Lenovolta kaksinäyttöinen Yoga Book 9i ja muita uudenlaisia premium-laitteita kuluttajille

Työn ja vapaa-ajan rajojen hämärtyessä kuluttajat asettavat etusijalle entistä monipuolisemman ja yksilöllisemmän teknologian tuoman mukavuuden ja uudenlaiset käyttökokemukset. Ihmiset vaativat nyt monipuolista teknologiaa, jonka avulla useat laitteet keskustelevat helposti keskenään tai vastaavasti yksinkertaistavat käyttöä.

Lenovo esitteli uusia tuotteita, jotka vastaavat nykyaikaisen kuluttajan tarpeisiin. Uusi, huippuluokan Yoga Book 9i aloittaa Yoga-tuotesarjalle uuden luvun innovatiivisuudellaan, premium-tyylissään ja suorituskyvyllään. Lisäksi Yoga AIO 9i esittelee, miltä all-in-one-pöytäkone voi näyttää. Tablettien osalta uusi, runsaasti ominaisuuksia sisältävä Lenovo Tab Extreme ja digitaalinen muistilehtiö Lenovo Smart Paper tuovat uusia toimintoja kouluun, kotiin ja muuallekin. Lenovon Project Chronos -konsepti (virallinen nimi julkistetaan myöhemmin) on uusi teknologia, joka tallentaa käyttäjän liikkeet ja mahdollistaa vuorovaikutuksen ja toiminnan 3D-virtuaalimaailmoissa ilman laseja tai muita puettavia laitteita.

Yoga Book 9i tutustuttaa lukemattomiin mahdollisuuksiin

Yoga Book 9i on ensimmäinen täysikokoinen kaksinäyttöinen OLED-kannettava1, ja Intel® Evo™ -alustalla se mahdollistaa kahden näytön monipuolisuuden, monitilatoiminnallisuuden ja erinomaiset viihdeominaisuudet. Uuden sukupolven kuluttajat käyttävät tietokonetta paljon luovaan työskentelyyn, joten Yoga Book 9i tukee heidän teknisiä vaatimuksiaan ja tuo suorituskykyä, olipa kyse sitten työtehtävistä, vapaa-ajassa viihtymisestä tai opiskelusta.

Kaksi näyttöä vie tehokkuuden seuraavalle tasolle

Uusimman sukupolven Intel Core™ -suorittimilla varustettu ohut ja kevyt Yoga Book 9i antaa käyttäjille mahdollisuuden kahden näytön joustavuutta ja monitehtäväpotentiaalia.

Yoga Book 9i:n kaksoisnäyttötekniikka antaa kuluttajille mahdollisuuden nauttia uudenlaisesta monipuolisuudesta. Se voi olla niinkin yksinkertaista kuin netin käyttö kahdella näytöllä, tai kahden eri tiedoston työstäminen samanaikaisesti. Lisäksi voi katsoa esimerkiksi opiskeluihin liittyvää videota yhdellä näytöllä ja tehdä siitä muistiinpanoja toisella ilman videotoiston keskeyttämistä.

Laitteen ulkoasua voidaan vaihtaa saumattomasti kannettavan tietokoneen, tabletin tai telttatilan välillä tarpeiden mukaan. Esimerkiksi kokouksessa voi näyttää diaesitystä telttatilassa siten, että esittäjällä ja katsojalla on erilainen näkymä.

Yoga Book 9i:n mukana tulee myös teline, joka helpottaa käyttöä matkustaessa. Irrotettava Bluetooth®-näppäimistö sekä Smart Pen -kynä tuovat monipuolisuutta käyttömahdollisuuksiin.

Windows 11 -käyttöjärjestelmää hyödyntävän Yoga Book 9i:n ohjelmisto sisältää älykkäitä kirjoitus- ja lukutoimintoja sekä muistiinpano-ominaisuuksia etenkin opiskelijoille.

Kun on aika rentoutua, laitteelta voi esimerkiksi katsoa elokuvaa yhdellä näytöllä ja tutkia elokuvan taustatietoja toisella. Yoga Book 9i:n kaksi 13,3 tuuman 2,8K OLED PureSight -näyttöä 100 % DCI-P3-väritarkkuudella ja Dolby Vision® HDR:llä toistavat värit eloisina sekä kuvan terävänä ja yksityiskohtaisena. Dolby Atmos® -tila-äänen ja 360 astetta kääntyvän Bowers & Wilkins® --äänipalkin myötä viihdekokemus on viritetty äärimmilleen. Yoga Book 9i on väriltään hienostunut ”Tidal Teal” ja sen sisä- ja ulkopakkaus sekä pehmustemateriaalit ovat kierrätyspaperia.

Yoga AIO 9i: merkittävä ero aiempaan

Yoga AIO 9i (32", 8) tarjoaa tehoa ja grafiikkaa luovuuden tai työn tueksi. All-in-one-pöytätietokoneessa on 31,5-tuumainen, kolmelta sivulta reunukseton 4K 100 % sRGB -näyttö ohuessa paneelissa, joka on kiinnitetty helposti kallistettavaan metalliseen saranaan. Laite säästää tilaa, ja huomaamattoman jalustan takaosassa on seitsemän liitäntää parempaa kaapelinhallintaa varten sekä sisäänrakennettu langaton älypuhelinlaturi.

Yoga AIO 9i on tarpeeksi tehokas pyörittämään grafiikkaa sekä raskasta valokuva- ja videoeditointia ja pelejä, sillä siinä on 13. sukupolven Intel Core i9 -suoritin, jotka voidaan yhdistää NVIDIA® GeForce Next Gen Laptop -näytönohjaimen kanssa. Koneessa on myös neljä Harman Kardon® -kaiutinta, Dolby Atmos -äänentoisto ja integroitu 5 megapikselin infrapunakamerakamera (IR), jossa on sisäänrakennettu sähköinen suljin ja älykkäät kirjautumisominaisuudet.

Harkitusti suunniteltu laite tukee usean laitteen hallintaa, joten siihen voi liittää ja ladata kannettavan tietokoneen ja AIO-tietokoneen USB Type-C® -kaapelin kautta ja hallita niitä yhdellä näppäimistöllä ja hiirellä. Se tukee myös useita ääniavustajia. Kone on valmistettu 75-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista paneelin keskikehyksessä ja 65-prosenttisesti kulutuksen jälkeisestä kierrätetystä ABS-muovista erillisen näppäimistön ylä- ja alakannessa.

Lenovon Project Chronos -konsepti tuo virtuaalista vapautta

Yritykset ja kuluttajat etsivät yhä enemmän vuorovaikutusta keskenään teknologian avulla. Kyky tehdä yhteistyötä sekä virtuaalisessa että fyysisessä maailmassa on siis yhä houkuttelevampaa. Lenovo on ideoinut mixed reality -ratkaisun, joka tuo kuluttajille täysin uudenlaisen ja yksinkertaistetun, yhdistetyn virtuaalisen ja fyysisen kokemuksen.

Project Chronos -konsepti perustuu silmälasittomaan kokovartaloliikkeeseen, jonka avulla ihmiset voivat virtuaalisesti ohjata avatariaan ilman, että he tarvitsevat mitään liikkeentunnistukseen perustuvaa (mocap) puettavaa laitetta. Sen sijaan käyttäjän liikkeet tallennetaan kehittyneellä syvyyskameralla, joka jäljittelee käyttäjän reaaliaikaiset toiminnot 3D-muotoillussa virtuaaliympäristössä2 ja näyttää sen kotonaan olevalla näytöllä, jossa on DP- tai HDMI™-portti, kuten televisiossa tai suuressa tietokoneen näytössä. Kun avatar on luotu, käyttäjä voi ohjata sitä vain eleillään, liikkeillään, asennollaan ja jopa ilmeillään ja nähdä sen näytöllä lähes reaaliajassa.

Laitteisto koostuu asemasta, joka voidaan kiinnittää seinään tai asettaa pinnalle suoraan yhteensopivan television tai näytön3 (myydään erikseen) alle tai yläpuolelle. Sen integroitu RGB-syvyyskamera ja innovatiivinen laskenta-arkkitehtuuri on optimoitu alhaiselle viiveelle, jotta koko kehon liikkeenkaappaus on nopeaa ja tarkkaa. Yksityisyyden suojaamiseksi kamera voidaan kääntää alaspäin, kun se on pois päältä ja kun sitä ei käytetä.

Project Chronos tuo uudenlaista vapautta niille, jotka liikkuvat virtuaalitiloissa tai jotka haluavat käyttää uusinta teknologiaa ollakseen tekemisissä muiden kanssa. Ihmiset voivat esimerkiksi luoda helpommin sisältöä virtuaalimaailmoissa elävän oloisen avatarin kanssa ilman, että heidän tarvitsee käyttää mocap-laitetta tai laseja. Kuntovalmentaja voi etänä ja virtuaalisesti treenata asiakkaan rinnalla ja näyttää hänelle oikean muodon ja liikkumistekniikat. Ihminen voi myös muuttaa itsensä minkä tahansa virtuaalihahmon muotoon ja olla yhteydessä uusiin ystäviin virtuaalimaailmassa fyysisestä etäisyydestä, ajasta ja ympäristöstä riippumatta. Pelikokemus voi olla entistäkin syvällisempi ja vuorovaikutteisempi, kun kasvojen ilmeet ja liikkeet näkyvät selvästi ja niitä voidaan tulkita lähes reaaliajassa.

Project Chronosin virallinen tuotenimi julkistetaan, kun kaikki laitteistot ja ominaisuudet esitellään. Lenovo tekee yhteistyötä kehittäjien, sisältö- ja palvelukumppaneiden kanssa laajentaakseen ekosysteemiä ja tuodakseen markkinoille mahdollisimman pitkälle kehitetyn ratkaisun.

Lenovo Tab Extreme: isommin, paremmin ja enemmän

Lenovo esitteli tähän mennessä suurimman ja tehokkaimman tablettinsa, 14,5-tuumaisen Lenovo Tab Extremen. Tabletin 3K-OLED-näytössä on DCI-P3-väriavaruus ja jopa 120 Hz:n virkistystaajuus, joten se voi toimia kätevänä ja laadukkaana näyttönä missä tahansa. 1M:1-kontrastisuhteella ylpeilevä näyttö tarjoaa tosielämän kirkkauden. Dolby Atmos ja vaikuttava kahdeksan tehokkaan JBL®:n 4-kanavaisen kaiuttimen sarja luovat dynaamisen, tilallisen äänikokemuksen. Tehokas MediaTek® Dimensity 9000 -oktaydinsuoritin ja jopa 12 tunnin4 akunkesto täydentävät keskeiset laitteistokomponentit.

Tabletin rooli on kehittynyt puhtaasti viihteen ja suoratoiston välineestä toiseksi kodin tai etäkäytön laitteeksi. Lenovo Tab Extremen jalusta kiinnittyy laitteeseen magneettisesti, ja sen voi asettaa vaaka- tai pystysuoraan kulloinkin tarvitsemansa suunnan mukaan. Todellinen innovaatio on kuitenkin kaksisaranainen näppäimistö (myydään pääsääntöisesti erikseen), johon tabletin voi kiinnittää ja kallistaa sen jälkeen mukavimpaan katselukulmaan. Siten tabletti jäljittelee perinteisen kannettavan tai pöytätietokoneen asentoa, kun taustavalaistu näppäimistö on kiinnitettynä, kun taas jalustan pääsarana luo ainutlaatuisen, suojaavan säilytyslokeron mukana tulevalle Lenovo Precision Pen 3 -kynälle, kun se on suljettuna.

Älykkäisiin ominaisuuksiin kuuluu äänen ja kuvan mukautuva kaappaustekniikka, joka pitää kameran automaattisesti keskittyneenä käyttäjään videopuheluiden5 aikana, vaikka hän liikkuisi tuolissaan. Neljä sisäänrakennettua mikrofonia suodattaa ympäristön taustamelun ja takaa kristallinkirkkaan äänenlaadun 50 cm:n säteellä. Kun huoneessa on useita puhelun osallistujia, 360 asteen äänikaappaustila voidaan kytkeä päälle, jotta kaikki tulevat kuulluiksi. Katselumukavuuden optimoimiseksi tabletin TÜV Rheinland -sertifioitu näyttö säätää myös automaattisesti näytön väriä ympäristön valon ja värilämpötilan mukaan. Runko on valmistettu sataprosenttisesti kierrätetystä alumiinista ja laitteen pakkaus on muoviton.

Android™ 13 -käyttöjärjestelmällä ja Lenovon uusimmalla käyttöliittymäohjelmistolla varustettu Lenovo Tab Extreme tukee jopa neljän sovelluksen6 samanaikaista käyttöä jaetun näytön kautta ja pystyy avaamaan jopa 10 sovellusta ns. kelluvina ikkunoina6. Tehokasta työkäyttöä varten tablettia voi joustavasti käyttää luonnosalustana kannettavan tietokoneen kanssa DP-in USB Type-C -portin kautta tai ohjauspaneelina näytön kanssa DP-out USB Type-C -portin kautta. Ilman liitäntöjä se onnistuu Lenovo Freestyle -sovelluksen7 avulla, jolloin tiedostojen jakaminen eri laitteilla on helppoa. Työpöydän voi peilata ja laajentaa sekä tablettia voi käyttää pc:n toissijaisena kosketusalustana. Saatavilla on myös luovuutta ja työnkulkua tukevia lisäsovelluksia, kuten Clip Studio Paint8/9 piirtämiseen ja WPS Office8 tuottavuuden parantamiseen.

Lenovo Smart Paper uudistaa muistiinpanojen tekemisen

Muistiinpanojen tekeminen on monille välttämätöntä, mutta paperipinot ovat usein epäkäytännöllisiä. Jotkut ihmiset, niin opiskelijat kuin työelämässä toimivat, haluavat kuitenkin mieluummin kirjoittaa luonnollisesti ja intuitiivisesti käsin kuin koneella. Luodakseen uuden, mutta tutun kokemuksen tuotteliaalle muistiinpanojen tekijälle Lenovo esitteli Lenovo Smart Paperin, kehittyneen tulokkaan digitaalisten muistiinpanovälineiden markkinoille. Lenovo Smart Paperia on helppo pitää kädessä ja kuljettaa, ja siinä on ohut 10,3-tuumainen, häikäisemätön E-Ink-kosketusnäyttö, joka on sijoitettu kevyeen, kokonaan metallista valmistettuun koteloon, joka ei vie tilaa laukussa. E-Ink-teknologiaa hyödyntävä digitaalinen muistilehtiö antaa käyttäjille totutun kynä-paperi-tuntuman sekä älykkäitä ominaisuuksia.

Laitteen mukana toimitetaan aktiivinen, paristoton Lenovo Smart Paper -kynä, jota voi helposti säilyttää kotelossa. Sitä ei tarvitse koskaan ladata, ja siinä on huopakärki ja jopa 23 millisekunnin viive10, joten kirjoituskokemus on sekä tuttu että sujuva. Käyttäjät voivat valita yhdeksän eri kynäasetusta – mukaan lukien kuulakärkikynä, lyijykynä (puinen ja mekaaninen), merkkikynä ja kalligrafia. Kynässä on 4 096 paineherkkyystasoa ja kallistuksen tunnistus sekä 74 muistiinpanomallia, joten käyttäjät voivat helposti kirjoittaa, piirtää, luonnostella, varjostaa ja kuvittaa.

Lenovo Smart Paperissa on kaksi integroitua mikrofonia, joten se voi muuttua digitaaliseksi ääninauhuriksi, jonka avulla käyttäjät voivat tallentaa kokouksen tai luennon samalla kun tekevät muistiinpanoja. Jos ei muista merkintään liittyvää kontekstia, kirjoitetusta tekstistä voi kuunnella toiston äänitteen ansiosta11 tai kuunnella jopa koko nauhoitetun luennon uudelleen.

50 gigatavun tallennustila12 riittää yli 50 000 muistiinpanosivun tallentamiseen, ja muistiinpanoja voi poistaa, siirtää ja järjestää. Avainsanahakuja voi tehdä sekunneissa, ja käsin kirjoitettu teksti voidaan muuttaa koneelliseksi helposti. Koska eBooks.comissa13 on pääsy yli kahteen miljoonaan kirjaan, käyttäjät voivat myös hakea nopeasti avainsanoja laitteeseen tallennetuista digitaalisista kirjoista ja artikkeleista. Lenovo Smart Paper -sovelluksen14 avulla käyttäjät voivat käyttää muistiinpanojaan ja kirjojaan mistä tahansa ja varmuuskopioida tiedostojaan pilvipalvelun avulla, ja ne voidaan synkronoida eri Android-, iOS- ja Windows-laitteisiin. Sovelluksen avulla käyttäjät voivat myös purkaa äänitallenteita ja kääntää tekstiä eri kielille15.

Uutta sukupolvea: Yoga Slim 6i, Yoga 9i (14”, 8), Yoga Slim 7i Carbon (13”, 8 ja Yoga 6 (13”, 8)

Uusi Yoga Slim 6i (14", 8) on tyylikkäästi muotoiltu mutta tehokas laite. Ohut, kevyt ja houkutteleva kannettava tietokone on rakennettu Intel Evo -alustalle ja valmistettu vankoista, täysmetallisista alumiinimateriaaleista. OLED-näytöllä varustetussa Yoga Slim 6i:ssä on Dolby Vision. 16:10-kuvasuhteen ja valinnaisen kosketustuen ansiosta luovasta työskentelystä, kuten kevyestä video- tai kuvankäsittelystä, tulee entistä intuitiivisempaa. Uusimmilla 13. sukupolven Intel Core -suorittimilla varustettu Yoga Slim 6i tarjoaa käyttäjille myös paremman videoneuvottelukokemuksen esimerkiksi taustahälyn häivyttämisen ansiosta.

Lenovo esitteli myös Yoga 9i (14", 8) ja Yoga Slim 7i Carbon (13", 8) -mallien päivitetyt versiot, joissa molemmissa on jopa 13. sukupolven Intel Core -mobiilisuorittimet, jotka tarjoavat entistäkin vaikuttavamman suorituskyvyn monipuolisuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Myös uusin, päivitetty Yoga 6 (13", 8) -kannettava tietokone on suorituskykyinen ja päivitetty uusimmilla AMD Ryzen™ 7000 -sarjan prosessoreilla ja parannetulla akulla, joka kestää pidempiä etätyöskentelyjaksoja.

Tukipalvelut ja -ohjelmistot

Julkistettujen laitteistovaihtoehtojen lisäksi Lenovo tarjoaa erilaisia tuki- ja suojauspalveluja, jotka auttavat pitämään tuotteet toimintavalmiina ja tietoturvan korkealla tasolla, missä auttaa muun muassa pilvipohjainen tietoturvaohjelmisto Lenovo Smart Lock16.Lenovo Premium Care Plus17 yhdistää monet palveluista yhteen ratkaisuun. Tämä kattava palvelu sisältää kehittyneen laitteisto- ja ohjelmistotuen, vahingonkorvaussuojan, pidennetyn akkutakuun, Lenovo Migration Assistantin ja Lenovo Smart Performancen eli itsediagnostisen järjestelmän kunnon tarkistuksen, joka löytyy Lenovo Vantagesta.

"Olemme suunnitelleet uuden Yoga-malliston antamaan tämän päivän kuluttajille mahdollisuuden saavuttaa huomisen tavoitteensa. Tätä henkeä ilmentää uusi Yoga Book 9i, maailman ensimmäinen täysikokoinen, kaksinäyttöinen OLED-kannettava, joka vastaa asiakkaidemme vaatimuksiin monipuolisuudesta, liikkuvuudesta ja suorituskyvystä", sanoo Jun OuYang, Lenovon Intelligent Devices Groupin kuluttajasegmentin johtaja.

"Ihmiset etsivät uusia, kätevämpiä ja tehokkaampia tapoja tehdä asioita", sanoo Johnson Jia, Lenovon Intelligent Devices Group's Global Innovation Centerin varajohtaja. "Tänään esittelemiemme kuluttajatuotteiden avulla Lenovo on ottanut tämän haasteen vastaan ja esittelee tarkoituksenmukaisesti suunniteltuja innovaatioita, jotka vastaavat nykypäivän moderneihin tarpeisiin ja antavat ihmisille mahdollisuuden nauttia älykkäämmästä maailmasta."





Hinnat ja saatavuus18

Yoga Book 9i (13”, 8) tulee myyntiin kesäkuussa 2023 ja sen alkaen-hinta on 2299 €. 18

tulee myyntiin kesäkuussa 2023 ja sen alkaen-hinta on 2299 €. Yoga AIO 9i (32”, 8) on kaupoissa vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä ja hinta on alkaen 1899 €. 18

on kaupoissa vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä ja hinta on alkaen 1899 €. Lenovo Tab Extreme tulee kauppoihin huhtikuussa 2023 ja sen suositushinta on 1199 €. 18

tulee kauppoihin huhtikuussa 2023 ja sen suositushinta on 1199 €. Lenovo Smart Paper tulee kauppoihin huhtikuussa 2023 ja sen suositushinta on 499 €. 18

tulee kauppoihin huhtikuussa 2023 ja sen suositushinta on 499 €. Yoga Slim 6i (14”, 8) tulee myyntiin huhtikuussa 2023 suositushintaan 899€. 18

tulee myyntiin huhtikuussa 2023 suositushintaan 899€. Päivitetty Yoga 9i (14”, 8) tulee myyntiin huhtikuussa 2023 ja sen alkaen-hinta on 1899€. 18

tulee myyntiin huhtikuussa 2023 ja sen alkaen-hinta on 1899€. Päivitetty Yoga 6 (13”, 8) on niin ikään kaupoissa huhtikuussa 2023 ja sen alkaen-hinta on 899€. 18

on niin ikään kaupoissa huhtikuussa 2023 ja sen alkaen-hinta on 899€. Yoga Slim 7i Carbon (13”, 8) ei tule näillä näkymin myyntiin EMEA-alueella.18

Lisätietoja Lenovon CES 2023 -materiaalipankista: https://news.lenovo.com/press-kits/ces-2023/



Kuvia median käyttöön täällä

Lisätietoja medialle:



Markus Hilden

Viestintätoimisto Manifesto

+358 44 363 9961

lenovo@manifesto.fi