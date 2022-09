Lenovo Glasses T1 -näyttölasit pelaamiseen, viihteen suoratoistoon ja tietoturvan parantamiseen tien päällä

Lenovo julkisti uudet Lenovo Glasses T1 -näyttölasit tien päälle mukaan otettavaksi. Lenovo Glasses T1 ovat yhteensopivat monien nykypäivän modernien älypuhelinten, tablettien ja kannettavien tietokoneiden kanssa. Ne yhdistyvät laitteisiin USB-C®:n avulla ja tarjoavat erinomaisen kuvanlaadun sekä tehokkaan optiikan, joka pidentää akun käyttöikää. Lasit ovat kevyet, joten käyttäjät voivat tutkia vaivatta sisältöjä mobiililaitteiden rajoitetun näytön ulkopuolella.

Mobiililaitteiden tehokkuuden kasvaessa muun muassa mobiilipelaajat ja paljon matkustavat hyötyvät siitä, että heillä on henkilökohtainen näyttö taskussaan. Suuntaus on selvä: mobiililaitteiden käyttäjät haluavat pelata enemmän pelejä ja striimata enemmän videosisältöjä. Mobiilipelien maailmanlaajuisten markkinoiden ennustetaan nousevan 153 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuoteen 2027 mennessä ja kasvavan 11,5 prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla1. Videoiden suoratoistomarkkinoiden ennustetaan nousevan 972 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuoteen 2030 mennessä ja kasvavan keskimäärin 18,1 prosenttia vuodessa2.

Uudet Lenovo-lasit eivät ole vain hauskanpitoa varten. Koska hybridityöskentelystä on tullut uusi normaali, ihmiset haluavat tehdä enemmän töitä mobiililaitteillaan, mutta luottamuksellisten asiakirjojen muokkaaminen tietokoneella julkisissa tiloissa aiheuttaa riskejä. Lenovo Glasses T1 -lasien avulla työntekijöillä on yksityinen työtila, joka estää olkapään yli tarkastelun.

Lenovo Glasses T1 on valmis vastaamaan monien eri käyttäjien vaatimuksiin. Useimpien USB-C:llä varustettujen Windows-, Android- ja MacOS-laitteiden lisäksi lasit voidaan liittää valinnaisen sovittimen avulla myös Lightning Connectorilla varustettuihin iOS-laitteisiin3. Lenovo Glasses T1 -laseissa on vaihdettavat nenäsilmukat, säädettävät ohimosangat ja ne tukevat mukautettuja reseptilaseja kiinnitettävällä kehyksellä, jotta pitkäaikainenkin lasien käyttäminen olisi mahdollisimman mukavaa.

Erinomainen kuvanlaatu saavutetaan huippuluokan mikro-oled-näyttötekniikalla, joka tarjoaa uskomattoman väririkkauden ja erittäin korkean 10 000:1-kontrastisuhteen. Korkean optisen hyötysuhteen ja alhaisen kokonaisvirrankulutuksen ansiosta Lenovo Glasses T1 -lasit voivat suoratoistaa videoita tai niiden avulla voidaan pelata pelejä liitetyistä mobiililaitteista jopa tunteja ilman huolta liitettyjen laitteiden akkujen tyhjenemisestä4.

"Joka puolella maailmaa siirrytään yhä enemmän mobiililaitteiden käyttöön viihteen ja työnteon yhteydessä", sanoo Eric Yu, Lenovon Intelligent Devices Groupin kaupallisen tuotekeskuksen ja SMB-segmentin johtaja.



"Näytön pinta-ala voi olla suuri pullonkaula käyttäjäkokemuksessa. Lenovo Glasses T1:n kaltaisen ratkaisun avulla käyttäjät saavat kannettavan ja yksityisen suurnäyttökokemuksen ja enemmän lisäarvoa irti puhelimistaan ja kannettavistaan."

Lenovon valikoima ratkaisuja kuluttajille ja työntekijöille tarjoaa parempia kokemuksia toisiaan täydentävien teknologioiden avulla. Motorola-älypuhelinten käyttäjät voivat hyödyntää Ready For -ominaisuutta vahvistaakseen peli- ja viihdekokemustaan Lenovo Glasses T1 -lasien avulla. Ready For vapauttaa älypuhelinten täyden tehon, mikä helpottaa kannettaviin näyttöihin, näppäimistöihin ja muihin laitteisiin liittämistä ja tarjoaa näin ainutlaatuisen, immersiivisen kokemuksen.





Hinnat ja saatavuus

Lenovo Glasses T1 tulee myyntiin Kiinassa vuoden 2022 lopulla ja on saatavilla muilla valituilla markkinoilla vuonna 2023. Hinta ilmoitetaan myöhemmin.

Tärkeät tekniset tiedot:

Lenovo Glasses T1 Display Micro OLED Resolution 1920 X 1080 per eye Framerate 60Hz Audio High-fidelity built-in speakers Certifications TUV Low Blue Light TUV Flicker Reduced Device Compatibility Android (Requires Full-functional USB-C only)[1] Windows iOS with Lightning connector (Requires HDMI to Glasses Adapter; Apple Lightning Digital AV Adapter) [2], [3]

Tietoja Lenovosta

Lenovo Groupin (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) liikevaihto tilivuonna 21/22 oli 70 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja yritys on Fortune Global 500 -listan sijalla 171. Lenovo työllistää 75 000 ihmistä ympäri maailmaa ja palvelee miljoonia asiakkaita päivittäin 180 markkina-alueella. Lenovon visio on tarjota älykkäämpää teknologiaa kaikille, ja se on jatkanut menestystään maailman johtavana pc-palveluntarjoajana laajentamalla toimintojaan infrastruktuuriin, mobiililaitteisiin sekä älykkäisiin ratkaisuihin ja palveluihin. Tämä muutos yhdessä Lenovon innovaatioiden kanssa rakentaa osallistavampaa, luotettavampaa ja kestävämpää digitaalista yhteiskuntaa kaikille. Lisätietoja Lenovosta: https://www.lenovo.com/fi/fi/. Uutiset ja tiedotteet löydät StoryHubista.

LENOVO and LENOVO GLASSES T1 are trademarks of Lenovo. MOTOROLA, the Stylized M Logo, MOTO and the MOTO family of marks are trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. Android is a trademark of Google, LLC. All other trademarks are the property of their respective owners. ©2022, Lenovo Group Limited.

