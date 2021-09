Liettuan uusi matkailunedistämiskampanja: Liettua tarjoaa tänä syksynä 10 000 ilmaista yötä

Jaa

Jopa 500 liettualaista lyhytaikaista majoitusta tarjoavaa yritystä on yhdistänyt voimansa Talous- ja innovaatioministeriön ja Lithuania Travelin, Liettuan matkailutoimiston, kanssa uudessa matkailunedistämiskampanjassa, jossa vähintään kolme yötä maassa majoittuvat matkailijat saavat yhden yön ilmaiseksi. 10 000 kampanjaan ilmoittautuvaa itsenäistä matkailijaa saa kaupan päälle arvoltaan enintään 65 euron yhden yön majoituksen, jotta he voivat kiertää maata vielä yhden lisäpäivän ajan.

Liettua tekee houkuttelevan tarjouksen itsenäisille matkailijoille: yövy maassa kolme yötä, mutta maksa vain kahdesta. Jopa 500 liettualaista hotellia, B&B-palveluntarjoajaa ja muuta lyhytaikaista majoitusta tarjoavaa yritystä on yhdistänyt voimansa hallituksen kanssa tässä kampanjassa, joka tarjoaa 10 000 ensimmäiseksi ilmoittautuneelle matkailijalle lisäaikaa tutustua maan luontokohteisiin, kaupunkien erikoisuuksiin ja viehättävään Itämeren rannikkoon. Kampanjan slogan on "Liettua. Ei kiirettä.". Kampanja on käynnissä 2.9.–8.11.2021.

Matkailijat saavat edun ilmoittautumalla mukaan kampanjan etusivulla, jolloin he saavat oman tarjouskoodin suoraan sähköpostiinsa. Kun he ovat varanneet majoituksen vähintään kolmeksi yöksi suoraan joltakin jopa 500 kumppaniyritykseltä, heille tarjotaan viimeinen yö ilmaiseksi. Edun arvo on enintään 65 euroa.

Kampanjan käynnistävät Talous- ja innovaatioministeriö ja Lithuania Travel, maan kansallinen matkailunedistämistoimisto. Yksi kampanjan tavoitteista on esitellä Liettuaa raikkaana kaupunkilomakohteena.

"Kampanja tuo esiin liettualaisten yritysten ja hallituksen välistä aktiivista yhteistyötä matkailualan ylläpitämiseksi pandemian ristiaallokossa. Se antaa kansainvälisille matkailijoille lisäaikaa matkustaa maassa", sanoo talous- ja innovaatioministeri Aušrinė Armonaitė. "Aivan Euroopan sydämessä sijaitseva Liettua tarjoaa runsaasti koskematonta luontoa, maistuvaa ruokaa ja loputonta kulttuurielämää. Mikset siis pidentäisi matkaasi ja nauttisi Liettuasta kokonaisvaltaisesti?"

Liettua on kooltaan kompakti. Ilmainen kolmas yö tarjoaakin matkailijoille täydellisen tilaisuuden kokea kaikki kolme suurinta kaupunkia: Vilna, maan pääkaupunki, joka on tunnettu barokkityylisestä vanhasta kaupungistaan ja vilkkaasta ravintolaelämästään; Kaunas, Liettuan toiseksi suurin kaupunki, jota kuvaavat modernistinen arkkitehtuuri ja katutaide; ja Klaipėda, rento satamakaupunki, joka sijaitse vain kivenheiton päässä Kuurinkynnäältä – yhdestä maan kuuluisimmista luontokohteista.

Ylimääräinen päivä Liettuassa tarjoaa myös runsaasti mahdollisuuksia elää paikallisten tavoin. Nyt on täydellinen aika sienestää, vaeltaa, pyöräillä ja tutustua liettualaisen saunan ikivanhoihin perinteisiin. Herkkusuut ilahtuvat nähdessään, kuinka maan 30 parhaan ravintolan ruokalistoja hallitsevat aidot kauden maut, ja kuinka paikalliset panimot hemmottelevat oluen ystäviä.

Kampanjan järjestäjät ovat myös julkaisseet kampanjan virallisen videon. Kaikki matkailuaktiviteetit ovat tällä hetkellä avoinna Liettuassa. Rajoituksia on voimassa vain vähän. Lisätietoa COVID-19-tilanteesta ja matkustusohjeista löydät täältä.