä alle 25 dB:n äänellä Quiet Mode -tilassa, mutta antaa laitteen silti saavuttaa täyden 25 W:n TGP:n Custom Mode -tilassa.

Lenovo Legion Gon ohjaimissa on hall-effect -ohjaussauvat, integroitu ohjauslevy, suuri D-pad, vinosuuntainen hiiripyörä ja yhteensä 10 yhdistettävissä olevaa olkapääpainiketta, liipaisinta ja kahvapainiketta. Virtanäppäimessä on RGB-valaistus, ja sitä koristaa ikoninen Lenovo Legionin "O". Lenovo Legion Gon Legion TrueStrike -ohjaimet ovat irrotettavissa, mikä mahdollistaa joustavamman pelityylin ja FPS-tilan käyttöönoton improvisoituja FPS-pelisessioita varten. FPS-tilan avulla käyttäjä voi irrottaa ohjaimet Lenovo Legion Gon rungosta ja käyttää takana olevaa jalustaa tukena. Oikeanpuoleinen irrotettu ohjain asetetaan mukana toimitettuun ohjainjalustaan. Ohjaimen pohjan optinen silmä mahdollistaa tarkemman tähtäämisen ja hallinnan.

Lenovo Legion Go -laitteessa on kaksi usb Type-C® -porttia, jolloin käyttäjät voivat telakoida ja ladata laitetta samanaikaisesti, kun he liittävät siihen lisävarusteita DisplayPort 1.4:ää ja Power Delivery 3.0:aa tukevien plug-and-play-ominaisuuksia hyödyntäen. Liitettävyys ulottuu Wi-Fi 6E3:een sekä Bluetooth® 5.2 -tukeen.

Lenovo Legion Go:n ominaisuuksia yhdistävä tekijä on täysin uusi Legion Space. Sen avulla pelaajat voivat nopeasti käyttää kaikkia pelialustojaan ja -kauppojaan, tarkastella kaikkia paikallisesti asennettuja pelejä ja ostaa pelejä Legion Game Storen kautta yhteistyössä Xbox Game Pass Ultimate4,5:n kanssa, johon käyttäjä saa ilmaisen kolmen kuukauden jäsenyyden4,5. Kaikki tuetut pelien käynnistysohjelmat voidaan ryhmitellä yhteen paikkaan Legion Space -tilassa. Legion Spacen avulla käyttäjät voivat myös säätää nopeasti asetuksia, kuten resoluutiota, virkistystaajuutta ja kirkkautta.

Lenovo Legion -lasit: suuren näytön pelaamista missä tahansa

Lenovo Legion -lasit tarjoavat entistä älykkäämmän ison näytön ratkaisun pelaamiseen ja sisällönkulutukseen, olipa kyseessä sitten Lenovo Legion Go tai mikä tahansa muu yhteensopiva laite, jossa on usb-c. Legion Glasses on edistyksellinen, ylle puettava virtuaalinäyttö, jossa on mikro-oled-näyttöteknologia korkean väri- ja kontrastialueen FHD-tarkkuudella ja molempien silmien 60 Hz:n virkistystaajuudella.

Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear -kuulokkeet: surround-ääntä pelaamiseen

Uusissa Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear -kuulokkeissa on ohjaimeton 7.1 surround-ääni. 10 mm:n armatuuriohjaimet tuottavat iskevän basson, tasapainoiset keskiäänet sekä korkeat äänet, joissa ei ole vääristymiä. Monitoiminen inline-ohjain mahdollistaa nopeat säädöt pelin keskellä, ja usb-c-liitin takaa saumattoman yhteyden useiden laitteiden kanssa.

Hinta ja saatavuus7

Lenovo Legion Go on saatavilla lokakuussa 2023, hinta alkaen 799 euroa (sis. alv). 7

Lenovo Legion Glasses ovat saatavilla lokakuussa 2023 alkaen, hinta alkaen 499 euroa (sis. alv). 7

Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear -kuulokkeet ovat saatavilla lokakuussa 2023, hinta alkaen 49,99 euroa (sis. alv).7

Lenovo Legion Go Dimensions (L x W x H) Base Module: (mm): 210mm x 131mm x 20mm (inches): 8.27" x 5.15" x 0.79” Base Module w/ Controllers Attached: (mm): 299mm x 131mm x 41mm (inches): 11.8” x 5.15” x 1.61” Weight Controllers Detached: 640g (1.41lbs) Controllers Attached: 854g (1.88lbs) Color Shadow Black Display8 8.8” QHD+ (2560 x 1600) IPS; 16:10 10-point Touch (144Hz / 97% DCI-P3 / 500nits / 83%AAR Touchpad Multi-finger Processor8 Up to AMD Ryzen Z1 Extreme with AMD RDNA Graphics Memory 16GB 7500Mhz LPDDR5X on board Storage1,8 256GB / 512GB / 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 22428 Operating System Windows 11 Home Battery 2-cell 49.2WHr Super Rapid Charge2 Controller battery capacity: 900mah2 Power Adapter USB Type-C, 65W AC adapter Output: 20V DC, 3.25A, 65W Input: 100~240V AC 50/60 universal Ports Top - 3.5mm audio combo jack - 1 x USB Type-C (USB 4.0, DisplayPort™ 1.4, Power Delivery 3.0) - 1 x microSD card reader Bottom - 1x USB Type-C (USB 4.0, DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0) Control and Input Gamepad Controls - Legion L/R - ABXY buttons - D-pad - L & R hall effect joysticks - L & R bumpers - L & R analog triggers - Legion L & R buttons - View button (L) - Menu button (L) - Trackpad (R) - 6 x assignable grip buttons - 1 x mouse wheel (R) - 1x mouse sensor (R) - 2 x controllers release buttons Haptics: HD haptics Gyro: 6-Axis IMU Audio - 2 x 2W Speakers - Dual-array near-field microphone Connectivity - 2 x 2 Wi-Fi 6E (802.11 ax)3 - Starting from Bluetooth® 5.2 Software Legion Space Xbox Game Pass Ultimate – Complimentary 3-month membership4,5 Lenovo Legion Glasses Display Micro OLED Resolution 1920 x 1080 per eye Audio High-fidelity built-in speakers Device Compatibility Requires full-functionality USB-C with DP Alt mode Cable Length 1.2m (3.93ft) In-Box Accessories 2 x Adjustable Nose Pads Carrying Case Prescription Lens Frame Anti-slip Adapter Cleaning Cloth

Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear Headphones Audio Speaker Size 10mm Dynamic & Balanced Armature Receiver Sensitivity 94 ± 3 dBSPL at 1kHz Frequency Range 20 Hz – 40 kHz Microphone 1 Omnidirectional Analog Silicon Mic Mic Sensitivity -38 ± 1 dBV/Pa at 1 kHz Mic Frequency Range 50 Hz – 10 Khz Connectivity Interface USB-C Cable Length 150cm Design Packed Dimensions 24.6mm x 19.7mm x 21.8mm 0.97 in x 0.78 in x 0.86 in Weight 26g (0.06lbs) Warranty 1 Year

LENOVO and LENOVO LEGION are trademarks of Lenovo. AMD, Ryzen and Radeon are trademarks of Advanced Micro Devices. Inc. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. TÜV is a registered trademark of the TÜV Rheinland Group. Wi-Fi is a trademark of Wi-Fi Alliance. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lenovo is under license. Android is a trademark of Google, LLC. macOS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. microSD is a trademark of SD-3C, LLC. All other trademarks are the property of their respective owners. ©2023 Lenovo Group Limited

1Actual available capacity is less and varies due to many factors, including formatting, partitioning and operating system, etc. which utilize part of this capacity. The available capacity may change with software updates. MicroSD card sold separately.

2Super Rapid Charge: 10min charge 0~30% capacity, 30min charge 0~70% capacity, 80min charge 0~100% capacity in MS/S3/S4/S5 mode. Must use charger included with device; battery must be substantially depleted; charging rate slows as charging progresses. All battery life claims are approximate and based on two methods of testing including MobileMark® 2018 battery life benchmark (with 200nits brightness and default volume level) and continuous 1080p video playback on the latest update of Windows 11 and up (with 150nits brightness and default volume level). Actual battery life will vary and depends on many factors such as product configuration and usage, software use, wireless functionality, power management settings, and screen brightness. The maximum capacity of the battery will decrease with time and use.

3Requires separately purchased Wi-Fi router and plan that may vary by location. Additional terms, conditions and/or charges apply. Connection speeds will vary due to location, environment, network conditions and other factors.

4Credit card required. Unless you cancel, you will be charged the then current regular membership rate when the promotional period ends. Terms and exclusions apply. After term, active membership required to play games and online multiplayer. Game catalog varies over time, region, and by device. DLC sold separately; if a game is removed from catalog or your membership ends, you will need to purchase the game separately to use your DLC. If you’re already an Xbox Live Gold and/or Game Pass for Console/PC member, any days remaining in your membership(s) will be converted to Ultimate using a conversion ratio. Future code redemptions also subject to conversion ratio. All conversions to Ultimate are final. Details and system requirements at www.xbox.com/gamepass. Offer valid in all Xbox Game Pass markets excluding Russia. Digital Direct: Your digital content will be delivered directly to your device during set up; no codes required. See xbox.com/subscriptionterms.

5Current Xbox Game Pass subscribers will receive an additional three months added to their subscription.

6Game availability dependent on and distribution policies of publishers. Some territories may be excluded. Refer to the game page for availability by market.

7Prices may not include tax and do not include shipping or options and are subject to change without notice; additional terms and conditions apply. Reseller prices may vary. On-shelf dates and color options may vary by geography and products may only be available in selected markets. All offers subject to availability. Lenovo reserves the right to alter product offerings, features, and specifications at any time without notice.

8Features may vary by geography and may only be available in selected markets. All offers subject to availability. Lenovo reserves the right to alter product offerings, features and specifications at any time without notice.