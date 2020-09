Leppävaarassa porataan iso hulevesiputki junaradan ali – Turuntie kapenee 14.9. alkaen kaksikaistaiseksi Kehä I:n länsipuolella

Jaa

Leppävaaran aseman kohdalla porataan suuri hulevesiputki junaradan alitse. Työn ajaksi Turuntie (110) kavennetaan 14.9.2020 alkaen niin, että välittömästi Kehä I:n länsipuolella on käytössä yksi kaista kumpaankin suuntaan noin 100 metrin matkalla. Turuntiellä liikkuvien on syytä varautua liikenteen jonoutumiseen Kehä I:n kohdalla.

Leppävaaran aseman kohdalla porataan junaradan alitse hulevesijohto, joka on halkaisijaltaan 1400 mm. Alitusporausta varten tehdään kaivannot Leppävaaranaukiolle sekä Turuntielle. Työn ajaksi Turuntie (110) kapenee välittömästi Kehä I:n länsipuolella maanantaista 14.9.2020 alkaen vuoden 2020 loppuun asti. Turuntien eteläiset kaistat poistuvat käytöstä työalueen kohdalla noin sadan metrin matkalta. Käytössä on yksi kaista kumpaankin suuntaan. Kehä I:lle kääntyvien kaistat pysyvät käytössä. Turuntiellä liikkuvien on syytä varautua liikenteen jonoutumiseen Kehä I:n kohdalla. Työalueen kohdalle tulee voimaan alennettu nopeusrajoitus 40 km/h. Leppävaaran aseman puolella Hevosenkengän ja Leppävaaranaukion kulmauksessa olevat pysäköintipaikat poistuvat käytöstä maanantaina 14. syyskuuta. Liikennejärjestely ei vaikuta linja-autopysäkkeihin. Syksyn aikana työalue siirtyy Turuntien pohjoiselle ajoradalle, ja liikenne siirtyy eteläpuolen kaistoille. Raide-Jokerin työt etenevät syksyn aikana Hevosenkenkään ja Leppävaaranaukiolle, missä ne jatkuvat marraskuuhun 2021 asti.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa