Liikenne- ja viestintävaliokunnan sd-edustajat: Vaadimme koko Suomen kattavaa väyläverkon kehittämistä

SDP:n kansanedustaja Piritta Rantanen on valittu eduskuntaryhmänsä 2. varapuheenjohtajaksi. Valinta oli yksimielinen. Hänellä ei ollut vastaehdokkaita. Samassa kokouksessa Kim Berg valittiin eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtajaksi. Piritta Rantanen on jämsäläinen, toisen kauden kansanedustaja. Koulutukseltaan hän on sairaanhoitaja ja tradenomi. Hän on eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä työ- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen. Eduskuntaryhmän johtoon tuli muutoksia, kun aiempi varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä siirtyy tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi. Ennen päätöstään hakea eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaksi Rantanen oli saanut tukea muilta ryhmänsä kansanedustajilta varapuheenjohtajan tehtävään. – Olen erittäin otettu, että minua tuettiin hakemaan tähän tehtävään. Tämän pohjalta ilmoittauduin mukaan paikanhakuun ja lopulta valinta oli ryhmässä yksimielinen. Olen hyvin iloinen saadessani tällaisen vastuullisen tehtävän, johon voin antaa oman yhteistyötaitoni ja osaam