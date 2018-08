Leväluhdan lähteen innoittama näyttely avautuu Vaasan taidehalliin

Vaasan taidehallin syyskauden avaa näyttely Chimera, jossa taiteilijakollektiivi Honkasalo-Niemi-Virtanen herättää taiteen keinoin henkiin Isonkyrön Leväluhdan muinaishenkilön. Näyttely on esillä taidehallissa 25.8.-21.10.2018.

Chimera on installaatio, joka koostuu videosta, veistoksista, äänestä, valokuvista ja tekstistä. Se on osa kolmiosaista teoskokonaisuutta, johon kuuluunäyttelyn yhteydessä julkistettava Leväluhdan lähteelle toteutettava ääniteos. Ääniteoksen voi ladata netistä ja kuunnella omilla kuulokkeilla Leväluhdan lähteellä. Teoskokonaisuuteen kuuluu myös näyttämöteos Nature Morte, jonka ensi-ilta oli Mad House Helsingissä 16.3.2018.

Teoskokonaisuuden luoneen poikkitaiteellisen kollektiivin muodostavat kuvataiteilija Felicia Honkasalo, kuvataiteilija ja trumpetisti Akuliina Niemi sekä dramaturgi Sinna Virtanen. Suomen arvostelijain liitto SARV myönsi kolmikolle tämän vuoden Kritiikin kannukset –palkinnon.

Muinaishenkilölle kasvot kuvataiteen ja poetiikan keinoin

Teoksen aihe ja lähtökohta on rauta-aikaiseen vesikalmistoon, Leväluhdan lähteeseen, haudattu yksilö ja hänen kasvonsa. Isossakyrössä Pohjanmaalla sijaitseva Leväluhdan lähde on kätkenyt sisäänsä yli sata rauta-ajalla elänyttä vainajaa, joiden hautauksen syytä ei kuitenkaan ole saatu vielä selville. Lähde ja sitä ympäröivä maisema on visuaalisesti poikkeuksellisen kiinnostava, sillä keväisin lähteen vesi värjäytyy punaiseksi.

Teoksen materiaalina toimii Leväluhdan lähdettä käsittelevät tutkimukset ja arkistoaineisto. Prosessin aikana työryhmä seurasi oikeuslääketieteellisen kasvorekonstruktion valmistusta. Taiteilijoita kiinnostaa erityisesti tarve luoda nämä yksilön kasvot, sekä se, mitä tämä tarve kertoo aikamme tavasta lähestyä yhteistä historiaamme. Kasvot materialisoituvat tilassa fragmentaarisesti, runollisina pyörteinä sekä toistona.

Kasvoihin liittyy laajoja eettisiä, filosofisia, esteettisiä ja varsinkin yksilön käsitteeseen sekä sen historiaan liittyviä kysymyksiä, joita taiteilijat pohtivat ja problematisoivat. Vuoropuhelussa lääketieteen asiantuntijoiden kanssa taiteilijat käsittelevät ja pohtivat kokemusta siitä, kuinka toista ihmistä ei voi koskaan lähestyä, saati koskettaa täydellisesti, ei muinaisihmistä eikä rakastettuakaan.

Lehdistökuvat: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/PEyEusR4U4fZgKK