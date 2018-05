Lestadiolaisnaiset toivovat mielenkiintoista uraa ja suurta perhettä

Vanhoillislestadiolaisen liikkeen naisten ajatuksia tulevaisuudesta leimaa heidän toiveensa tulla suurperheen äideiksi ja uranaisiksi. Vaihtoehdot nähdään sekä mahdollisina että haasteellisina ja ongelmallisina, mutta myös toisensa poissulkevina. Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan vanhoillislestadiolainen naiseus on moninaista ja muuttuvaa.

Feministinen näkökulma vanhoillislestadiolaiseen naiseuteen

Teija Rantalan väitöstutkimus lähestyy vanhoillislestadiolaista naiseutta feministisen näkökulman kautta. Tutkimuksen aineisto koostuu naisten omaelämäkerrallisista kirjoituksista, muisteluista, vuoropuheluista ja runoista. Naiseus voidaan tässä nähdä jatkuvana prosessina.

Toiveet urasta ja suurperheestä näkyvät naisten arkisissa neuvotteluissa ajankäytöstä ja voimavaroista mutta ne kietoutuvat myös neuvotteluihin naiseudesta, äitiydestä ja identiteetistä. Toiveet näyttäytyvät yksilökeskeisenä aikana erikoisina. Läheisempi tarkastelu osoittaa, että toiveisiin vaikuttavat henkilökohtaiset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset seikat. Naiseuden ja äitiyden tarkastelu myös kehollisuuden näkökulmasta on tärkeää.

Lestadiolaisnainen osana yhteisöä ja yhteiskuntaa

Aikaisemmat vanhoillislestadiolaisuuteen keskittyneet tutkimukset eivät ole käsitelleet liikkeeseen kuuluvien, eri lähtökohdista tulevien naisten ajatuksia naiseudesta ja äitiydestä eivätkä naisten näkemyksiä omasta asemastaan liikkeessä, joka parhaillaan on murroksessa. Vanhoillislestadiolaisen liikkeen murros koskee naisten asemaa liikkeessä, erityisesti naispappeutta, sekä liikkeen varauksellista suhtautumista ehkäisyyn.

Vanhoillislestadiolaisen liikkeen olemassaolo nojaa runsaaseen syntyvyyteen ja naisten panokseen uskonnollisen kulttuurin jatkamisessa. Siksi naisten näkökulma on Teija Rantalan mukaan erityisen tärkeä.

Tutkimus tarjoaa uutta tietoa myös vanhoillislestadiolaisten kanssa työskenteleville ja heitä kohtaaville.

– Tavoitteena on auttaa hahmottamaan lestadiolaisnaisten jatkuvaa neuvottelua naiseudesta ja äitiydestä. Sitä kautta voi ymmärtää naisten olevan sekä uskonnollisen yhteisön jäseniä että samanaikaisesti yhteiskunnan kriittisesti ajattelevia toimijoita.

KM Teija Rantala väittelee 11.5.2018 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Beyond Sisters and Mothers - Women's aspirations within the Conservative Laestadian movement". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Athena sali 302, Siltavuorenpenger 3 A.Vastaväittäjänä on Professor Carol Taylor, Sheffield Hallam University, UK, ja kustoksena on apulaisprofessori Marjut Jyrkinen.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa.