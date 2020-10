Liikenne Raikuun kanavan sillan kohdalla kielletään tilapäisesti (Etelä-Savo)

Liikenteen asiakaspalvelussa yhteydenottomäärät ovat kasvaneet lähes 40 %, asiakkaat ovat edelleen tyytyväisiä palveluun 9.10.2020 14:02:13 EEST | Tiedote

Tällä viikolla on vietetty taas asiakaspalveluviikkoa ja sen kunniaksi kerromme kuulumisia ELY-keskusten ja Väyläviraston yhteisestä Liikenteen asiakaspalvelusta. Asiakaspalvelun teemaviikkoa on vietetty kansainvälisesti jo 90-luvulta lähtien. Teemaviikon ideana on nostaa esille asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen merkitystä ja tarjota mahdollisuus kiittää asiakaspalvelun ammattilaisia erinomaisesta työstä. Liikenteen asiakaspalveluun tulevien yhteydenottojen määrät ovat kasvaneet lähes 40 % viimeisten viiden vuoden aikana. Asiakkaat ovat silti palveluun varsin tyytyväisiä, sillä n. 80 % kokee saadun palvelun erinomaiseksi.