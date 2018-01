Leppävaaran urheilupuisto kasvaa Espoon suurimmaksi urheiluyhteisöksi

Leppävaaran urheilupuistoon suunnitellaan uutta urheiluhallia palveluineen. Urheilupuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 8.1.2018 – 6.2.2018. Urheilupuiston maa-alueet ovat Espoon kaupungin omistuksessa.

Monitoimihalli kahdessa kerroksessa

Kansallisen tason kilpailuistakin tunnettu Leppävaaran urheilupuisto on Espoon seitsemästä urheilupuistosta suurin. Urheilupuiston stadionilla on 2 800 katettua istumapaikkaa. Stadionilla on järjestetty muun muassa liikunta- ja näkövammaisten yleisurheilun EM-kilpailut vuonna 2005 ja Kalevan kisat.

Nuorisoseura Logen i Gröndal UF suunnittelee uutta urheilu- ja monitoimihallia yleisurheilustadionin välittömään läheisyyteen yhteistyössä kaupungin ja usean muun urheiluseuran kanssa.

Suunniteltu halli on kooltaan noin 180x77 m ja tiloja on luonnosteltu osin kahteen kerrokseen. Siellä on yleisurheilukentän ja juoksuradan lisäksi useita eri käyttöön soveltuvia pelikenttiä ja urheilusaleja sekä toimistotiloja. Hallirakennukseen suunnitellaan myös kaikkia urheilupuiston käyttäjiä palvelevaa kahvilatilaa.

Kilonkartanon perinnemaisemaa reunustavasta urheiluhallista halutaan ympäristöönsä hyvin sopeutuva kokonaisuus. Kaava-alueen läpi kulkevan Monikonpuron varsi halutaan säilyttää ekologisena yhteytenä ja tarvittavilta osin liito-oravareittinä.

Liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä kehitetään

Urheilupuisto on monipuolisessa ympärivuotisessa urheilu- ja virkistyskäytössä ja liikenne siellä on vilkasta. Itäosassa sijaitsee useita urheilukäytössä olevia hallirakennuksia pysäköintialueineen sekä Monikon koulukeskus ja Leppävaaran lukio. Välittömässä lähiympäristössä ovat lisäksi ammattikorkeakoulut Laurea ja Metropoli.

Yhtenä tavoitteena on selkeyttää urheilupuiston sisäisiä jalankulkuyhteyksiä sekä saattoliikenne- ja pysäköintijärjestelyitä. Lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunnan aiemman päätöksen mukaisesti tutkitaan koulukeskuksen ja urheilupuiston liikenteen erottamista toisistaan niin, että myös uimahallin liikenne hoidetaan Veräjäpellonkadun sijaan pääasiassa etelästä. Kaavoitusprosessin aikana tutkitaan erilaisia ratkaisuja niin lyhyen kuin pitkänkin tähtäimen pysäköintijärjestelyiden kehittämiseen.

Eteläistä pysäköintialuetta kehitetään ja tehostetaan palvelemaan myös saattoliikenteen tarpeita. Pysäköinnin keskittäminen puiston eteläosaan edellyttää myös urheilupuiston keskiosan kehittämistä turvalliseksi ja kulkuyhteyksiltään korkeatasoiseksi puistoksi. Ratkaisuilla halutaan parantaa puiston viihtyisyyttä ja liikenneturvallisuutta.

Samanaikaisesti Espoon kaupunki laatii suunnitelmia Leppävaaran urheilupuiston latu- ja ulkoilureiteistä. Suunnittelualue ulottuu Miilurinteestä Leppävaaran urheilupuistoon Veräjäkallion alueelle.