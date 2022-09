Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 tukee pk-yritysten kasvua edistyksellisten ominaisuuksiensa myötä

Uusi Lenovo™ ThinkBook™ 16p Gen 3 on erityisesti suunnattu suorituskykyä vaativille sisällöntuottajille ja työntekijöille. Uusimmassa supertehokkaassa ThinkBookissa on AMD Ryzen™ 9 6000 H-sarjan prosessorit ja NVIDIA GeForce® RTX™ 3060 -erillisgrafiikat, jotka tarjoavat lippulaivatason suorituskyvyn Windows 11:n kanssa. Immersiivinen, kapeapintainen 16-tuumainen 2,5K IPS-näyttö sisältää TÜV Rheinland Low Blue Light- ja TÜV Eyesafe® -sertifikaatit1 silmien mukavuuden maksimoimiseksi, ja siinä on Ambient Light Sensor, joka säätää näytön ja näppäimistön taustavalon kirkkautta. Saatavilla on kaksi näyttövaihtoehtoa, 400 nitin 60 Hz:n paneeli ja uusi 500 nitin 165 Hz:n VESA-sertifioitu HDR400-paneeli, joka tuottaa eloisat värit ja paremmat varjojen ja valojen yksityiskohdat. Molemmat näyttövaihtoehdot ovat myös X-Rite Pantone® -sertifioituja ja tukevat Dolby Vision® -sisältöä.

AMD Ryzen 6000 -sarjan mobiiliprosessoreiden tehokkuus ja NVIDIA GeForce RTX -grafiikat auttavat käyttäjiä hybridityöskentelyn korkeimmissakin vaatimuksissa. Jopa 32 gigatavun kaksikanavainen LPDDR5-muisti, 2 Tt:n ssd-tallennustila kahden ssd-levyn kautta ja 71 Wh:n akku antavat tehoa koko päiväksi2. Uudet työskentelytyylit edellyttävät myös nopeita ja luotettavia yhteyksiä sekä portteja joustaviin ja monipuolisiin yhteyksiin. Koneen voi yhdistää kätevästi langattomiin verkkoihin, oheislaitteisiin ja av-laitteisiin Wi-Fi 6 -tuen3ja kahden USB® Type-C-portin, (sis. yksi USB4®-portti), kahden USB-A 3.2 Gen 2 -portin ja HDMI 2.1-portin ansiosta.

Positiivinen ja saumaton käyttäjäkokemus on erittäin tärkeää tuottavan ja luovan työnkulun kannalta. Sormenjälkeä hyödyntävän Smart Power -painikkeen mukavuuden ja lisäturvan ansiosta käyttäjä voi jatkaa nopeasti siitä, mihin jäi, ja parantaa luovaa yhteistyötä kollegoiden kanssa käyttämällä valinnaista Full-HD IR-kameraa ja Dolby Atmos® -ääntä. Aikaisemmissa ThinkBook-kannettavissa esiteltyihin tekoälyyn perustuviin ominaisuuksiin kuuluu AI Meeting Manager, joka muiden ominaisuuksien ohella pystyy muuntamaan tekstin puheeksi neljällätoista tuetulla kielellä puheluiden aikana.

Tuottavuuden lisäämiseksi pk-yrityskäyttäjät voivat liittää ThinkBook 16p -tietokoneensa Lenovon uuteen ThinkVision S25e-30 -näyttöön, joka myös julkistettiin tänään. Uuden sukupolven suuressa 24,5 tuuman FHD-näytössä yhdistyvät suorituskyky ja mukavuus, ja se tarjoaa useita liitäntävaihtoehtoja sekä lähes reunattoman kolmisivuisen muotoilun, joka mahdollistaa haluttaessa helposti usean näytön asennuksen. ThinkVision S25e-30 -näytössä on luonnollinen matalan sinisen valon teknologia, ergonomisesti muotoiltu kallistettava jalusta ja uusi kätevästi sijoitettu joystick-navigointipainike laitteen asetusten määrittämistä varten.

Hinnat ja saatavuus4

ThinkBook 16p Gen 3 ja muut aiemmin tänä vuonna esitellyt ThinkBook-kannettavat ovat nyt saatavilla tietyillä markkinoilla alkaen 1999 eurosta (ilman alv:tä)4.

Lisää kuvia median käyttöön löytyy täältä.

Tärkeät tekniset tiedot

ThinkBook 16p Gen 3 Performance Processors Up to AMD Ryzen 9 H-Series processors OS Up to Windows 11 Pro Memory Up to 32GB LPDDR5 Storage Up to 2TB PCIe® Gen 4 SSD Graphics NVIDIA GeForce RTX 3060 Displays TÜV Rheinland Low Blue Light and TÜV Eyesafe® certified Dolby Vision X-Rite Pantone Certified Ambient Light Sensor 16-inch 2.5K IPS, 60Hz, 400nits, 100% sRGB Optional 16-inch 2.5K IPS, 165Hz, 500nits, 100% sRGB, HDR400 Audio Dolby Atmos with Audio by Harman speakers and dual-array microphones Camera FHD RGB camera Optional FHD + IR camera Battery 71Whr Security Chip Firmware TPM Physical Power-on Fingerprint Reader Camera Privacy Shutter Kensington™ NanoSaver™ Lock Slot Connectivity Ports 1 x HDMI 2.1 1 x USB Type-C 1 x USB4 2 x USB-A 3.2 Gen 2 1 x 3.5mm audio jack 1 x SD Card Reader Wireless Up to Wi-Fi 6 Bluetooth® 5.0 Design Dimensions (W x D x H) 354.6 x 252.0 x 19.5mm / 14.01 x 9.92 x 0.73 inches Weight 1.99kg / 4.38 pounds Sustainability Certifications EPEAT™ Gold Energy Star® TCO 9.0

1 A TÜV Rheinland certification mark signifies that a product has been examined according to strict safety requirements by an accredited third-party and is supported by regular factory inspections.

2 Battery life will vary and depend on numerous factors including product configuration and usage, software, operating conditions, wireless functionality, power management settings, screen brightness and other factors. The maximum capacity of the battery will naturally decrease with time and usage

3 Requires separately purchased Wi-Fi router and plan that may vary by location. Additional terms, conditions and/or charges apply. Connection speeds will vary due to location, environment, network conditions and other factors.

4 Prices may not include tax and do not include shipping or options and are subject to change without notice; additional terms and conditions apply. Reseller prices may vary. On-shelf dates and color options may vary by geography and products may only be available in selected markets. All offers subject to availability. Lenovo reserves the right to alter product offerings, features and specifications at any time without notice.

LENOVO and THINKBOOK are trademarks of Lenovo. AMD, Ryzen, and combinations thereof are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. NVIDIA and RTX are trademarks of NVIDIA Corporation. Inc. DOLBY VISION and DOLBY ATMOS are registered trademarks of Dolby Laboratories, Inc. TÜV is a registered trademark of the TÜV Rheinland Group. PANTONE is a registered trademark of Pantone LLC. Eyesafe is a trademark of Eyesafe Inc. USB-C and USB4 are registered trademarks of USB Implementers Forum. Wi-Fi is a trademark of Wi-Fi Alliance. ENERGY STAR is a trademark of the U.S. Environmental Protection Agency. EPEAT is a trademark of the Global Electronics Council (GEC). All other trademarks are the property of their respective owners. ©2022, Lenovo Group Limited