Liikaa lääketiedettä? - Kansainväliset huippuasiantuntijat kokoontuvat Helsinkiin keskustelemaan ylidiagnostiikan ja ylihoidon riskeistä

Paulon Säätiön Too Much Medicine -symposium tuo Helsinkiin 15.–17.8. lääketieteen tutkijoita ja asiantuntijoita keskustelemaan siitä, miten ja miksi terveestä tehdään sairas ja mitä haittaa ylidiagnostiikasta on potilaille ja yhteiskunnalle. Toimittajat ovat tervetulleita symposiumiin.

Ylidiagnosointi tarkoittaa, että todetaan sairaus, joka ei olisi koskaan aiheuttanut haittaa. Ylihoidolla puolestaan tarkoitetaan liian kovien tai tehottomien hoitojen käyttämistä. Diagnosointi ja hoito on tasapainottelua. Usein lääkärit, tutkijat ja lääkekehittäjät haluavat löytää ja hoitaa sairaudet mahdollisimman ajoissa. Tarpeettomat diagnoosit, hoidot ja seurannat aiheuttavat kuitenkin yksilöille ja yhteiskunnalle haittoja ja kustannuksia. Joidenkin arvioiden mukaan jopa 30–50 prosenttia lääketieteen nimissä tehtävistä toimista on turhia tai niiden aiheuttamat mahdolliset haitat ovat suuremmat kuin hyödyt. “Teknologia kehittyy, joten löydämme potilaista entistä herkemmin poikkeavia asioita, joista suuri osa ei vaikuta heidän hyvinvointiinsa. Ylidiagnostiikka ja ylihoito ovat polttavia keskustelunaiheita, joihin on vasta herätty Suomessa. Terveydenhuollon kaupallistuminen synnyttää parhaillaan kannustimia liialliseen lääketieteeseen”, sanoo symposiumin puheenjohtaja, professori Teppo Järvinen Helsingin yliopistosta. Too Much Medicine -symposiumin puhujat ovat huippututkijoita ja tutkivia journalisteja ympäri maailmaa: esimerkiksi Gordon Guyatt, Rachelle Buchbinder, Allen Frances, Paul Glasziou, Jeanne Lenzer, Lisa Schwartz ja Steven Woloshin. He ovat tutkineet ja herättäneet keskustelua lääketieteen luotettavuudesta, kaupallisista sidonnaisuuksista ja median terveysuutisoinnista. Symposiumin tavoite on tunnistaa ja poistaa hoitoon vaikuttavia vinoumia sekä nostaa tutkitun tiedon asemaa.



"Terveydenhuollossa ratkaisujen tulee perustua parhaaseen tutkimusnäyttöön. Samalla on tärkeää ottaa huomioon potilaiden arvot ja yhteiskunnan resurssit: millaista riskiä hoidetaan ja mihin hintaan. Keskustelua ja vastauksia kaivataan myös lääketieteen ulkopuolelta”, symposiumin pääsihteeri ja dosentti Kari Tikkinen Helsingin yliopistosta sanoo. Median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan symposiumiin, joka on ainutlaatuinen tilaisuus saada yhden katon alta tietoa liiallisesta lääketieteestä alan kansainvälisiltä asiantuntijoilta. Haastatteluja voi varata etukäteen. Symposiumin osana järjestetään myös koulutuspäivä terveys- ja tiedetoimittajille. Tapahtumia rahoittavat Paulon Säätiö ja Tieteellisten seurain valtuuskunta, ja ne ovat median edustajille maksuttomia. Too Much Medicine -symposium Aika: 15.–17.8.2018; lisäksi 14.8.2018 erillinen toimittajien koulutuspäivä

Paikka: Kalastajatorppa (Kalastajatorpantie 1, Helsinki)

Tietoa ohjelmasta ja puhujista: http://too-much-medicine.com/media/

Ilmoittautuminen:https://confedent.eventsair.com/too-much-medicine-2018/registration/Site/Register Haastatteluvaraukset: Symposiumin pääsihteeri, LT Jarno Rutanen, puh. 050 360 9210, jarno.rutanen@gmail.com Lisätietoja:

Symposiumin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, professori Teppo Järvinen

Puh. 0400 246 426, teppo.jarvinen@helsinki.fi ***********************************

