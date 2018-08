Lentojen myöhästymisissä raju kasvu kesän aikana

Kesällä 2018 suomalaisia lentomatkustajia ovat haitanneet lentojen myöhästymiset, joiden määrä on ollut yli kaksinkertainen edelliskesään verrattuna. Syynä tähän ovat muun muassa lakot, lentäjäpula ja huono sää.

Suomalaisten lentomatkustajien on ollut tavallista hankalampaa päästä ajoissa matkaan kesälomien alettua. Viime kesään verrattuna myöhästymisten määrä Helsinki-Vantaan lentokentällä on yli tuplaantunut. Tämä käy ilmi tilastoista, joita Flightstats tarjoaa koskien kansainvälistä lentoliikennettä. Tilastot osoittavat, että heinäkuussa 2017 yli 15 minuuttia myöhästyneiden lentojen määrä oli 926, kun vuonna 2018 luku oli jopa 1921. Myöhästyneiden lentojen määrä on siis lisääntynyt yli 107 %.

Lentoyhtiöiltä puuttuu joustavuutta Peruutetutlennot.fi:n mukaan lukuisat myöhästymiset johtuvat ennen kaikkea lakoista, lentäjäpulasta ja huonosta säästä ympäri Eurooppaa. Tämän lisäksi lentoyhtiöt joustavat yhä vähemmän, mikäli ensimmäinen lento on myöhässä:

- On selvästi huomattavissa, että ihmiset matkustavat aiempaa enemmän, ja tämä aiheuttaa painetta lentokentillä. Koko lentokalusto on käytössä, ja jos ensimmäinen lento on peruttu tai myöhässä, ovat siitä aiheutuneet myöhästymiset vaikuttaneet myöhempiin lentoihin ja jopa eri lentoreittihin, toteaa Line Jensen, Peruutetutlennot.fi:n viestintäpäällikkö.

Myöhästymisten lisääntyminen on huomattu myös Peruutetutlennot.fi-yrityksessä, joka tarjoaa apua korvausten vaatimisessa lentoyhtiöiltä. Tänä kesänä yhteydenottojen määrä on niin ikään tuplaantunut viime kesään verrattuna. Erityisesti korvauksia vaativat matkustajat, jotka joiden lentoyhtiö on ollut SAS, Norwegian ja Turkish Airlines.

Yhä useammilla matkustajilla on oikeus korvaukseen Myöhästymisistä kärsineillä lentomatkustajilla on tänä vuonna aiempaa enemmän vaadittavaa. EU-tuomioistuin päätti nimittäin kevään lopulla, että lentoyhtiöiden sisäiset lakot eivät enää vapauta lentoyhtiötä korvausvelvollisuudesta.

- Olemme kesän aikana saaneet yli 5000 korvaushakemusta matkustajilta, jotka ovat myöhästyneet lentohenkilökunnan lakkojen takia ja tämä koskee erityisesti lentoyhtiöitä Ryanair ja Air France. Autamme nyt näitä matkustajia saamaan korvauksen pidentyneestä matkustusajasta, kertoo Line Jensen.

Lentomatkustajien oikeudesta korvaukseen määrittää EU-asetus 261/04. Korvauksen määrä riippuu lentomatkan pituudesta ja vaihtelee 125-600 euron välillä matkustajaa kohden.

Toimi näin, jos lentosi on myöhässä

1. Kysy lentohenkilökunnalta syy myöhästymiseen

2. Säilytä lentolippu, maihinnousukortti tai muut matka-asiakirjat

3. Säilytä kuitit ruoasta, juomista, hotellista ja kulkuvälineistä ja muista ylimääräisistä kuluista, joita odotusajasta aiheutuu.

4. Jos lentoyhtiö ei tarjoa uutta reittiä, varaa uudet lentosi itse. Lentoyhtiön kuuluu palauttaa käyttämättömien lentolippujen hinta.