Leväkesä rauhallinen Kainuussa - loppukesästä voi esiintyä kuusen suopursuruostelauttoja vesistöissä

Otanmäen kaivoksen rikastushiekan hyödyntäminen ympäristövaikutusten arvioinnissa 26.6.2023 15:21:05 EEST | Tiedote

Otanmäki Mine Oy on käynnistänyt ilmeniitin talteenottohankkeen. Hankkeessa on käynnistynyt ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukainen YVA-menettely, jossa Kainuun ELY-keskus on yhteysviranomaisena.