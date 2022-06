Liikenne katkaistu Kainastonjoen sillan kohdalla 20.6.2022 alkaen

Siltapaikka sijaitsee Kauhajoen kaupungin alueella Talvitiellä, ylittäen Kainastonjoen. Teräksisen ristikkosillan peruskorjaus käsittää teräsrakenteiden uusintamaalauksen, sekä puisten kansirakenteiden uusimisen.

Liikennekatkon aikana ajoneuvoliikenne ohjataan kulkemaan maantien 17151 Luomankyläntien kautta. Myös kevytliikenne on katkaistuna liikennekatkon ajan.

Ajoneuvoliikenteen kiertotiejärjestelyt tullaan merkitsemään maastoon.



Kainastonjoen silta:

Kainastonjoen silta on puukantinen teräksinen ristikkosilta. Teräsristikon alkuperäinen valmistumisvuosi on 1930 ja se on alun perin ollut jänteenä Keikyän Hellilän-Aarikkalan sillassa. Liikennemäärä sillalla on noin 317 ajoneuvoa vuorokaudessa. Silta on painorajoitettu.

Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan läheisyydessä ja kiertotiellä liikuttaessa.

Korjaustöitä tehdään maanantaista perjantaihin klo 7:00 – 20:00 ja lauantaina klo 9:00 – 18:00 (tarvittaessa)