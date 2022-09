Lenovon uusimmissa laitteissa hybridityöelämää tehostavia ominaisuuksia

Työn ja pelaamisen välillä liikkuminen on vaivatonta Lenovo Legion Y32p-30 -pelinäytön avulla. Näytössä on 4K-näkymä ja salamannopeat vastenopeudet.

Lenovon uusimman sukupolven ThinkVision-näytöt tarjoavat lisää valinnanvaraa hybridityöntekijöille.

Pieni mutta tehokas ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise mukautuu joustaviin työskentelytapoihin ja käyttötarkoituksiin.

Lenovo julkisti valikoiman pöytätietokoneita ja näyttöjä, jotka on suunniteltu hybridityöskentelevän yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Valikoimaan kuuluu Lenovo Legion Y32p-30 -pelinäyttö, seuraavan sukupolven yrityskäyttöön suunnitellut näytöt ThinkVision T32p-30, T34w-30, T24i-30, T32h-30 ja S25e-30 sekä Lenovon ensimmäinen Google Chrome Enterprise -työpöytätietokone, ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise.

Helmikuussa 2022 Gallupin1 data osoitti, että lähes 42 prosenttia amerikkalaisista työskenteli osittain etänä ja 39 prosenttia kokonaan kotona. Kun otetaan huomioon, että 72 prosenttia maailman organisaatioista ilmoitti äskettäisessä Bufferin2 tutkimuksessa, että he aikovat pysyvästi sallia jonkin verran etätyötä, on selvää, että etätyötä ei enää pidetä poikkeuksena. Kun ihmiset viettävät yhä enemmän aikaa ruudun ääressä, tarvitaan korkeatasoisia tuotteita. Lenovon uusimmassa portfoliossa korostuvat käyttäjän hyvinvointi ja tehokkuus.

Upottavia pelikokemuksia– Lenovo Legion Y32p-30 -pelinäyttö

Lenovo Legion Y32p-30 on tehokas 31,5 tuuman UHD-näyttö, joka sopii pelaamiseen ja etätyöskentelyyn. Pelinäytössä on 144 Hz:n virkistystaajuus ja 0,2 ms:n vasteaika3, joten se renderöi jokaisen kuvan lähes välittömästi.

Pelaajat, graafiset suunnittelijat ja sisällöntuottajat voivat nauttia henkeäsalpaavasta 4K-näkymästä ja rikkaista väreistä, jotka lähtevät lähes reunattomasta paneelista. Näytössä on Eyesafe® Certified 2.0 -sinisen valon suojaus, ja automaattinen ympäristön kirkkauden tunnistin säätää näytön optimaalista katselua varten. Näyttö voidaan asettaa lähettämään älykästä RGB-valaistusta etukehyksen alapuolelta, jolloin värit sykkivät dynaamisesti näytön toiminnan tahdissa reaaliajassa.

Käyttäjän on helppo yhdistää, ladata4 ja siirtää tietoja kannettavien tietokoneiden, mobiililaitteiden ja pelikonsolien välillä useiden porttien, kuten hdmi-liitännän ja USB-C®-telakointiratkaisun avulla. Käyttäjä voi siirtyä laitteesta toiseen helposti painamalla KVM-kytkintä, ja Picture in Picture (PIP) ja Picture by Picture (PBP) -toiminnot sijoittavat erillisten laitteiden sisällöt vierekkäin.

Pc:n kokonaiskokemusta voi muokata vielä yksilöllisemmäksi valinnaisilla, ladattavilla Lenovo-ohjelmistotarjouksilla. Lenovo Arterynavulla käyttäjät voivat mukauttaa näyttöasetuksia parasta mahdollista käyttökokemusta varten. Lenovo Legion Arena kokoaa kaikki käyttäjän pelit eri alustoilla keskuskirjastoon nopeaa ja helppoa käynnistystä varten.

Seuraavan sukupolven visuaaliset ratkaisut – uudet ThinkVision-näytöt T32p-30, T34w-30, S25e-30, T24i-30 ja T32h-30

Lenovo on täydentänyt kattavaa näyttövaihtoehtojen valikoimaansa. Yhtiö esitteli ThinkVision S- ja T-sarjoihin kuuluvat seuraavan sukupolven ThinkVision T32p-30-, T34w-30-, S25e-30-, T24i-30- ja T32h-30 -näytöt. Uudet näytöt on suunniteltu tukemaan tietotyöntekijöitä eri toimialoilla, ja niiden ominaisuudet maksimoivat käyttömukavuuden ja lisäävät tehokkuutta.

Uusi ThinkVision T32p-30 on 31,5-tuumainen 4K UHD-resoluution näyttö, jossa on In-Plane Switching (IPS) -tekniikka. Se mahdollistaa katselun mistä tahansa kulmasta. Näytössä on terävä kuvanlaatu, jota tukee 99 %:n sRGB-väriavaruus, korkea kontrastisuhde ja 350 nitsin kirkkaus. Kolmen sivun reunuksettoman muotoilun ansiosta leveä ja litteä näyttö helpottaa vaihtamista useiden asiakirjojen välillä ja mahdollistaa saumattoman katselukokemuksen moninäyttöisessä kokoonpanossa. ThinkVision T34w-30on 34-tuumainen kaareva WQHD-näyttö, jossa on 21:9-kuvasuhde ja 1500R-käyristymä, mikä tarjoaa käyttäjälle panoraamakokemuksen tasaisella polttovälillä koko näytön alueella.

Tehokkuuden lisäämiseksi molemmissa näytöissä on yksi USB Type-C® -kaapeliratkaisu, joka toimii pikalaturina ja vapauttaa samalla loput portit, kuten hdmi:n, dp:n ja ethernetin, muita lisävarusteita ja liitäntöjä varten. Lisäksi näytön yläosassa olevassa erillisessä USB Type-A-portissa on tammikuussa 2022 julkistettu ThinkVision VoIP Modular Stack, joka mahdollistaa kaapelittoman web-kameran tai soundbar-yhteyden5. Työpöydän siisteyden parantamiseksi molemmissa näytöissä on puhelin- tai tablettiteline, ontto akseli kaapeleiden siistiä hallintaa varten ja VESA-kiinnitysyhteensopivuus pikalukitustoiminnolla.

Pienten ja keskisuurten yritysten (SMB) käyttäjille suunnatussa ThinkVision S25e-30 -näytössä yhdistyvät suorituskyky, käyttömukavuus ja arvo suuremmassa6 24,5 tuuman fhd-näytössä, jonka tarkkuus on 1920x1080. Siinä on 99 %:n sRGB-väriavaruus ja 75 Hz:n virkistystaajuus, kolmen sivun lähes reunaton muotoilu ja useita liitäntävaihtoehtoja, kuten vga-, hdmi 1.4- ja 3,5 mm:n äänilähtöportti.

Uudet ThinkVision T24i-30 ja T32h-30 täydentävät kattavaa uusien näyttöjen valikoimaa. Seuraavan sukupolven ThinkVision T24i-30 on useita liitettäviä laitteita ja lisävarusteita palveleva 23,8-tuumainen fhd-näyttö, jossa on ips-tekniikka laajakuvanäkymää varten ja kattavat liitäntävaihtoehdot, kuten vga-, hdmi- ja dp-liitännät sekä neliporttinen usb-keskitin. ThinkVision T32h-30 sopii erinomaisesti päivittäiseen työhön: 31,5 tuuman qhd-näytössä on USB-C®-telakointiratkaisu sekä RJ45-ethernet-portti parempaa verkkoturvallisuutta varten.

Käyttäjäkeskeinen muotoilu Lenovo Legion- ja ThinkVision-näytöissä

Näyttöihin hiljattain tehdyt päivitykset silmien terveyden ja ergonomian kannalta aina vastuullisiin pakkauksiin korostavat Lenovon ihmis- ja ympäristölähtöistä suunnittelua. Näytöissä on käytetty 85 prosenttia kulutuksen jälkeistä kierrätyssisältöä (pcc) sisältävää abs-materiaalia niin kehyksessä, takakannessa, jalustassa kuin pohjakannessa, ja ne toimitetaan ympäristöä säästävissä pakkauksissa7. Näyttöihin on sisäänrakennettu luonnollinen matalan sinisen valon teknologia, joka auttaa ehkäisemään silmien väsymistä vähentämällä haitallista sinistä valoa.

Uuden sukupolven näytöissä on asiakaspalautteen perusteella lisätty joystick-navigointipainike, joka on sijoitettu monitorin takaosan alaosaan. Sen avulla käyttäjät voivat helposti määrittää näytön asetukset yhdestä lähteestä. Jokaisessa näytössä on myös jalustat, joita on helppo kallistaa eteen- ja taaksepäin. Uusissa ThinkVision T-sarjan näytöissä ja Lenovo Legion Y32p-30:ssä on ergonomiset jalustat, jotka myös kääntyvät ja nousevat8 ylös ja alas, jolloin käyttäjät voivat säätää näytön joustavasti mukavimpaan työskentelyasentoon.

Jos teknistä apua tarvitaan, yritykset voivat hankkia ThinkVision-näytöille Lenovo Premier Support9 -tuen. Se on laitteisto- ja ohjelmistotukiratkaisu, joka on suunniteltu vastaamaan Lenovon yritysasiakkaiden tarpeisiin etänä.

Tuottavuutta pilvessä – ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise

ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise laajentaa Lenovon ThinkCentre "Tiny" -työpöytäkoneiden valikoimaa ja tarjoaa ChromeOS-tietokoneita kompaktissa mutta monipuolisessa 1 litran rungossa. Pieni ja monipuolinen laite on helposti asennettavissa näytön taakse, seinälle tai siirreltävälle alustalle.

ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise on suunniteltu raskaisiin työtehtäviin. Siinä on jopa 12. sukupolven Intel® Core™ i5 -suorittimet, turvallinen ChromeOS-käyttöjärjestelmä, virtuaalisen työpöytäinfrastruktuurin (VDI) integrointi ja jopa neljän näytön moninäyttötuki. Lisäksi siinä on nopean käynnistyksen toiminto sekä sujuva Wi-Fi™ 6E10 -yhteys.11

Chromebox Enterprise mahdollistaa pilven helpon käyttöönoton sekä saumattoman hallinnan työpaikoilla. Nollakosketuksen käyttöönotto voidaan toteuttaa nopeasti myös etänä, joten laite vastaa useiden toimialojen tarpeisiin. Organisaatiot, jotka eivät tarvitse yrityskohtaisia ominaisuuksia tai laiteorkestrointia, hyötyvät ThinkCentre M60q Chromeboxista, joka on identtinen Chromebox Enterprisen kanssa lukuun ottamatta Google Chromebook Enterprise Upgrade -hallintaa.

ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise yhdistää Lenovo ThinkShieldin ja Googlen suunnitteleman Titan C -turvasirun. Siinä on sisäänrakennettu, paranneltu tietoturva ja lisäominaisuuksia, kuten turvallinen selaus, tietojen salaus ja käynnistyksen verifiointi. Rutiininomaiset ohjelmisto- ja tietoturvapäivitykset tapahtuvat automaattisesti taustalla häiritsemättä käyttäjiä. Organisaatiot voivat vähentää käyttökatkoksia ongelmien ilmetessä Lenovo Premier Support9 -lisätuen avulla. Tukipalvelu ei ainoastaan korjaa rikkoutuneita laitteita, vaan voi myös tarjota korvaavia laitteita seuraavan arkipäivän aikana12.

Kaikki tänään julkistetut tuotteet voidaan ostaa osana Lenovo TruScale Device as a Service (DaaS) -ratkaisua. Sen avulla työntekijät saavat tarvitsemansa tuen uusimpaan teknologiaan, ohjelmistoihin ja palveluihin yhden sopimuksen puitteissa. TruScale DaaS tarjoaa organisaatioille joustavuutta skaalata it-valmiuksiaan kehittyvien liiketoimintavaatimusten mukaisesti riippumatta siitä, missä työntekijät töitään tekevät.

"Ymmärrämme valinnanvapauden merkityksen käyttäjäkokemuksessa. Uusimme ja innovoimme tuotteita jatkuvasti ja tuomme markkinoille uusia muotoiluja ja ominaisuuksia", sanoo Johnson Jia, Lenovon Intelligent Devices Groupin globaalin innovaatiokeskuksen vanhempi johtaja. "Haluamme esitellä teknologiaratkaisuja, jotka eivät vain sovi muuttuneeseen elämäntapaan, vaan teknologiaa, joka voi ratkaista sen mahdollisesti aiheuttamat haasteet."

Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät Lenovon StoryHubista ja lisätietoa tuotteista löytyy Lenovon virtuaalisesta showcasesta.

Hinnat ja saatavuus13

Lenovo Legion Y32p-30 alkaen 999 € (sis. alv) on saatavilla ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 2023. 13

alkaen 999 € (sis. alv) on saatavilla ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 2023. ThinkVision T32p-30 alkaen 669 € (sis. alv) on saatavilla ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 2023. 13

alkaen 669 € (sis. alv) on saatavilla ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 2023. ThinkVision T34w-30 alkaen 699 € (sis. alv) on saatavilla ensimmäisen tai toisen vuosineljänneksen aikana 2023. 13

alkaen 699 € (sis. alv) on saatavilla ensimmäisen tai toisen vuosineljänneksen aikana 2023. ThinkVision S25e-30 hinta ja saatavuus ilmoitetaan myöhemmin. 13

hinta ja saatavuus ilmoitetaan myöhemmin. ThinkVision T32h-30 alkaen 549 € (sis. alv) on saatavilla ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 2023. 13

alkaen 549 € (sis. alv) on saatavilla ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 2023. ThinkVision T24i-30 alkaen 249 € (sis. alv) on saatavilla joulukuussa 2022. 13

alkaen 249 € (sis. alv) on saatavilla joulukuussa 2022. ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise alkaen 299 € (sis. alv) on saatavilla joulukuussa 2022.13

Lisää kuvia median käyttöön löytyy täältä.

Tärkeät tekniset tiedot

Lenovo Legion Y32p-30 Gaming Monitor Display Panel Size 31.5-inch Screen Dimensions 710.3mm x 398.7mm Backlight WLED Aspect Ratio 16:9 Resolution 3840 x 2160 Contrast Ratio 1000:1 (Typ) Viewing Angle 178° / 178° Response Time 0.2ms (MPRT3) Refresh Rate 144 Hz Brightness 400 cd / m2 (Peak), 350 cd / m2 (Typical) Color Gamut 99% sRGB (Coverage Ratio), 112% sRGB (Color Area Ratio) Power Consumption 62W (Typ) / 175W (Max) Supply Internal Connectivity Video Signal 2 x HDMI 2.1 1 x Display Port 1.4 USB Type-C (DP1.4; 32.4Gbps for 4 lanes; alt mode) Audio Signal 1 x Audio Out (3.5mm) USB USB Hub: Yes USB Upstream: 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C 1 x USB 3.2 Gen1 Type-B USB Downstream: 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C (15w) Design Weight (unpacked) 9.6kg / 21.2lbs Mechanical Tilt: -5° / 22° Swivel: -30° / 30° Lift: 135mm (max) Mount Capability: 100x100mm Certification Eyesafe® Certified 2.0

ThinkVision T32p-30 Monitor Display Panel Size 31.5-inch Screen Dimensions 709.4 mm x 412.0 mm Backlight WLED Aspect Ratio 16:9 Resolution 3840 x 2160 Viewing Angle 178° / 178° Refresh Rate 60 Hz Brightness (Typ) 350 cd/m² Color Gamut 99% sRGB, 95% DCI-P3 (CIE 1976) (Coverage Ratio) Connectivity Video Signal 1 x USB Type-C (DP 1.4 Alt Mode) 1 x HDMI 2.0 1 x DP 1.4 1 x RJ45 Audio Signal 1 x Audio Out (3.5 mm) Ethernet Yes (10M/100M/1000M) USB USB Hub: Yes USB Upstream: 2 x USB 3.2 Gen 114 (1 by USB Type-C, 1 by USB Type-B) USB Downstream: 4 x USB 3.2 Gen 114 Type-A (1 x BC1.2) Design Mechanical Tilt: -5° / 23.5° Swivel: -45° / 45° Lift: 155 mm (max) Pivot: -90° / 90° Mount Capability: 100x100mm Certifications ENERGY STAR® Certified TCO Certified® EPEAT® registered where applicable — see www.epeat.net for registration status by country

ThinkVision T34w-30 Monitor Display Panel Size 34-inch Screen Dimensions 803.2 mm x 357.9 mm Backlight WLED Curvature 1500R Aspect Ratio 21:9 Resolution 3440 x 1440 Viewing Angle 178° / 178° Refresh Rate 60 Hz Brightness (Typ) 350 cd/m² Color Gamut 99% sRGB (Coverage Ratio) Connectivity Video Signal 1 x USB Type-C (DP 1.4 Alt Mode) 1 x HDMI 2.0 1 x DP 1.4 Audio Signal 1 x Audio Out (3.5 mm) Ethernet Yes (10M/100M/1000M) USB USB Hub: Yes USB Upstream: 1 x USB 3.2 Gen 114 Type-C USB Downstream: 4 x USB 3.2 Gen 114 Type-A (1 x BC1.2) Design Mechanical Tilt: -5° / 23.5° Swivel: -45° / 45° Lift: 155 mm (max) Mount Capability: 100x100mm Certifications ENERGY STAR® Certified TCO Certified® EPEAT® registered where applicable — see www.epeat.net for registration status by country Eyesafe® Certified

ThinkVision S25e-30 Monitor Display Panel Size 24.5-inch Screen Dimensions 552.4 mm x 319.5 mm Backlight WLED Aspect Ratio 16:9 Resolution 1920 x 1080 Viewing Angle 178° / 178° Response Time 4ms (Extreme Mode), 6ms (Normal Mode), 14ms (Off Mode) Refresh Rate 75 Hz Brightness (Typ) 250 cd/m² Color Gamut 99% sRGB (Coverage Ratio), 130% sRGB (Color Area Ratio) Power Consumption 20W (Typ) / 24W (Max) Supply Internal Connectivity Video Signal 1 x HDMI 1.4 1 x VGA Audio Signal 1 x Audio Out (3.5 mm) Design Mechanical Tilt: -5° / 22° Mount Capability: 100x100mm Certification ENERGY STAR® Certified TCO Certified® EPEAT® registered where applicable — see www.epeat.net for registration status by country Eyesafe® Certified

ThinkVision T32h-30 Monitor Display Panel Size 31.5-inch Screen Dimensions 709.4 mm x 412.0 mm Backlight WLED Aspect Ratio 16:9 Resolution 2560 x 1400 Viewing Angle 178° x 178° Response Time 4ms (Extreme Mode), 6ms (Normal Mode) , 14ms (Off Mode) Refresh Rate 60Hz Brightness (Typ) 350cd/m2 Color Gamut 99% sRGB Power Consumption 32W / 153W Supply Internal Power Connectivity Video Signal 1x USB Type-C 1x HDMI 2.0 1x DP1.4 (HBR2) Audio Signal 1 x Audio Out (3.5mm) Design Mechanical Tilt: - 5° / 23.5° Swivel: -45° / 45° Lift: 155 mm (max) Certifications ENERGY STAR® Certified TCO Certified® EPEAT® registered where applicable — see www.epeat.net for registration status by country

ThinkVision T24i-30 Monitor Display Panel Size 23.8-inch Screen Dimensions 535.0 mm x 313.0 mm Backlight WLED Aspect Ratio 16:9 Resolution 1920 x 1080 Viewing Angle 178° x 178° Response Time 4ms (Extreme Mode) Refresh Rate 60Hz Brightness (Typ) 250 cd / m2 Color Gamut 99% sRGB Power Consumption 14W / 51W Supply Internal Connectivity Video Signal 1x HDMI 1.4 1x VGA 1x DP 1.2 Audio Signal 1x Audio Out (3.5mm) Design Mechanical Tilt: -5° / 23.5° Swivel: -45° / 45 Lift: 155 mm (max) Certifications ENERGY STAR® Certified TCO Certified® EPEAT® registered where applicable — see www.epeat.net for registration status by country

ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise Performance Processor Up to 12th Generation Intel® Core™ i5 processors OS ChromeOS Memory Up to 2 DDR4 SODIMM 3200MHz PSU 90W 89%, 65W 89% Security Security ChromeOS security, H1 chip, Kensington™ Lock Connectivity Front Ports 2x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C (USB 3.2 Gen2, DP 1.4) 1x Audio Combo Rear Ports 4x USB 3.2 Gen 1 1 x HDMI 2.0 1x DP 1.4 1x Flex IO (DP/HDMI) 1x LAN (1G) Wireless Intel® Wi-Fi 6E (Gig+)10 2x2AX Bluetooth® 5.0 Design Dimensions (W x D x H) 178 x 34 x 182 mm / 7 x 1.33 x 7.16 in Weight 1.07 kg / 2.35 lb. Sustainability Certifications ENERGY STAR® Certified EPEAT® Gold

1 Gallup, “The Future of Hybrid Work: 5 Key Questions Answered with Data,” March 15, 2022: https://www.gallup.com/workplace/390632/future-hybrid-work-key-questions-answered-data.aspx

2 Buffer Study across 16 countries, “2022 State of Remote Work,” https://buffer.com/state-of-remote-work/2022

3 Moving Picture Response Time (MPRT) improves the response time and reduces motion blur in the monitor. Enabling MPRT will disable AMD FreeSync™, and users may notice a negligible flicker.

4 Notebooks, phones and tablets can be charged simultaneously only with the Full-Function USB-C®.

5 Compatible with ThinkVision VoIP Stack MC60 Monitor Webcam and MS30 Monitor Soundbar (sold separately).

6 ThinkVision S25e-30 monitor size is 24.5-inches versus the 23.8-inch screen on the previous model ThinkVision S24e-20.

7 Packaging for the ThinkVision T32p-30, T34w-30, and T32h-30 consists of 100% PCC paper cushion. Packaging for the ThinkVision T24i-30 consists of 100% PCC paper and pulp cushion. Packaging for the ThinkVision S25e-30 consists of 95% PCC paper and pulp cushion. Packaging for the Lenovo Legion Y32p-30 consists of 90% PCC paper cushion.

8 Max lift range on the Lenovo Legion Y32p-30 is 135mm and the ThinkVision T32p-30, T34w-30, T32h-30 and T24i-30 all have a maximum lift range of 155mm.

9 Premier Support is subject to availability; may not be available in all countries for all products. Lenovo reserves the right to alter product offerings, features and specifications at any time without notice.

10 Requires separately purchased Wi-Fi router and plan that may vary by location. Additional terms, conditions and/or charges apply. Connection speeds will vary due to location, environment, network conditions and other factors.

11 Requires additional hardware not included

12 Out-of-stock monitors could delay service delivery. Not available in all countries. If Lenovo determines the product problem is covered by the product warranty and cannot be resolved over the telephone or through a customer replaceable part, repair will be via Advanced Exchange the next business day. Calls received after 4:00 p.m. local time will require an additional business day for service dispatch. Next-day service is not guaranteed. Customers must return the defective monitor within 30 days. Next business day delivery may not be available in some areas. See the Lenovo Services Agreement for detailed information.

13Prices may not include tax and do not include shipping or options and are subject to change without notice; additional terms and conditions apply. Reseller prices may vary. On-shelf dates and color options may vary by geography and products may only be available in selected markets. All offers subject to availability. Lenovo reserves the right to alter product offerings, features and specifications at any time without notice.

14 Depending on many factors such as the processing capability of peripheral devices, file attributes, and other factors related to system configuration and operating environments, the actual transfer rate using the various USB connectors on this device will vary and is typically slower than the data rates as defined by the respective USB specifications: 5 Gbit/s for USB 3.2 Gen 1; 10 Gbit/s for USB 3.2 Gen 2, and 20 Gbit/s for USB 3.2 Gen2x2.

LENOVO, LENOVO LEGION, THINKVSION, THINKCENTRE, THINKSHIELD and TRUSCALE are trademarks of Lenovo. Google, Chrome, ChromeOS, and Chromebook are trademarks of Google LLC. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. INTEL, INTEL CORE, the Intel logo, and other Intel marks are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries. BLUETOOTH is a trademark of Bluetooth Special Interest Group (SIG). Wi-Fi is a trademark of Wi-Fi Alliance. Eyesafe is a trademark of Eyesafe Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. ©2022, Lenovo Group Limited.