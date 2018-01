Liiga-monivedosta 73 000 euroa Mikkeliin 4,80 euron järjestelmällä

Perjantain Liiga-monivedon kerroin nousi yli 1,3 miljoonan ja toi ainoalla täysosumalla yli 73 000 euron voiton Mikkelissä pelattuun riviin. Voitto irtosi 4,80 euron järjestelmällä.

Kerroin kohosi merkittävästi, kun SaiPa ja HIFK jäivät Lappeenrannassa nollille, ja KalPa löylytti JYPiä peräti 5-0 Niiralanmontussa.

Mikkeliläisessä kauppakeskuksessa tehty voittorivi sisälsi yhden varman tuloksen, TPS-HIFK-ottelun loppuluvut 3-1. Muissa kolmessa kohdeottelussa oli useampia maalivaihtoehtoja. Viiden sentin vähimmäispanoksella tehty järjestelmä maksoi 4,80 euroa ja toi tarkalleen 73 704,50. Siitä 4 417,60 tuli 11:llä toisen voittoluokan osumalla.

Voittaja käytti pelatessaan Veikkaus-korttia, joten voitto siirtyy automaattisesti hänen tililleen.

Perjantain voitto on vuoden suurin, mutta kaikkien aikojen kärkijoukkoon silläkään ei suurten voittojen pelissä pääse. Monivedossa on sen vuonna 1998 alkaneen historian aikana voitettu 76 yli 100 000 euron voittoa. Veikkauksessa kehitetyn pelin suurin voitto on 641 686,00 euroa vuodelta 2007.

SuperMoniveto 4, perjantai 5.1.2018

1. TPS–Tappara 3–1

2. SaiPa– HIFK 0–0

3. KalPa– JYP 5–0

4. Ässät–Pelicans 1–2

Kertoimet:

1. voittoluokka 1 385 738,00

2. voittoluokka 8 033,26