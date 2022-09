Lenovolta uuden sukupolven 16-tuumainen ThinkPad X1 Fold

Lenovo julkisti tänään seuraavan sukupolven ThinkPad™ X1 Fold -kannettavan, joka määrittelee uudelleen Lenovon vuonna 2020 luoman kokoontaitettavien tietokoneiden kategorian. Uusi ThinkPad X1 Fold on helppo kantaa mukana, ja se tarjoaa täysiverisen pc:n suorituskyvyn suuremmalla näyttöpinta-alalla. Maailman kevyimpänä 16-tuumaisena kaupallisena kannettavana1 uusi X1 Fold on monipuolinen ja tehokas laite tyylikkäällä ja aiempaa ohuemmalla muotoilulla, ja sitä voi käyttää ensisijaisena tietokoneena. Asiakaspalautteen ja loppukäyttäjien palautteiden ansiosta innovatiivisessa muotoilussa on nyt 22 % suurempi 16-tuumainen taittuva oled-näyttö sekä 25 % ohuempi runko ja ohuemmat kehykset. Kannettavassa on myös 100 % kierrätetystä kankaasta valmistettu takakuori.

Asiakaskokemuksen ja käyttäjien antaman palautteen perusteella Lenovo on panostanut ThinkPad X1 Foldissa suorituskykyyn, näppäimistöön, näyttöön sekä muotoiluun.

Uuden sukupolven taittuva kokemus

Seuraavan sukupolven ThinkPad X1 Fold tarjoaa korkeaa suorituskykyä kokoontaitettavassa muodossa. Sen voimanlähteenä on Intel vPro®, Intel® Evo™ Design, jossa on 12. sukupolven Intel Core™ i7 -suoritin ja Intel Iris Xe -grafiikka. Windows 11 Home tai Pro toimii loistavasti riippumatta käyttötavasta, ja ssd-tallennustilaa voi lisätä jopa 1TB2 asti ja muistivaihtoehtoja jopa 32GB LPDDR5:een.

Positiivinen ja tuttu kirjoituskokemus on tärkeää ensisijaiseksi tietokoneeksi tarkoitetulla laitteella. ThinkPad X1 Foldissa on valinnainen, täysikokoinen ja taustavalaistu ThinkPad-näppäimistö. Siinä on TrackPoint ja suuri haptinen kosketuslevy, joka toimii kiinteästi tai irrotettuna tietokoneen tilasta riippuen. Näppäimistö kiinnittyy magneettisesti näytön alaosaan klassista kannettavaa tietokonetilaa varten, jolloin laitteesta saadaan täyden suorituskyvyn 12-tuumainen kannettava.

Uudessa ThinkPad X1 Foldissa on suurempi näyttö, joka mukautuu siihen, miten laitetta halutaan käyttää. Erittäin kirkas taittuva oled-paneeli on 16,3 tuumaa, ja sen kuvasuhde on 4:3. Näyttö voidaan taittaa tai suunnata pysty- tai vaakatasoon. Se voidaan konfiguroida lisävarusteena saatavalla magneettikiinnitteisellä kynällä, joka käyttää Wacom-protokollaa. ThinkPad X1 Foldilla voi suoratoistaa ohjelmia, elokuvia ja urheilua jopa 600 nitsin HDR-kirkkaudella ja Dolby Vision®:llä, jos se on tuettu.

Laitteiden ulkoasu ja tuntuma ovat entistä tärkeämpiä, sillä käyttäjät etsivät persoonallisempaa muotoilua. Taitettavan pc:n kapeammat kehykset, suuri näyttö ja ohuempi kokonaisuus kestävyydestä tinkimättä eivät ole vailla teknisiä haasteita. Uuden ThinkPad X1 Foldin kapeat kehykset ovat enintään 10 mm, ja se on avattuna vain 8,6 mm paksuinen ja kokoontaitettuna hämmästyttävän ohut, vain 17,4 mm. Kuten kaikki ThinkPad-kannettavat, X1 Fold on läpäissyt Lenovon tiukat testausmenetelmät sekä MIL-STD-810H-standardit kestävyyden ja vakauden maksimoimiseksi. Jopa 100-prosenttisesti kierrätetystä kankaasta valmistettu takakansi on läpikäynyt lukuisia kestävyys- ja luotettavuustestejä.

Monipuolisuutta mahdollisimman pienellä vaivalla

ThinkPad X1 Fold muokkaa tulevaisuutta 16-tuumaisen kannettavan tietokoneen näytöllä ja katselukokemuksella, joka vie kuitenkin puolet vähemmän tilaa kuin tavalliset kannettavat. Se taittuu kätevästi alle 13-tuumaisen kannettavan kokoiseksi, mikä mahdollistaa kevyen ja kompaktin kuljetuksen ja säilytyksen. Kekseliäs muotoilu mahdollistaa poikkeuksellisen monipuolisen muunneltavuuden käyttäjien tarpeiden mukaan. Intuitiivisella Mode Switcher -käyttöliittymän mahdollistamat tilat ovat seuraavat:

Perinteisesti käytettäessä kannettavassa on 12-tuumainen päänäyttö, jonka alaosassa on joko näytön näppäimistö tai valinnainen täysikokoinen ThinkPad Bluetooth TrackPoint -näppäimistö. Käyttötapa sopii täydellisesti pieniin tiloihin, kuten lentokoneeseen, junaan tai autoon.

Landscape-tilassa (all-in-one-tila) laitteen voi taittaa jalustan avulla vaakasuoraan ja liittää näppäimistön joko kiinni jalustaan tai irrallisena.

Muotokuvatila on uusi ominaisuus, joka innosti käyttäjiä varhaisessa testauksessa. Kääntämällä pc:n jalustan avulla muotokuvatilaan saadaan laitteesta 16-tuumainen näyttö, joka osoittautuu tehokkaaksi mm. pitkien asiakirjojen lukemiseen ja muokkaamiseen, samanaikaiseen sosiaaliseen verkkoviestintään ja verkkosivuihin.

Kirjatila ei kaipaa esittelyä taittuvassa tekniikassa. Tila sopii erinomaisesti esimerkiksi kirjan lukemiseen, artikkelien oikolukemiseen tai digitaalisten julkaisujen selaamiseen.

Tablettitilaa voidaan käyttää joko pysty- tai vaakatasossa luoviin projekteihin tai vuorovaikutukseen magneettikynän avulla. Sisällön kuluttaminen on mukavaa Dolby Vision -toiminnolla varustetulla näytöllä.

Suunniteltu muokkaamaan tulevaisuutta

ThinkPad X1 Fold muuttaa jälleen kokoontaitettavien kannettavien kategoriaa. Suurempi näyttö vaati sekä saranan että paneelin uudelleensuunnittelua. Tuloksena syntynyt kellonmuotoinen sarana mahdollistaa oled-paneelin taittamisen litteäksi aukinaisessa ja suljetussa tilassa, jolloin järjestelmä on ohuempi. Yli kaksisataa osaa liikkuu synkronoidusti saranarakenteen sisällä. Näin näytön yhdenmukaisuus ja kestävyys voidaan maksimoida. Lenovo kehitti myös uuden näytön käyttöliittymän, joka taittaa ei-aktiivisen alueen parantaen kestävyyttä ja mahdollistaen kannettavan ohuemmat kehykset. Myös hybridisulkimen kehys suunniteltiin uudelleen, ja sen moninaiset edut ovat ohuus, suurempi tila antenneille ja yksinkertainen huolto. Lenovon insinöörit kehittivät myös joukon patenttia odottavia taittuvia grafiittilevyjä, jotka haihduttavat lämpöä tehokkaasti koko järjestelmästä ilman tuulettimia.

Uudenlaista suunnittelua ja tekniikkaa on täydennetty hyvällä käyttökokemuksella. Aiemmin mainittu näppäimistö sisältää hiljattain esitellyn TrackPoint Communications Quick Menu App -sovelluksen, joka mahdollistaa nopean pääsyn esimerkiksi kameran ja mikrofonin toimintoihin. Käytettävissä on kolme USB Type C -porttia, mukaan lukien kaksi Intel® Thunderbolt™ 4 -porttia. Kannettavassa on myös kolme Dolby Atmos® -kaiutinta, joista kaksi on aina aktiivisia stereoäänen mahdollistamiseksi. Käytössä on kaksi kaksoismikrofoniryhmää, joista toinen on aktiivinen käytössä olevasta tilasta riippuen, ja Dolby Voice® optimoi mikrofonien ja kaiuttimien suorituskyvyn hyödyntäen spatiaalista ääniteknologiaa.

Lenovo tuo ensimmäisenä yhtiönä markkinoille parannetun version Intel® Visual Sensing Controller (Intel® VSC) -tekoälyä hyödyntävästä sirusta, joka takaa saumattoman käyttökokemuksen riippumatta siitä, miten laitetta käytetään3. Intelin VSC hallitsee kameraa automaattisesti riippumatta siitä, onko laite muotokuvatilassa, vaakatasossa vai kannettavassa tilassa, ja se hyödyntää automaattisesti 75 asteen vaakasuuntaista näkökenttää, jossa hyödynnetään Windows 11:n automaattista kehystystä. Älykäs tunnistaminen tekee uudesta ThinkPad X1 Foldista tarkkanäköisen ja responsiivisen. "Wake-on-approach"-ominaisuus tunnistaa automaattisesti nimetyn käyttäjän ja herättää järjestelmän valmiuteen käyttäjän lähestyessä kannettavaa. Yhdistettynä Windows Hello -ominaisuuteen kirjautuminen laitteelle on mahdollista ilman kosketusta. Turvallisuuden lisäämiseksi ”katsojan tunnistus” ilmoittaa käyttäjälle, jos joku katselee ruutua esimerkiksi olan yli tietojen turvaamiseksi. "Poistumislukko" tietää milloin käyttäjä poistuu lähettyviltä ja lukitsee järjestelmän estääkseen ei-toivotun pääsyn kannettavalle. Intelin VSC käyttää myös älykästä tunnistusta näytön asetusten optimoimiseksi vähentämällä virkistystaajuutta sisällön tyypin mukaan. VSC käyttää myös älykästä himmennystä virran minimoimiseksi, kun käyttäjä ei ole aktiivisesti tekemisissä näytön kanssa. Nämä ominaisuudet tekevät seuraavan sukupolven ThinkPad X1 Foldista helpon ja luontevan käyttää.

Jokainen teknologinen läpimurto ja käytettävyysominaisuus seuraavan sukupolven ThinkPad X1 Foldissa on toteutettu käyttäjäkokemusta ajatellen.

Sitaatit

"Maailman ensimmäisen kokoontaitettavan tietokoneen luominen oli suuri teknologinen haaste, ja sen edelleen parantaminen on todellinen saavutus. Haluamme, että seuraavan sukupolven ThinkPad X1 Fold on vertailukohta parhaalle mahdolliselle luovuudelle, viihteelle ja tuottavuudelle", sanoo Jerry Paradise, Commercial Product Centerin johtaja Lenovon Intelligent Devices Groupista. "Vahva perustamme suunnittelussa ja poikkeukselliset kumppanuudet Intelin, Microsoftin ja lukemattomien muiden kanssa ovat auttaneet meitä rakentamaan monipuolisen teknisen laitteen ja käyttökokemuksen. Uusi ThinkPad X1 Fold määrittelee suunnittelemamme taitettavien tietokoneiden kategorian uudelleen."

"Intel on ylpeä kumppanuudesta Lenovon kanssa. Tiivis yhteistyömme Lenovon kanssa seuraavan sukupolven ThinkPad X1 Foldin kehittämisessä on todella hienoa. Yritykset tarvitsevat turvallisuutta, etähallittavuutta ja yhteistoiminnallisia, useita vaihtoehtoja sisältäviä luovia ratkaisuja", sanoo Stephanie Hallford, Intelin Client Computing Groupin johtaja ja Business Client Platforms -liiketoiminta-alustojen johtaja.

"Lenovon taittuva pc tarjoaa uusia kokemuksia Windows 11 -asiakkaille", sanoo Paul Donovan, Microsoftin Lenovo-yhteistyökumppanuuden johtaja. "Uusi ThinkPad X1 Fold pienemmillä kehyksillä, erittäin ohuella rungolla ja 100-prosenttisesti kierrätetystä kankaasta valmistetulla kannella ilahduttaa varmasti asiakkaita, joille suorituskyky ja kestävyys on tärkeää."

Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät Lenovon StoryHubista ja lisätietoa tuotteista on saatavilla Lenovon virtuaalisesta showcasesta.

Hinnat ja saatavuus4

Uuden sukupolven ThinkPad X1 Fold Windows 11:llä on saatavilla marraskuun 2022 lopussa. Sen hinta on alkaen 2 999 € ilman arvolisäveroa.4

Lisää kuvia median käyttöön löytyy täältä.

Tärkeät tekniset tiedot:

ThinkPad X1 Fold Performance Processors Up to Intel vPro with 12th Gen Intel® Core™ U9 i5 and i7 Processors OS Up to Windows 11 Pro Memory Up to 32GB LPDDR5 Storage Up to 1TB PCIe Gen 4 SSD Graphics Intel® Iris® Xe Graphics Displays 16.3-inch (2024x2560) foldable OLED 600nit HDR/400nit SDR, DCI-P3 100%, Dolby Vision, On-cell Touch with Pen support 16.3-inch when open / 12-inch when folded Audio Dolby Atmos 3-speaker system (2 speakers work at any one time) Dolby Voice enabled - 4x microphones (2x mics work at any one time) Camera 5MP RGB+IR with Intel VSC option Battery 48Whr (optional additional 16 Whr based on configuration) 65W AC Rapid Charge Security Chip TPM 2.0 Physical Touch Fingerprint Reader (on keyboard) Windows Hello face login Connectivity Ports 2 x Intel Thunderbolt 4 1 x USB-C 3.2 Gen 2 Nano-SIM card tray Wireless Wi-Fi 6E 802.11 AX (2x2) Optional 5G Sub 6 (LTE supported) Bluetooth® 5.2 Design Dimensions (W x D x H) Unfolded: 276.1 x 345.7 x 8.6mm (10.87in x 13.6in x 0.34in) Folded: 176.4 x 276.2 x 17.4mm (6.9in x 10.87 x 0.68in) Weight System: 1.28kg / 2.82 lbs System with Keyboard and stand: 1.9kg / 4.19lbs Sustainability Recycled PET Woven Performance fabric cover 97% PCC recycled plastic used in speaker enclosure 97% PCC recycled plastic used in the 48 Whr and 16 Whr battery At least 90% PCC recycled plastic used in standard 65-watt adaptor Low-temperature solder 90% recycled and/or sustainable packaging

1 Based on Lenovo internal research conducted in August 2022 of major PC vendors 16-inch laptops featuring Intel vPro technology

2 Actual available capacity is less and varies due to many factors, including formatting, partitioning and operating system, etc. which utilize part of this capacity. The available capacity may change with software updates.

3 Requires RGB-IR camera with Intel VSC option

4 Prices do not include tax, shipping or options and are subject to change without notice; additional terms and conditions apply. Reseller prices may vary. On-shelf dates may vary by geography and products may only be available in select markets. All offers subject to availability. Lenovo reserves the right to alter product offerings, features and specifications at any time without notice.

LENOVO and THINKPAD are trademarks of Lenovo. Intel, Intel Core, Intel Iris, Intel Visual Sensing Controller, Intel Thunderbolt are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries. DOLBY ATMOS, DOLBY VISION and DOLBY VOICE are registered trademarks of Dolby Laboratories, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. ©2022, Lenovo Group Limited.