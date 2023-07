Lenovolta uudet Tab P12- ja Tab M10 5G -tabletit kuluttajakäyttöön

Lenovo Tab P12:ssa on 12,7-tuumainen 3K-näyttö, ThinkPadista vaikutteita saanut näppäimistä näppäimistön ja Lenovo Tab Pen Plus -kynä

Lenovo Tab M10 5G on helppo tabletti suoratoistoon, videopuheluiden soittamiseen ja kevyeen pelaamiseen Snapdragon® 695 5G Mobile Platform -alustan ansiosta.

Lenovo tuo kaksi uutta lisäystä kuluttajille suunnattujen Android™ -tablettiensa kategoriaan. Lenovo Tab P12 ja Lenovo Tab M10 5Gon suunniteltu tehty entistä monipuolisempaan käyttöön ja parempaan henkilökohtaiseen ajanviettoon.

Lenovo Tab P12:ssa on suuri 12,7-tuumainen 3K-näyttö sekä videoiden katseluun että nettiselailuun, JBL®-kaiutinjärjestelmä ja Dolby Atmos® -ääni, jotka tuovat sisällön entistä paremmin nautittavaksi. Tabletin akun kesto tukee pitkäaikaista käyttöä. Lenovo Tab Pen Plus -kynä ja ThinkPad-mallistosta vaikutteita saanut näppäimistö laajentavat käyttökokemusta etenkin opiskeluympäristössä. Suuri näyttö voidaan jakaa, mikä on hyödyllistä esimerkiksi muistiinpanojen tekemisessä.

Lenovo Tab M10 5G on suunniteltu kuluttajille, jotka haluavat tabletilta mukavuutta ja liikkuvat paljon. Tabletti on ”always connected” eli siinä on nopea 5g-yhteys1 ja ansiokas akunkesto2 sekä 10,61 tuuman 2K-näyttö.

Lenovon tuoreen tutkimuksen mukaan tablettien käyttäjien tarpeet ovat erilaisia ja kehittyvät jatkuvasti3. Huomattava enemmistö käyttää tablettejaan välineinä, joissa yhdistyvät verkkoselailu, viihde, opiskelu ja tuottavuus. Ihmiset pitävät akun kestoa erittäin tärkeänä.2 Koronapandemian jälkeen kuluttajat ovat yhdistäneet yhä useammin työn, opiskelun, viihteen ja vapaa-ajan. Vastatakseen näihin muuttuviin vaatimuksiin ja toiveisiin Lenovo luokitteli uudet Lenovo Tab P12- ja Lenovo Tab M10 5G -tabletit premium- (P) ja mainstream- (M) -tabletiksi.

" Lenovon tabletit auttavat saumattomissa siirtymisissä työn, opiskelun ja pelaamisen välillä ja niissä on vankka akunkesto2 ja 5g:n mahdollisuudet1", sanoo Lenovon tablettiyksikön varajohtaja Tony Chen. "Tablettikäyttäjät odottavat tableteiltaan enemmän kuin koskaan, ja yli 80 prosenttia käyttää niitä tuottavuuteen ja viihteeseen.3 Siksi uusi Lenovo Tab P12 ja Lenovo Tab M10 5G on suunniteltu päivittäisiksi kumppaneiksi mukautumaan nykyaikaisten tablettikäyttäjien monipuolisiin ja kehittyviin digitaalisiin tarpeisiin."

Lenovo Tab P12: Inspiroidu, opi ja nauti "me-timesta".

Lenovo Tab P12 on suunniteltu ottamaan kaikki irti sekä opiskelusta että viihteestä. Monipuolisessa laitteessa voi olla samaan aikaan useita käyttäjiä ja se vastaa etenkin opiskelijoiden tarpeisiin.

Lenovo Tab P12:n suuressa 12,7-tuumaisessa LCD-näytössä on 3K (2944 x1840) -resoluutio, joka on ihanteellinen suoratoistoon, suunnittelutyöhön ja kevyeen pelaamiseen. Näytössä on 50 prosenttia suurempi pikselitiheys kuin samankokoisessa full-HD-näytössä. Lenovo Tab P12 sisältää neljän JBL:n kaiutinjärjestelmän ja Dolby Atmos -äänen, jotka takaavat mukaansatempaavan ja moniulotteisen äänikokemuksen.

Jopa 8 gigatavua RAM-muistia sisältävä ja oktaydinsuorittimella varustettu tabletti on suunniteltu nopeisiin ja sujuviin toimintoihin. Koska akun kesto on useimmille käyttäjille tärkeä tekijä, Lenovo Tab P12:ssa on 10 200 mAh:n akku, joka mahdollistaa jopa 10 tunnin videotoiston2.

Tarkkaa muistiinpanojen tekemistä, kaavioiden piirtämistä tai PDF-merkintöjen tekemistä vaativaa opiskelua varten Lenovo Tab P12:n mukana toimitetaan Lenovo Tab Pen Plus,4 -kynä, joka toimii yhdessä ilmaisten Nebo®- ja MyScript Calculator 2 -sovellusten kanssa.5Tehokkuuden lisäämiseksi Lenovo Tab P12 voi toimia myös langattomana piirtoalustana Windows-tietokoneessa Lenovo Freestyle -sovelluksen avulla,6 jonka avulla tabletti ja pc voidaan integroida. Lenovo Tab P12:iin voi kiinnittää myös erillinen ThinkPad-vaikutteinen näppäimistö kirjoittamista varten. Näppäimistössä on 1,5 mm:n näppäinliike, hellävarainen 0,2 mm:n koveruus ja 19 mm:n näppäinjako. Sisäänrakennettu ohjauslevy ja 16 toiminnallista pikanäppäintä helpottavat navigointia työtilassa. Seuraavan tason moniajoa varten käyttäjät voivat nyt käyttää neljää sovellusta jaetussa näytössä ja jopa viittä kelluvaa ikkunaa. Lisäksi paljon lukevat opiskelijat hyötyvät eye care -ominaisuudesta. 13 megapikselin etukamera on suunniteltu verkkovideopuheluihin ja oppitunneille, ja sen ohut ja kevyt runko tekee siitä nopean ja helpon kuljettaa mukana.

Lenovo Tab M10 5G

Lenovo Tab M10 5G sopii hyvin niille, jotka arvostavat saumatonta mobiiliyhteyttä ilman, että tarvitsee miettiä Wi-Fi:n vakautta. Siinä on 5g-yhteysvalmius1, olipa käyttäjä sitten kotona, retkellä tai hotellissa. Snapdragon 695 5G Mobile Platform -mobiilialustalla varustettu tabletti on suunniteltu digitaalisille nomadeille, jotka saavat nauttia suoratoistosta, videopuheluista ystävien kanssa, hyvästä latausnopeudesta ja jopa pelaamisesta. Nopeiden yhteyksien päähän pääsee lähes missä tahansa integroitujen 5G Sub6 -kaistojen avulla, kunhan niissä on mobiilidatan prioriteettiasetus.1

Tabletissa on 10,61-tuumainen 2K-näyttö, jossa on 90 Hz:n virkistystaajuus ja loistava äänentoisto Dolby Atmosilla. Kaksivärinen, mattapintainen ja noin 490 g painava tabletti soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön, ja siinä on IP52-luokitus pölyn- ja vedenkestävyydelle7sekä naarmuuntumisenesto-ominaisuudet, jotka parantavat kestävyyttä.

Lenovo Tab M10 5G:ssä on 7700 mAh:n akku, joka tarjoaa jopa 12 tuntia2 videotoistoa ja jopa 20 W:n pikalatauksen8. TÜV-sertifioitu silmienhoitosertifioitu näyttö9 tarjoaa miellyttävämmän lukukokemuksen minimoimalla sinisen valon ja välkkymisen, kun taas Immersive Reading Mode mahdollistaa helpon vaihtamisen väri- ja yksiväritilojen välillä digitaalista kirjastoa luettaessa. Lisävarusteena saatava Lenovo Tab Pen Plus4 tuo joustavuutta ja luovuutta käyttöön.

Lenovo Tab P12:n sovelluksia:

Nebo ® ja MyScript ® Calculator 2 ilmaiseksi 5

ja MyScript Calculator 2 ilmaiseksi WPS kolmen kuukauden premium-ominaisuuksilla ilmaiseksi 5

Lenovo NotePad 5

ADP One -palveluja vuodeksi ilmaiseksi tietyillä markkinoilla5

Hinnat ja saatavuus10

Lenovo Tab P12 -paketin (näppäimistön ja Lenovo Tab Pen Plus -kynän kanssa) 10 hinnat alkavat 499 eurosta (sis. alv) ja pelkän Lenovo Tab P12 10 -laitteen ja kynän ohjehinta on 449 euroa (sis. alv). Tabletti tulee myyntiin heinäkuussa 2023. 10

hinnat alkavat 499 eurosta (sis. alv) ja pelkän Lenovo Tab P12 -laitteen ja kynän ohjehinta on 449 euroa (sis. alv). Tabletti tulee myyntiin heinäkuussa 2023. Lenovo Tab M10 5G:n hinnat alkavat 399 eurosta (sis. alv), ja sen odotetaan olevan saatavilla elokuusta 2023 alkaen.10

Kuvia median käyttöön täällä ja tiedotteen liitteinä.

1 Requires 5G network service and separately purchased cellular data plan that may vary by location. Additional terms, conditions and/or charges apply. Connection speeds will vary due to location, environment, network conditions and other factors. See carrier for details.

2 All battery life claims are approximate and based on internal testing under optimal laboratory and network conditions. Actual battery performance will vary and depend on numerous factors including product configuration and usage, software, operating conditions, wireless functionality, power management settings, screen brightness and other factors. The maximum capacity of the battery will naturally decrease with time and usage. The Lenovo Tab M10 5G provides up to 9 hours of video playback on 5G.1

3 Lenovo 2022 Tablet Study

4 Availability for color options and accessories may vary by geography; accessories sold separately.

5 Availability and capabilities of apps may vary by geography.

6 Compatible Windows PC required for Lenovo Freestyle.

7 Water-resistant to help protect against moderate exposure to water, such as accidental spills, splashes or light rain. It is not designed to be submersed in water or exposed to pressurized water or other liquids. Water resistance may diminish over time. Not waterproof.

8 The 20W rapid charger is sold separately in select markets and will vary by geography.

9 A TÜV Rheinland certification mark signifies that a product has been examined according to strict safety requirements by an accredited third party and is supported by regular factory inspections.

10 Prices may not include tax and do not include shipping or options and are subject to change without notice; additional terms and conditions apply. Reseller prices may vary. On-shelf dates and color options may vary by geography and products may only be available in selected markets. All offers subject to availability. Lenovo reserves the right to alter product offerings, features and specifications at any time without notice.





