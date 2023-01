Liikenne- ja viestintävaliokunnan sd-jäsenet: Uusi postilaki turvaa postipalvelujen saatavuutta ja sanomalehtien jakelua koko maassa

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan sd-jäsenet ovat tyytyväisiä eilen hyväksyttyyn postilain muutokseen. Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö postilain muuttamisesta hyväksyttiin eilen eduskunnan täysistunnossa.

- Postilain uudistaminen ja yleispalveluvelvoitteen keventäminen on välttämätöntä, sillä kirjemäärät Suomessa kuten muissakin Pohjoismaissa ovat viime vuosina romahtaneet. On kuitenkin tärkeää, että nyt päätetty laki muutos on toteutettu niin, että postipalvelujen oikeudenmukainen saatavuus ja edellytykset viisipäiväisen sanomalehtijakelun toteuttamiselle koko maassa turvataan, Postin hallintoneuvoston jäsen, kansanedustaja Paula Werning (sd.) kertoo.

- On hienoa, että tämä kauan valmisteltu lakimuutos saatiin maaliin hallitusohjelmakirjausten mukaisesti. Esityshän annettiin meille eduskuntaan jo viime keväänä, ja nyt huolellisen käsittelyn jälkeen saimme sen valmiiksi, toteaa kansanedustaja Johan Kvarnström (sd.).

- Erityisen tärkeää on, että esitykseen sisältyy sanomalehtijakelua koskeva valtionavustus, jolla tuetaan sanomalehtijakelua niillä alueilla, joilla ei ole kaupallisin ehdoin toteutettua sanomalehtien varhaisjakelua eikä saatavilla täysin kattavaa viisipäiväistä varhaisjakelua. Näin turvataan sanomalehtien viisipäiväistä jakelua koko maassa valtiosihteerityöryhmän esityksen mukaisesti, kansanedustaja Seppo Eskelinen (sd.) huomauttaa.

- Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä kiinnitimme huomiota erityisesti kansalaisten oikeusturvan toteutumisen tärkeyteen sekä myös pienten paikallislehtien toimintaedellytysten turvaamiseen. Alueilla paikallislehdillä on tärkeä rooli oman paikkakunnan uutisten välittämisessä. Vaikka postilain muutos ei suoraan vaikuta harvemmin kuin kolme kertaa viikossa ilmestyviin lehtiin, ovat paikallislehdet vaikeassa tilanteessa kustannusten noustessa. Pidänkin keskeisenä, että lausumassa eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee lain mediatuesta, jolla pyritään turvaamaan paikallislehtien asema merkittävinä tiedonvälittäjinä, liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) päättää.