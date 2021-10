Lieksassa käynnistyy Mätäsvaaran vanhan kaivosalueen ympäristövaikutusten seurantatutkimukset (Pohjois-Karjala, Pirkanmaa)

Valtion aluehallinnon asiantuntijuutta tarvitaan Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen – hallinto tiivistää yhteistyötään 6.10.2021 12:00:13 EEST | Tiedote

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää työtä yhteiskunnan eri tasoilla – niin yksilö-, kunta-, alue- kuin valtakunnallisellakin tasolla. Valtion aluehallinnon viranomaisilla on tässä keskeinen rooli oman alueensa asiantuntijoina. Yhteistyötä maakunnan eri toimijoiden kanssa on tehty pitkään, joten kokonaisvaltaiselle ilmastotyölle on alueilla hyvät edellytykset.