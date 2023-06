Lenovo ThinkSmart View Plus tulee heinäkuussa saataville Suomessa

Globaalisti johtava innovatiivisten tietotekniikkaratkaisujen tarjoaja Lenovo™ julkisti tammikuussa ThinkSmart View Plus -laitteen, joka tulee Suomessa saataville heinäkuusta alkaen 2 212 euron ohjehintaan.

Microsoft Teams -sertifioitu ThinkSmart View Plus -näyttö on yhteensopiva Windows 11 -laitteiden kanssa. Se parantaa työskentelymukavuutta etenkin hybridi- ja etätyössä[i].

ThinkSmart View Plus on integroitu laite, jossa on 27-tuumainen monikosketusnäyttö, ensiluokkainen video- ja äänentoisto sekä sisäänrakennettu laskentajärjestelmä tehokkaaseen työntekoon. Se tuo käyttäjälle räätälöidyn ja joustavan Microsoft Teams -kokemuksen: edistyneen tietoturvan, pääsyn Teamsin chattiin, kalenteriin ja tiedostoihin sekä mahdollisuuden liittyä kokouksiin laitteen kautta ilman, että tietokonetta on kytketty.

Muita ominaisuuksia:

”Hot desking”: käyttäjät voivat aloittaa kokouksia vain parilla kosketuksella

Nopea siirtyminen kotitoimiston ja työtoimiston välillä ilman erillisiä näyttökytkentöjä

Automaattinen henkilökohtaisten tietojen poisto kirjauduttaessa ulos

Lisävarusteena kynä ja Microsoftin valkotaulusovellus

Laitteessa on laadukas soundbar, jossa on kaksi 5 watin kaiutinta ja neljä mikrofonia. Näytön yhteydessä on 4K IRGB -kamera, jossa on automaattinen rajaustoiminto ja tekoälyturvaominaisuudet laadukkaita videoneuvotteluja varten.

Lisätietoja Lenovon ThinkSmart-tuoteperheestä: www.lenovo.com/thinksmart

Kuvia median käyttöön löytyy tiedotteen liitteinä.

[i] Unified communications platforms may incur subscription fees and/or additional costs