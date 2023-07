Lenovo tuo AMD Ryzen PRO 7040 -sarjan mobiiliprosessorit uusiin ThinkPad -työasemiin

Lenovo ThinkSmart View Plus tulee heinäkuussa saataville Suomessa 15.6.2023 10:14:46 EEST | Tiedote

Globaalisti johtava innovatiivisten tietotekniikkaratkaisujen tarjoaja Lenovo™ julkisti tammikuussa ThinkSmart View Plus -laitteen, joka tulee Suomessa saataville heinäkuusta alkaen 2 212 euron ohjehintaan. Microsoft Teams -sertifioitu ThinkSmart View Plus -näyttö on yhteensopiva Windows 11 -laitteiden kanssa. Se parantaa työskentelymukavuutta etenkin hybridi- ja etätyössä[i]. ThinkSmart View Plus on integroitu laite, jossa on 27-tuumainen monikosketusnäyttö, ensiluokkainen video- ja äänentoisto sekä sisäänrakennettu laskentajärjestelmä tehokkaaseen työntekoon. Se tuo käyttäjälle räätälöidyn ja joustavan Microsoft Teams -kokemuksen: edistyneen tietoturvan, pääsyn Teamsin chattiin, kalenteriin ja tiedostoihin sekä mahdollisuuden liittyä kokouksiin laitteen kautta ilman, että tietokonetta on kytketty. Muita ominaisuuksia: ”Hot desking”: käyttäjät voivat aloittaa kokouksia vain parilla kosketuksella Nopea siirtyminen kotitoimiston ja työtoimiston välillä ilman erillisiä näyttökytkentöjä A