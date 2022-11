Lenovo paransi kannattavuuttaan edellisvuodesta kymmenennellä peräkkäisellä vuosineljänneksellä

Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) julkisti tänään konsernin toisen vuosineljänneksen tulokset. Konsernin kannattavuus parani edellisvuodesta jo kymmenettä peräkkäistä neljännestä. Toisen vuosineljänneksen nettotulos kasvoi 6 % edellisvuodesta 541 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin ja konsernin liikevaihto kasvoi 17,1 miljardiin Yhdysvaltain dollariin, mikä oli 3 % enemmän kuin edellisvuonna kiintein valuuttakurssein laskettuna.

Kaikkien tärkeimpien liiketoimintojen liikevoitto oli positiivinen, mikä osoittaa, että konserni on edelleen edistynyt kohti tavoitettaan kaksinkertaistaa kannattavuus keskipitkällä aikavälillä. Lisäksi monipuolisten kasvumoottoreiden kehittyminen jatkui vahvana, kun sekä ratkaisu- ja palveluliiketoiminta että infrastruktuuriliiketoiminta kasvoivat kaksinumeroisia lukuja edellisvuodesta. Muiden kuin pc-liiketoimintojen osuus konsernin kokonaistuloista on nyt yli 37 prosenttia. Konsernin hyvä kassatase tarkoittaa, että se on edelleen sitoutunut kaksinkertaistamaan investoinnit tutkimus- ja kehitystoimintaan (T&k) keskipitkällä aikavälillä, ja sen T&k-menot kasvoivat vuosineljänneksen aikana 15 prosenttia edellisvuodesta.

Vaikka nykyiset ulkoiset haasteet jatkuvat, Lenovo pysyy ketteränä ja keskittyy strategiansa toteuttamiseen ja jatkuvan kannattavuuden varmistamiseen tasapainottamalla resursseja kasvuajureidensa suuntaan tehostamalla toimintojaan ja vähentämällä kuluja koko liiketoiminnassa. Lenovo näkee pitkän aikavälin mahdollisuuksia perustuen New IT:hen (asiakas, reunalaskenta, pilvi, verkko ja älykkyys) digitalisaation ja älykkään transformaation globaalien trendien kiihtyessä. Viime vuosineljänneksen tulokset sekä viimeiset kolme vuotta ovat osoittaneet, että Lenovon strategian, vahvan toimeenpanon ja joustavien toimintojen yhdistelmä mahdollistaa toimialan syklin ylittämisen. Tämä yhdistettynä laadukkaaseen ja innovatiiviseen portfolioon, pitkälle kehitettyyn hybridivalmistukseen ja toimitusketjuun, globaaliin ja paikalliseen periaatteeseen ja kykyyn sekä terveeseen likviditeettiin auttaa luomaan uusia mahdollisuuksia kestävään kasvuun ja parantamaan kannattavuutta.

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä news.lenovo.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta.

Lenovon hallitus päätti jakaa osinkoa 8,0 HK-senttiä osakkeelta.

"Lenovo teki jälleen vankan tuloksen haastavilla globaaleilla markkinoilla, paransi kannattavuuttaan kymmenettä vuosineljännestä peräkkäin ja kasvatti liikevaihtoaan lähes 3 % (valuuttakurssivaihtelusta riippumatta) edellisvuodesta. Muut kuin pc-liiketoimintamme ovat kasvussa, ja niiden osuus liikevaihdostamme on nyt yli 37 prosenttia. Sekä ratkaisu- ja palveluliiketoiminnan että infrastruktuuriliiketoiminnan liikevaihto kasvoi kaksinumeroisella luvulla edellisvuoteen verrattuna", sanoo Lenovon hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Yuanqing Yang. "Lenovon osalta nämä tulokset osoittavat, että strateginen ennakointi, operatiivinen joustavuus ja johdonmukainen investointi monipuolisiin kasvuajureihin ovat valmistaneet meidät hyvin haastaviin aikoihin. Olivatpa perinteiset markkinamme sitten nousussa tai laskussa, Lenovo täyttää jatkuvasti sitoumuksensa ja ylittää markkinoiden odotukset."

"Olen erittäin ylpeä siitä, että olemme onnistuneet säilyttämään markkinajohtajan aseman Suomessa jo yhdeksännellä neljänneksellä peräkkäin, ja meillä on nyt yli 42 prosentin markkinaosuus Suomen pc-markkinoista viimeisellä neljänneksellä. Onnistuimme myös kasvattamaan edelleen eroa kilpailijoihin todistaen, että toteutetut toimet ovat olleet menestyksekkäitä", sanoo Lenovo Suomen maajohtaja Eero Tainio. ”Nämä poikkeukselliset tulokset juontuvat virheettömästä päästä päähän -toteutuksesta haastavassa markkinaympäristössä ja huolellisesta asiakaskeskeisestä lähestymistavasta, jota kaikki Suomen tiimin jäsenet noudattavat."

Solutions and Services Group (SSG): jatkuvaa vauhtia, vahvaa kasvua ja konsernin kokonaiskannattavuuden parantamista

Mahdollisuudet:

Triljoonan dollarin IT-palvelumarkkinat kasvavat edelleen tasaisesti, ja nopeampaa kasvua odotetaan DaaS:n (Device as a Service), datakeskusten hallinnoitujen palveluiden sekä pilvi- ja reunaympäristöjen osalta vuoteen 2025 mennessä. Samaan aikaan vertikaalisten ratkaisujen ja palveluiden markkinoiden, kuten älykkään koulutuksen, älykkään vähittäiskaupan, älykkään kaupungin ja älykkään valmistuksen, odotetaan pysyvän vahvoina.

Q2 FY22/23 tulos:

SSG:n liikevaihto kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä 26 % edellisvuodesta, ja sen käyttökate parani edelleen 21,4 %:iin.

Kaikkien segmenttien kannattavuus oli jälleen korkea ja kasvu voimakasta.

Ensimmäistä kertaa muiden kuin laitteistoon sidottujen ratkaisujen ja palveluiden liikevaihto on yli puolet SSG:n liiketoiminnasta.

Kestävä kasvu:

Esimerkiksi SSG:n Digital Store -ratkaisu, johon on upotettu Lenovon AI Edge Server -palvelin, auttaa nyt yhtä maailman suurimmista elintarvikkeiden vähittäiskauppiaista vähentämään yli 75 prosenttia kassavirheistä ilman työntekijän toimenpiteitä.

SSG:n kestävän kehityksen tarjousten kehittäminen jatkuu, ja CO2-korvauspalveluja laajennetaan useampiin tuotteisiin.

Elokuussa 2022 perustettu Lenovo PCCW Solutions on menestynyt liiketoimintasynergioiden myötä.

Infrastructure Solutions Group (ISG): läpimurtovuosi jatkuu ennätyksellisellä liikevaihdolla ja kannattavuudella

Mahdollisuudet:

Vuoteen 2025 mennessä pelkästään palvelinmarkkinoiden odotetaan saavuttavan 134 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Samaan aikaan reunainfrastruktuurimarkkinat kasvavat yli 21 prosentin CAGR:llä 47 miljardiin Yhdysvaltain dollariin ja tallennustilamarkkinat yli 36 miljardiin Yhdysvaltain dollariin.

Q2 FY22/23 tulos:

Liikevoitto oli ennätykselliset 36 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, mikä on neljäs peräkkäinen kannattava vuosineljännes.

Sekä Cloud Service Provider- että Enterprise/SMB-segmentit ylittivät markkinaennusteen.

Edge Computing -liiketoiminnan liikevaihto lähes nelinkertaistui ja Storage-liiketoiminnan liikevaihto yli kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna, ja molemmat segmentit tekivät uusia ennätyksiä.

Kestävä kasvu:

ISG jatkaa kattavan infrastruktuurivalikoimansa kehittämistä ja investoi innovaatioihin erityisesti Edge- ja palvelualoilla.

Toiminnan joustavuus vahvistui entisestään, kun tuotanto käynnistyi uusissa tehtaissa Kiinassa, Unkarissa ja Meksikossa.

ISG keskittyy edelleen olemaan yksi maailman nopeimmin kasvavista ja lopulta suurin kokonaisvaltaisten infrastruktuuriratkaisujen tarjoaja ja ylläpitämään samalla kestävää ja kannattavaa liiketoimintamallia.

Intelligent Devices Group (IDG): säilytti vahvan kannattavuutensa ja menestyi kilpailijoitaan paremmin

Mahdollisuudet:

Vaikka pc- ja tablettitietokoneiden markkinoiden koko pieneni lyhyellä aikavälillä makrotaloudellisen ympäristön vuoksi, pitkällä aikavälillä niiden odotetaan kuitenkin pysyvän korkeammalla tasolla kuin ennen pandemiaa. pc-tietokoneiden ohella skenaarioratkaisujen markkinat kasvavat edelleen, kun Lenovo laajentaa älylaitteista älykkäisiin tiloihin.

Q2 FY22/23 tulos:

IDG säilytti toimialan johtavan kannattavuuden 7,4 %:n tasolla operatiivisen huippuosaamisen ja johdonmukaisten innovaatioinvestointien ansiosta erityisesti korkean lisäarvon premium-segmenteillä.

IDG päihitti keskeiset kilpailijansa ja vahvisti maailmanlaajuista asemaansa maailman johtavana PC-yhtiönä. Se on nyt ykkönen neljällä viidestä maantieteellisestä alueesta, mikä kasvattaa eroa tärkeimpiin kilpailijoihin, ja se on selvästi kiistaton ykkönen kaupallisella segmentillä, joka edustaa noin 65 prosenttia Lenovon PC-tuloista.

Älypuhelinliiketoiminta saavutti kannattavuuden kymmenennellä peräkkäisellä neljänneksellä. Yksikkö jatkaa tuotevalikoimansa rikastamista innovatiivisilla uusilla tuotteilla ja puolustaa samalla vahvaa markkina-asemaansa, (2. Latinalaisessa Amerikassa ja 3. Pohjois-Amerikassa) sekä saavuttaa hyperkasvua laajentumismarkkinoilla.

Lenovon skenaariopohjaiset ratkaisut osoittivat edelleen kasvupotentiaalia Smart Collaboration -liiketoiminnan jatkaessa kaksinumeroista kasvuaan vuositasolla. Gaming scenario -liiketoiminnan liikevaihto teki uuden ennätyksen.

Kestävä kasvu:

IDG keskittyy edelleen innovaatioihin, joilla edistetään laajentumista älykkäistä laitteista älykkäisiin tiloihin.

Konserni on vakuuttunut siitä, että menestys PC-markkinoilla voidaan toistaa ja kasvattaa liiketoimintaa PC-markkinoiden ulkopuolelle ja voittaa uusia markkinoita, erityisesti älypuhelinten alalla.

Operatiivisten toimien kohokohdat ja investoinnit tulevaisuutta varten

Lenovo kertoi vuotuisessa Tech World '22 -tapahtumassaan näkemyksensä käyttäjien, tilojen ja laitteiden välisen yhteistyön kehittymisestä, jonka myötä voidaan avata rajattomat mahdollisuudet sekä reaalimaailman sovelluksissa että metaversumissa. Lenovo esitteli uusia konsepteja, ratkaisuja ja innovaatioita, jotka määrittelevät tapamme työskennellä, oppia ja osallistua digitaaliseen maailmaan. Lenovo esitteli myös maailmanlaajuisen CTO-tutkimuksen tulokset, joissa kartoitettiin CTO:iden näkemyksiä siitä, miten perinteinen IT kehittyy edelleen "New IT" -arkkitehtuuriksi, jossa asiakaslaitteet, edge computing, pilvipalvelut, verkko ja tekoäly työskentelevät yhdessä yhteisten kipupisteiden ratkaisemiseksi ja sellaisten ratkaisujen tarjoamiseksi, jotka edistävät globaalia digitalisaatiota kaikilla toimialoilla.

Lenovo julkaisi hiljattain vuotuisen ESG-raporttinsa, jossa kuvataan konsernin edistymistä ja tavoitteita tuleville vuosille. Tech World '22 -tapahtumassa Lenovo kertoi lisäksi visiostaan nollapäästöistä ja ensimmäisestä askeleestaan kohti tätä visiota 2030 päästövähennystavoitteilla. Lenovo sovittaa päästövähennystavoitteensa Science Based Targets -aloitteen mukaisiksi sekä lähitulevaisuudessa että pitkällä aikavälillä edistääkseen Pariisin sopimuksen tavoitteita. Ulkoinen validointi jatkuu, sillä Lenovon heinäkuussa lanseerattu ensimmäinen vihreä joukkovelkakirjalaina sisällytettiin Bloomberg MSCI Green Bond -indeksiin, joka on yksi tärkeimmistä maailmanlaajuisista vertailuindekseistä institutionaalisille ESG-rahastoille. Lenovo sai myös parhaan AA+-luokituksen vuoden 2022 Hang Seng Corporate Sustainability Index -indeksissä, mikä on IT-alan paras pistemäärä jo toisena vuonna peräkkäin.

Syyskuussa Lenovo sijoittui 24. sijalle maailman innovatiivisimpien yritysten joukossa Boston Consulting Groupin vuosittaisessa indeksissä. Tech World '22 -tapahtumassa konserni esitteli useita uusia innovatiivisia muototekijöitä ja ideoita, kuten älypuhelimen ja tietokoneen rullattavat konseptit ja immersiivisen telepresenssiteknologian Cyber Spaces. Lenovo toi esille myös innovaatiot, jotka auttavat sitä toteuttamaan visionsa nettonollasta, sekä toimet, joita yritys toteuttaa tuotteiden ja tuotannon osalta hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

[1] non-HKFRS measure was adjusted by excluding net fair value changes on financial assets at fair value through profit or loss, amortization of intangible assets resulting from mergers and acquisitions, mergers and acquisitions related charges; and the corresponding income tax effects, if any.

LENOVO GROUP

FINANCIAL SUMMARY

For the quarter ended September 30, 2022

(in US$ millions, except per share data)