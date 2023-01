Lihavuusepidemia koskettaa yhteiskuntaa laajasti – hoidon perustana tutkittu tieto

Suomessa on vähintään 2,5 miljoonaa ylipainoista aikuista, ja useampi kuin joka neljäs aikuinen on lihava. Myös nuorten lihavuus on jopa kolminkertaistunut 1980-luvulta. Pohjois-Suomen syntymäkohortteihin perustuvat tutkimukset ovat tuoneet entistä selvemmin esiin lihavuuden merkityksen sairauksien riskitekijänä. Tutkimukset ovat esimerkiksi osoittaneet kakkostyypin diabeteksen merkkejä jo 16-vuotiailla.

Kuva: Oulun yliopisto / Mikko Törmänen

Oulun yliopiston sisätautien professori Janne Hukkasen mukaan väestön lihomisessa on kyse ennen kaikkea yhteiskunnallisen tason ongelmasta. ”Suomessa ja yleisemmin länsimaissa on lihavuusepidemia, koska ruokaympäristö on viimeisten vuosikymmenten aikana alkanut houkutella liialliseen energiansaantiin”, hän sanoo. Oulun yliopistossa lihavuuden ehkäisyyn ja hoitoon liittyvien teemojen parissa työskentelee suuri joukko tutkijoita eri tieteenaloilta. Tuotamme tutkittua tietoa terveellisen painonhallinnan ja laihduttamisen tueksi. Tutkimme lihavuuden kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä koko elinkaaren näkökulmasta, etsimme ratkaisuja vaikuttavaan elintapaohjaukseen ja kehitämme menetelmiä lihavuuden digihoitoon. Tutkimuskohteitamme ovat myös lihavuuskirurgia, lihavuuden lääkehoito sekä lihavuuteen liittyvän fibroosin ehkäisy. Asiantuntijamme ovat median haastateltavissa. Lihavuuden ehkäisy ja uudet hoitomuodot Sisätautiopin professori Janne Hukkanen, puh. 050 430 84 42. Lihavuuden IT-pohjainen hoito, lihavuuden lääkehoito, ylipainon ja lihavuuden aiheuttama verenpainetauti. Sisätautiopin professori (emeritus) Markku Savolainen, puh. 040 719 98 38. lihavuuden IT-pohjainen hoito, lihavuuden lääkehoito. Onnikka-painonhallintasovellus. Tietojärjestelmätieteiden professori Harri Oinas-Kukkonen, puh. 040 579 14 10. Digitaalisten terveysinterventioiden vakuuttava suunnittelu ja kehitettyjen ratkaisujen vaikutus sovellusten käyttöön, terveyskäyttäytymiseen ja käyttäytymiseen yleensä. Lääketieteellisen biokemian professori Peppi Karppinen (Koivunen), puh. 0294 48 58 22. Lihavuuden ehkäisyn perustutkimus ja uudet menetelmät, hapenpuutteen käyttö lihavuuden torjunnassa. Professori Ali Mobasheri, puh. 040 362 1579. Lihavuuteen liittyvät nivelsairaudet ja välilevyrappeuma. Fyysinen aktiivisuus, painonhallinta ja elintavat FT Miia Länsitie, puh. 050 312 57 57, miia.lansitie(at)odl.fi. Iäkkäiden fyysinen aktiivisuus, paikallaanolo, vyötärölihavuus ja sokeriaineenvaihdunta. Väitöskirjatutkija (TtM) Kaisu Kaikkonen, puh. 050 312 56 11, kaisu.kaikkonen(at)odl.fi. Elintavat, erityisesti fyysinen aktiivisuus lihavuuden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Väitöskirjatutkija, laillistettu ravitsemusterapeutti (TtM) Laura Heikkilä, puh. 050 341 31 50, laura.heikkila(at)odl.fi. Lihavuuden elintapahoito. Ruokailutottumukset ja syömisen hallinta. Nuorten urheilijoiden terveystottumukset ja kehonkuva. Väitöskirjatutkija Laura Nauha (TtM), puh. 050 326 46 33. Sisäisen vuorokausirytmin yhteys liikkumiseen, paikallaanoloon ja kardiometaboliseen terveyteen. Kansanterveystieteen professori Marjo-Riitta Järvelin, puh. 040 560 60 43, m.jarvelin(at)imperial.ac.uk. Lihavuuden kehittyminen lapsuudesta lähtien ja perinnöllisten tekijöiden vaikutus. Naisten terveys ja lihavuus Professori Terhi Piltonen, puh. 040 500 82 66. Naisten terveys ja lihavuus: Munasarjojen monirakkulaoireyhtymä (PCOS). Lihavuusleikkauksen jälkeinen fertiliteetti ja raskauden ehkäisyn tärkeys. Väitöskirjatutkija Emilia Pesonen (LitM), puh. 040 683 59 65. Munasarjojen monirakkulaoireyhtymää (PCOS) sairastavien naisten elintavat, laihdutusyritykset ja liikunta. Ellei muuta mainita, sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@oulu.fi

