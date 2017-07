Liian harva omakotirakentaja ottaa huomioon polttopuiden säilytyksen – Urbaani puuvaja esillä asuntomessuilla Mikkelissä

12.7.2017 09:15 | HSY

Tulisija hankitaan luomaan kotoisaa tunnelmaa ja lämmittämään samalla taloa. Puiden säilytykseen ei välttämättä osata kiinnittää riittävästi huomiota. Urbaani puuvaja muistuttaa hyvän puuvajan merkityksestä Mikkelin asuntomessuilla, kohteessa 30 Kastelli City 14.7.–13.8.2017.

- Puuta poltettaessa on ensisijaisen tärkeää huolehtia siitä, että polttaa vain kuivaa puuta. Jos polttaa märkää puuta, siitä syntyy paljon savua, joka heikentää naapurisopua mutta on myös terveyshaitta tiiviillä omakotialueilla, kuvailee ilmastoyksikön päällikkö Maria Myllynen Helsingin seudun ympäristöpalveluista.



Moni polttaa liian kosteaa puuta

Moni pääkaupunkiseudun asukas polttaa liian kosteaa polttopuuta, mikä heikentää ilmanlaatua eikä ole energiatehokasta. Usein puita säilytetään räystään tai pressun alla, missä puut voivat kastua ja jopa vaurioittaa oman kodin seinärakenteita.

Hyvä, tuulettuva puuvaja auttaa pitämään polttopuut kuivina. Urbaani puuvaja -hankkeessa on kehitetty vaja, joka on muunneltava ja käytännöllinen. Kukin voi muunnella siitä omalle tontilleen ja kulutukseensa sopivan kokoisen puuvajan. Vajan voi nikkaroida itse tai ostaa valmiina tuotteena.



Urbaani puuvaja muistuttaa asuntomessuilla polttopuiden oikeanlaisesta säilytyksestä

Urbaani puuvaja on esillä Sirpa ja Arto Kimarin uuden kodin pihalla kohteessa 30 Kastelli City.

- Halusimme puuvajan, koska puut ovat siellä suojassa vesi- ja lumisateelta eivätkä pihalla taivaan alla. Urbaani puuvaja on mielestämme sopivan kokoinen ja soveltuu kaupunkiympäristöön. Riittävän suuri oviaukko ja kynnysten puuttuminen helpottavat vajan käyttöä. Lisäksi vaja on kivannäköinen, Sirpa Kimari kuvailee.

- Urbaanin puuvajan esilläolo asuntomessuilla muistuttaa pientaloasujia polttopuiden oikeanlaisen säilytyksen tärkeydestä. Pelkästään Helsingissä noin 90 %:ssa pientaloista on takka tai puukiuas, mutta vain harvalla oikeanlainen säilytyspaikka polttopuille, TTS:n tutkimuspäällikkö ja Urbaani puuvaja -hankkeen projektipäällikkö Minna Kuusela toteaa.

Puuvaja on osa Urbaani puuvaja -hanketta, jonka tavoitteena on edistää vähäpäästöistä ja energiatehokasta puunpolttoa sekä kehittää puun varastointi- ja palveluratkaisuja kaupunkialueilla. Hankkeen toteuttavat TTS Työtehoseura, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Aalto-yliopisto. Urbaanin puuvajan on suunnitellut Jaakko Viertiö, jonka puuvajamalli voitti Aalto-yliopiston opiskelijoille tarkoitetun puuvajan suunnittelukilpailun. Valmistuksesta ja myynnistä vastaa Halkotupa Oy.

Hyvä puuvajan tuntomerkit:

suojaa sateelta

ilma kiertää, on tuulettuva

ilma kiertää myös puupinojen välissä

mahdollistaa kuivien ja kuivumassa olevien puiden erottamisen toisistaan

helppo käyttää ja täyttää

lukittava ovi vähentää ilkivallan riskiä

paloturvallisuusasiat on otettu huomioon

sopii pihapiiriin

voi säilyttää muutakin

Lisätietoja: